고기철 후보 페이스북 갈무리

"체포영장 집행 후 여야 모두 비상계엄 특검이니 내란 특검이니 발족한다고 한다. 정상적인 나라라면 부정선거 특검을 만들려고 해야 하지 않을까? 최고 헌법기관인 대통령이 여러 차례 부정선거가 계엄의 이유라고 밝히고 있는데 이를 밝히기 위한 정치권의 검증을 특검으로 하자고 주장해야 하지 않을까?"

"공수처 수사와 체포, 검찰 기소는 모두 불법인 만큼 법원은 즉각 공소를 기각하고 윤 대통령을 석방해야 한다."

고기철 국민의힘 후보가 2025년 2월 6일 페이스북에 올린 사진. 국민의힘 원외 당협위원장들과 서울중앙지법 정문에 모여 윤석열 석방을 요구하는 모습.2024년 12월 7일. 윤석열 1차 탄핵안 표결이 의결 정족수 미달로 무산됐다. 그날 밤 고 후보는 페이스북에 글을 올려 "대의기관에서 탄핵이 용인되지 않은 것"이라며 "야당은 다시 탄핵을 재추진한다고 한다. 국민을 더욱 불안하게 하고 국가를 위태롭게 할 것"이라고 주장했다. 일주일 뒤인 12월 14일 윤석열 2차 탄핵안은 찬성 204표, 반대 85표, 기권 3표, 무효 8표로 가결됐다.고 후보는 윤석열 체포 반대 활동에도 열심이었다. 그는 2025년 1월 6일과 8일 "한남동 집회"에 다녀왔다며 "제 견해로는 공수처(고위공직자범죄수사처)의 내란죄 수사는 불법이라 생각한다"라고 페이스북에 밝혔다. 두 날짜 모두 공수처의 윤석열 체포영장 집행과 관련해 한남동 관저 인근에서 반대 집회가 열렸다. 1월 15일 윤석열이 내란 우두머리 혐의로 체포되자, 고 후보는 다음 날 페이스북에 "대통령 체포영장 집행은 명백한 불법"이라며 "부정선거 특검"을 거론하기도 했다.2025년 1월 19일 윤석열 구속영장이 발부되자 고 후보는 페이스북에 "비통하다"라고 썼다. 이후 2025년 2월 4일 윤석열이 법원에 구속취소를 청구하자 고 후보는 2월 6일 페이스북에 "(국민의힘) 원외 당협위원장들이 모여 그동안 불법 수사와 체포, 그리고 방어권 보장을 위한 석방을 요구했다"라고 밝혔다. 고 후보가 함께 공유한 <뉴스1> 기사엔 그를 비롯한 국민의힘 원외 당협위원장들이 2월 5일 서울중앙지법 정문에서 찍은 사진과 윤석열 석방을 촉구하는 성명서 내용이 실렸다.