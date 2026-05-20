디트뉴스24

< 디트뉴스24 >가 공개한 스카이박스 티켓 사진. 한화이글스 구단 측이 대전시에 무상 제공한 스카이박스 야구 관람 표로, 28번방은 15인용으로 연간 시즌권 가격이 9400만 원이다. 하단에 명시된 '대전광역시'는 한화구단이 발급하는 '법인명'으로 스카이박스 계약법인의 명칭을 표기한다.이장우 국민의힘 대전시장 후보의 '대전한화생명볼파크 스카이박스 무상 이용 의혹'을 둘러싼 논란이 지방선거 쟁점으로 확산되고 있다. 더불어민주당과 국민의힘 중앙선거대책위원회가 각각 논평을 내고 공방에 가세한 데 이어, 대전참여자치시민연대가 경찰 수사의뢰와 선거관리위원회 제보 방침을 밝히면서 논란은 정치권과 시민사회 전반으로 번지는 양상이다.논란은 < 디트뉴스24 >가 민선8기 대전시가 대전한화생명볼파크 최고급 관람석인 15인용 스카이박스를 2년간 무상 사용해 왔다는 의혹을 보도하면서 시작됐다.보도에 따르면, 한화이글스 구단은 지난해부터 올해까지 대전사랑시민협의회를 통해 대전시에 15인용 스카이박스 1곳을 무상 지원해 왔으며, 해당 스카이박스 시즌권 금액은 올해 기준 연간 9400만 원에 달한다. 구단이 무상 제공을 약속한 기간은 2025시즌부터 2029시즌까지 약 5년으로 알려졌다.해당 보도는 구단이 당초 대전시에 직접 공간을 제공하려 했으나, 대전시가 법률 검토를 거쳐 대전사랑시민협의회를 우회적으로 내세웠다고 주장했다. 또 제보를 근거로 시장 비서실이 이용 예정 기관·단체를 확정해 협의회에 전달하면 협의회가 표를 배부하는 방식으로 운영됐고, 이용자 대부분은 지역 민간단체와 관변단체, 기업체, 공공기관, 언론, 시의원 등 정치인이었다고 보도했다.특히 < 디트뉴스24 >는 후속 보도를 통해 한화이글스가 대전사랑시민협의회에 보낸 '스카이박스 지원' 공문과 '대전광역시'라고 법인명이 표시된 스카이박스 티켓을 확보했다고 밝혔다. 또한 스카이박스 28번방이 사실상 비공개로 운영됐고, 협의회와 구단이 기부금 영수증을 발행하지 않았으며, 이용자 선정과 관련한 내부 결재나 기안 문서도 남기지 않았다는 의혹도 제기했다.이에 민주당 중앙선대위 공보단은 19일 논평을 내고 "편법과 특권 일색인 대전야구장 VIP석 사유화 의혹"이라며 이장우 후보의 해명을 촉구했다.민주당은 "대전 야구장은 시의 소유로 엄연히 시민이 주인인 공간"이라며 "높아지는 프로야구의 인기 속에서 정작 시민들은 사재기와 암표에 의해 부당한 피해를 보는 실정인데, 대전시는 VIP석을 한가롭게 무상으로 쓰고 있었던 것"이라고 비판했다.반면 국민의힘 중앙선대위는 20일 조용술 대변인 명의 논평을 통해 "민주당의 계속되는 조작 본능"이라며 "이장우 후보에 대한 마타도어를 중단하라"고 맞받았다.국민의힘은 "이른바 볼파크 스카이박스 의혹은 조작을 통해 선거에 악용되고 있는 전형적인 정치공작"이라며 "해당 스카이박스는 한화이글스와 대전사랑시민협의회 간 계약에 따라 지역 기관·단체와 시민들을 위해 운영된 것"이라고 반박했다.이어 "이장우 후보가 이를 개인적으로 취득했거나 사적으로 사용했다는 객관적 증거는 지금까지 단 하나도 제시되지 않았다"며 "민주당은 사실 확인보다 자극적인 표현을 앞세워 '뇌물', '권력형 선심 행정'이라는 단어를 동원하며 여론몰이에 나섰다"고 주장했다.국민의힘은 "선거가 불리해질수록 정책 경쟁은 포기한 채, 흠집을 내기 위해 무리한 의혹 부풀리기와 조작 정치에 매달리는 모습"이라며 "허위사실 유포와 선거 개입 시도에 대해 끝까지 책임을 물을 것"이라고 밝혔다.