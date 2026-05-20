제주의소리

여론조사 자료이미지오는 6월 3일 제9회 전국동시지방선거와 함께 치러지는 제주 서귀포시 국회의원 보궐선거 출마 후보자에 대한 지지도를 조사했다. 조사 결과, 더불어민주당 김성범 후보(49%)가 국민의힘 고기철 후보(27%)에 크게 앞서는 것으로 나타났다. '제2공항 건설' 찬성 여론이 우세하긴 했지만, 선거전을 뒤흔들 변수로 작용할 정도는 아닌 것으로 나타났다.제주의소리와 제주일보, 제주MBC, 제주CBS, 제주투데이 등 제주지역 언론 5사는 여론조사 전문기관 ㈜코리아리서치인터내셔널에 의뢰해 실시한 3차 합동 여론조사(서귀포시 국회의원 보궐선거) 결과를 19일 발표했다.'내일이 국회의원 보궐선거 투표일이라면, 누구에게 투표하겠냐'는 질문에 응답자의 49%가 민주당 김성범 후보를 선택했다. 국민의힘 고기철 후보(27%)와는 오차범위(±4.4%p)를 훌쩍 뛰어넘는 22%p 차이를 보였다. 지지후보 없음은 13%, 결정 못했음·모름·무응답은 10%였다.연령대 별로 보면 김성범 후보는 ▲40대(72%) ▲50대(61%) ▲60대(50%)에서 두터운 지지를 받았다. 고기철 후보는 ▲70대 이상(43%) ▲60대(35%) ▲30대(30%)에서 상대적으로 지지도가 높았다.이번 조사는 서귀포시를 두 개의 권역으로 나눠서 진행됐다. 1권역은 동홍·송산·영천·효돈·남원·표선·성산까지 동부, 2권역은 서홍·정방·중앙·천지·대륜·대천·예래·중문·안덕·대정까지 서부 지역이다.김성범 후보는 1권역(동부)에서 47%, 2권역(서부)에서 51% 지지를 받으며 전 지역에 걸쳐 고기철 후보에 우세했다. 고기철 후보는 1권역에서 31%, 2권역에서 24%를 얻었다.이념 성향으로 보면 진보 성향은 74%가 김성범 후보를, 11%는 고기철 후보를 지지했다. 반면, 보수 성향에서는 53%가 고기철, 26%는 김성범 후보를 지지했다. 중도 성향에서는 김성범 45%, 고기철 30%로 민주당 후보에 대한 지지도가 더 높았다.당선 가능성 질문에는 김성범 후보 60%, 고기철 후보 19%로 격차가 더 벌어졌다. 보수 성향 응답자들 중에서도 39%가 민주당 김성범 후보의 당선을 예상했다.지지하는 후보를 '계속 지지하겠다'는 응답은 88%로, '다른 후보로 바꿀 수 있다'는 응답(11%)에 비해 약 8배가 높았다. 사실상 표 결집이 거의 이뤄진 것으로 예상할 수 있는 대목이다.보궐선거에 대한 의견은 여당에 힘을 실어줘야 한다는 '국정안정론'이 57%로, 현 정부를 견제하기 위해 야당에 힘을 힐어줘야 한다는 '정부 견제론'(32%) 대비 25%p 높았다.정당 지지도는 민주당이 53%로 과반을 넘었고, 국민의힘 22%, 개혁신당 3%, 조국혁신당 2%, 진보당·정의당·녹색당 각 1% 순으로 뒤를 이었다. 그 외 다른 정당 2%, 없음·모름·무응답 15%였다.이재명 대통령 국정운영은 75%가 긍정적으로, 17%가 부정적으로 평가했다. 매우 잘하고 있다가 38%로 가장 높았다.제9회 전국동시지방선거 투표 참여 의사는 '반드시 투표'가 75%, '가능하면 투표'가 16%로 집계됐다. 사전 투표와 본 투표 모두 동일하게 43%로 응답했다.이번 조사에서는 지역구(성산읍)에 추진되는 제주 제2공항 사업에 대한 찬반과 주민투표 찬반 여부도 함께 물었다.제2공항 관련 질문에는 찬성 54%-반대 35%였다. 사업예정지인 성산읍이 포함된 1권역(동부)에서는 찬성 62%-반대 26%로 찬성 여론이 크게 우세했다. 2권역(서부)은 찬성 46%, 반대 43%로 오차범위 안에 위치해 있다.더불어민주당 지지자는 50%가, 국민의힘은 71%가 찬성했다. 연령대에서는 30대(54%)가 유일하게 반대가 우세했고, 50대(45%)도 비교적 높았다. 반면 18세~29세(66%)와 70대 이상(62%)은 찬성이 가장 높은 연령대다.갈등 해결을 위한 주민투표 실시 여부 질문에는 '찬성'이 75%로 압도적으로 우세했다. 반대는 20%에 불과했다.최소 69%에서 최대 87%까지 전 연령대에서 주민투표를 찬성했고, 동부(71%)와 서부(78%), 진보(80%)·보수(72%)·중도(77%), 심지어 제2공항 찬성(73%)과 반대(81%) 모두에서도 주민투표 찬성이 크게 높았다.이런 결과는 제2공항으로 인해 11년째 이어지는 도민 갈등이 조속히 해결돼야 한다는 문제의식에 공감한 것으로 해석된다.이번 조사는 제주 언론 5사가 (주)코리아리서치인터내셔널에 의뢰해 5월 16일부터 17일까지 서귀포시에 거주하는 만 18세 이상 남녀 502명을 대상으로 진행했다. 국내 통신 3사가 제공하는 휴대전화 가상(안심)번호 100%를 이용한 전화면접조사로 진행했다.표본은 성·연령·지역 별로 층화된 가상번호 내 무작위 추출로 선정했다. 응답률은 22.5%(총 2230명과 통화해 그 중 502명이 응답), 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.4%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.