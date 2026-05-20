김보성

부산 연제구청장 후보단일화에서 승리한 진보당 노정현(왼쪽) 후보, 더불어민주당 이정식 후보가 20일 여론조사 결과를 발표하며 손을 맞잡고 있다.부산 연제구청장 선거에서 더불어민주당과 진보당이 후보단일화를 확정했다. 지난 18일과 19일 양일간 경선 결과, 지역에서 표밭을 갈아온 노정현 진보당 후보로 무게추가 기울었다. 이에 따라 선거는 삼파전이 아닌 야당 사이에 대결로 압축돼 치러진다. 공식선거전 직전 변수에 국민의힘은 지방행정을 지켜내야 한다며 맞대응에 나섰다.20일 민주당·진보당 부산시당에 따르면, 연제구청장 후보단일화에 대한 여론조사에서 노 후보가 최종적으로 승리를 거뒀다. 두 당은 여론조사 방식이나 구체적 수치 등은 공개하지 않기로 했다. 앞서 노 후보와 이정식 민주당 후보는 이런 내용을 담은 부속합의서를 만들어 "일체의 조건 없이 승복한다"라고 서명했다.결과를 받아 든 노 후보는 드디어 민주·진보 원팀이 만들어졌다며 기초단체장 선거에서 '윤 어게인'을 반드시 청산하겠다고 했다. 그는 "내란 세력이 활개 치는 부산에 미래는 없다"라며 "어떤 발전 방안도 불가능하다"라고 심판론을 내세웠다. 동시에 이 후보를 향해서도 손을 내밀었다. 그는 "소중한 민생정책을 반드시 현실로 만들겠다"라며 추가적인 연대를 약속했다.경선에서 패배한 이 후보는 "결과를 겸허하게 받아들인다"라면서 승복의 뜻을 밝혔다. 그는 "완주하고 싶은 마음도 컸지만, 중앙당의 결정과 더 큰 민주주의 길에서 선당후사의 마음으로 결정을 받아들였다"라며 "앞으로도 내란세력 척결, 민주주의 수호, 민생경제 회복을 위해 시민 곁에 서겠다"라고 다짐했다.연제구청장 선거는 부산에서 민주당과 진보당의 유일한 후보단일화 성사로 관심을 받는 지역이다. 덩달아 국민의힘은 간단치 않은 선거를 마주한 상황이다. 범여권으로 분류되는 두 당이 뭉치면서 삼파전 이점이 사라졌다.직전 지상파 공표 여론조사를 보면, 민심도 보수 야당에 불리한 분위기이다. KBS부산과 한국리서치의 지난 7일과 9일 3일간 조사에서 '누구를 지지하겠느냐'라는 질문에 응답자들은 주석수 국민의힘 후보 28%, 노 후보 26%, 이 후보 16% 순으로 답변했다. '없다'나 '모름' 등도 30%였다.당선 가능성 대목에선 주 후보(30%)가 다소 우세했지만, '민주+진보'의 산술적 합산 값이 이를 넘어서고 두 자릿수 부동층까지 변수가 많았다. 특히 이재명 대통령 국정운영 긍정 평가가 68%에 달하며, 정당 지지도까지 접전이란 조건도 부담이다. 연제구는 2018년을 제외하면 선거마다 국민의힘이 구청장 자리를 차지해왔다. 그러나 안심할 수 없는 조건이 됐다.그러자 주 후보는 같은 날 맞불 성격의 기자회견으로 경계를 드러냈다. 국민의힘이 부산지역의 지자체를 독점하고 있더라도 오히려 '견제와 균형'을 촉구했다. 이재명 정부 당선과 국회 다수 의석 등 행정부, 입법부에 이어 부산마저 내어줄 수 없다는 주장이다.이를 짚은 주 후보는 "독주를 막아야 한다"라고 호소했다. 참석자 가운데에선 주 후보와 함께한 이열 국민의힘 시의원 후보가 범여권 공격을 도맡았다. 그는 "오로지 표 계산만을 위한 정략적 야합"이라며 상대의 연대를 깎아내렸다.이번 기사에 인용한 KBS부산·한국리서치 여론조사는 연제구 성인 남녀 18세 이상 500명을 대상(전화면접방식)으로 진행했으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±4.4%포인트(P)이다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 누리집을 참조하면 된다.