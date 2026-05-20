기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
26.05.20 17:03최종 업데이트 26.05.20 17:03
  • 본문듣기
원고료로 응원하기
< 디트뉴스24 >가 공개한 스카이박스 티켓 사진. 한화이글스 구단 측이 대전시에 무상 제공한 스카이박스 야구 관람 표로, 28번방은 15인용으로 연간 시즌권 가격이 9400만 원이다. 하단에 명시된 '대전광역시'는 한화구단이 발급하는 '법인명'으로 스카이박스 계약법인의 명칭을 표기한다.디트뉴스24

이장우 국민의힘 대전시장 후보의 '대전한화생명볼파크 스카이박스 무상 이용 의혹'을 둘러싼 논란이 지방선거 쟁점으로 확산되고 있다. 더불어민주당과 국민의힘 중앙선거대책위원회가 각각 논평을 내고 공방에 가세한 데 이어, 대전참여자치시민연대가 경찰 수사의뢰와 선거관리위원회 제보 방침을 밝히면서 논란은 정치권과 시민사회 전반으로 번지는 양상이다.

논란은 < 디트뉴스24 >가 민선8기 대전시가 대전한화생명볼파크 최고급 관람석인 15인용 스카이박스를 2년간 무상 사용해 왔다는 의혹을 보도하면서 시작됐다.

보도에 따르면, 한화이글스 구단은 지난해부터 올해까지 대전사랑시민협의회를 통해 대전시에 15인용 스카이박스 1곳을 무상 지원해 왔으며, 해당 스카이박스 시즌권 금액은 올해 기준 연간 9400만 원에 달한다. 구단이 무상 제공을 약속한 기간은 2025시즌부터 2029시즌까지 약 5년으로 알려졌다.

해당 보도는 구단이 당초 대전시에 직접 공간을 제공하려 했으나, 대전시가 법률 검토를 거쳐 대전사랑시민협의회를 우회적으로 내세웠다고 주장했다. 또 제보를 근거로 시장 비서실이 이용 예정 기관·단체를 확정해 협의회에 전달하면 협의회가 표를 배부하는 방식으로 운영됐고, 이용자 대부분은 지역 민간단체와 관변단체, 기업체, 공공기관, 언론, 시의원 등 정치인이었다고 보도했다.

특히 < 디트뉴스24 >는 후속 보도를 통해 한화이글스가 대전사랑시민협의회에 보낸 '스카이박스 지원' 공문과 '대전광역시'라고 법인명이 표시된 스카이박스 티켓을 확보했다고 밝혔다. 또한 스카이박스 28번방이 사실상 비공개로 운영됐고, 협의회와 구단이 기부금 영수증을 발행하지 않았으며, 이용자 선정과 관련한 내부 결재나 기안 문서도 남기지 않았다는 의혹도 제기했다.

민주당 "이장우 해명하라" - 국힘 "후보 향한 마타도어"

이에 민주당 중앙선대위 공보단은 19일 논평을 내고 "편법과 특권 일색인 대전야구장 VIP석 사유화 의혹"이라며 이장우 후보의 해명을 촉구했다.

민주당은 "대전 야구장은 시의 소유로 엄연히 시민이 주인인 공간"이라며 "높아지는 프로야구의 인기 속에서 정작 시민들은 사재기와 암표에 의해 부당한 피해를 보는 실정인데, 대전시는 VIP석을 한가롭게 무상으로 쓰고 있었던 것"이라고 비판했다.

반면 국민의힘 중앙선대위는 20일 조용술 대변인 명의 논평을 통해 "민주당의 계속되는 조작 본능"이라며 "이장우 후보에 대한 마타도어를 중단하라"고 맞받았다.

국민의힘은 "이른바 볼파크 스카이박스 의혹은 조작을 통해 선거에 악용되고 있는 전형적인 정치공작"이라며 "해당 스카이박스는 한화이글스와 대전사랑시민협의회 간 계약에 따라 지역 기관·단체와 시민들을 위해 운영된 것"이라고 반박했다.

이어 "이장우 후보가 이를 개인적으로 취득했거나 사적으로 사용했다는 객관적 증거는 지금까지 단 하나도 제시되지 않았다"며 "민주당은 사실 확인보다 자극적인 표현을 앞세워 '뇌물', '권력형 선심 행정'이라는 단어를 동원하며 여론몰이에 나섰다"고 주장했다.

국민의힘은 "선거가 불리해질수록 정책 경쟁은 포기한 채, 흠집을 내기 위해 무리한 의혹 부풀리기와 조작 정치에 매달리는 모습"이라며 "허위사실 유포와 선거 개입 시도에 대해 끝까지 책임을 물을 것"이라고 밝혔다.

대전참여자치시민연대 "야구장 스카이박스 사유화는 공직선거법·청탁금지법 위반"

< 디트뉴스24 >가 공개한 공문 사진. 해당 사진은 한화이글스가 대전시 관변단체 대전사랑시민협의회에 지난해 4월 보낸 공문으로, 3층 유휴공간(스카이박스)을 2029년까지 지원한다는 내용을 담고 있다.디트뉴스24

시민단체도 의혹 규명을 요구하고 나섰다. 대전참여자치시민연대는 20일 논평을 내고 "야구장 스카이박스 사유화는 공직선거법·청탁금지법 위반"이라며 이장우 후보와 대전시 비서실 공무원, 대전사랑시민협의회를 대상으로 대전경찰청에 고발하고, 대전시선거관리위원회에 공직선거법 위반 조사를 요구하겠다고 밝혔다.

대전참여자치시민연대는 "의혹이 사실이라면 스카이박스 시즌권은 2024년부터 2029년까지 5개 시즌 계약으로, 총 계약 규모는 약 4억 7000만 원에 달한다"며 "스카이박스 1회 이용 시 15인 기준 경기당 약 130만 원 상당의 향응이 제공된 셈"이라고 주장했다.

이 단체는 "이 사태는 단순한 행정 편의주의나 도덕적 해이가 아니라, 공직선거법과 청탁금지법을 동시에 위반한 범죄이자 공공 조직을 시장 개인의 정치적 이익을 위해 사유화한 관권선거 범죄"라고 주장했다.

특히 "대구시는 삼성라이온즈파크 스윗박스 두 곳을 공식 운영대장과 사용신청서로 관리하고, 정보공개청구를 통해 누가 언제 어떤 목적으로 사용했는지 확인할 수 있다"며 "반면 대전시는 스카이박스를 공식적으로 보유하지도 않고, 운영대장도 없고, 사용신청서도 없고, 결재서류도 없으며, 기부금 영수증조차 발행하지 않았다"고 지적했다.

그러면서 "대전시와 대전사랑시민협의회는 그동안 숨겨온 스카이박스 이용대장 전체를 시민 앞에 즉각 공개하라"고 촉구했다.

대전사랑시민협의회는 "허위 왜곡 보도, 대전시와 관계 없어"

논란의 중심에 선 대전사랑시민협의회는 19일 성명과 20일 기자회견을 통해 "사실과 다른 허위 왜곡 보도"라며 강하게 반박했다.

협의회는 "대전한화생명볼파크 스카이박스는 한화이글스와 대전사랑시민협의회 간 계약에 따라 운영된 사항이며, 대전광역시와는 직접적인 운영 관계가 없다"고 밝혔다.

또 "실제 계약 및 운영 주체는 대전사랑시민협의회이며, 한화이글스 구단과의 계약으로 이루어진 것"이라면서 "표 불출 업무만 한 것이 아니라 스카이박스 운영 전반을 협의회에서 수행해 왔다"고 설명했다.

협의회는 "대전사랑시민협의회는 민간, 사회기관, 단체 등이 참여하는 대전 최대의 봉사단체"라며 "기사에서는 시장 개인 조직인 것처럼 사적 관계로 표현하고, 표 배부를 정치행위로 암시해 시민단체의 공익 활동 전체를 왜곡했다"고 주장했다.

이어 "스카이박스 운영은 지역 사회공헌 활동, 봉사단체, 소외계층 등을 주요 초청 대상으로 한다"며 "이를 마치 사익을 위해 아무 기준 없이 운영한 것처럼 '사유화'로 단정한 것은 사실 확인이 부족한 기사"라고 반박했다.

협의회는 정정 보도와 사과문 게재 요구, 언론중재위원회 제소, 명예훼손 등 가능한 모든 법적 조치를 취하겠다고 밝혔다.
#스카이박스사유화 #스카이박스사유화논란 #이장우 #디트뉴스24 #한화생명이글스파크

6.3 지방선거
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
장재완 (jjang153) 내방
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원

독자의견

다시 보지 않기
목차1715 첫화부터 읽기>
이전글 시민단체, '카지노 출입' 김대중 교육감 후보 사퇴 촉구