안민석

안민석 경기도교육감 민주·진보 단일후보 기자회견안민석 경기도교육감 민주·진보 단일후보가 20일 경기도의회에서 기자회견을 열어 '경기AI교육원' 설립을 약속했다.안 후보는 "경기교육 전반을 인공지능(AI) 기반으로 전환하는 역할을 하게 될 것"이라 설명하며 "학습·건강·진학·취업을 연결하는 AI기반 교육 생태계를 구축, 경기교육을 대한민국을 넘어 세계적인 AI 교육 중심지로 만들겠다"는 포부를 전했다.경기AI교육원을 통해 교육격차를 해소하는 '배움의 주권', 교사가 수업에 집중하는 '가르침 주권', 학교와 지역·기업을 잇는 '벽깨기 주권'을 회복하겠다는 게 안 후보 구상이다.안 후보는 "경기AI교육원이 단순히 기술을 지원하는 기관을 넘어, 경기도 내 글로벌 기업들과 협력해 학생들이 세계적인 AI 교육을 받을 수 있도록 설계하는 교육 혁신의 심장부 역할을 하게 될 것이라고 설명했다.그러면서 "삼성전자, SK하이닉스, 현대차, 네이버, 삼성SDI 등과 협력해 온·오프라인을 연계한 실감형 AI교육 환경을 제공하는 경기 AI교육 캠퍼스를 운영하겠다"라는 계획을 밝혔다.경기AI교육원 설립 방식은 직속기관 개편과 기존 청사 활용 또는 부지 활용, 완전 신설 등 3가지 방안을 검토하고 있다.