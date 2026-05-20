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지난 17일, 세종시 제4선거구(해밀·산울동·연기·연동면)에 도전하는 개혁신당 김순주 후보를 ‘뉴스피치 물음표’가 만났다.뉴스피치 최솔 전문기자
개혁신당 김순주 세종시의원 후보는 자신을 가장 잘 설명하는 키워드로 '찐마을 주민'을 골랐다. 그에게 정치는 멀리 있는 거대 제도보다 주민 곁의 작은 불편을 살피고 해결하는 일에 가까웠다.
지난 17일, 세종시 제4선거구(해밀·산울동·연기·연동면)에 도전하는 김 후보를 '뉴스피치 물음표'가 만났다. 김 후보는 자신의 정치적 출발점을 공동육아와 작은도서관 활동에서 찾았다. 그는 "아이를 키우고, 아이랑 노는 게 힘들더라"며, 아이들이 함께 안전하게 놀 수 있는 장소를 만들기 위해 공동육아와 마을 작은도서관 활동을 시작했다고 말했다.
김 후보는 포항과 대전, 세종을 거치며 작은도서관 관장, 주민자치회, 학부모회장, 학교운영위원장 등 다양한 마을 활동을 이어왔다. 대전 월평동 꿈터마을어린이도서관 관장으로 활동하던 시기에는 주민과 시민단체, 정치인들과 손잡고 지역 문제를 직접 해결하기도 했다. 화상경마도박장 폐쇄 운동과 아이들 안전을 위한 육교 철거, 신호등 및 횡단보도 개선 활동 등이 그 예다.
그 과정에서 김 후보는 "정치가 혐오의 대상만은 아니라는 생각을 갖게 됐다"고 회고했다. 그는 "정치인이 제대로 일을 하면 공익에 기여할 수 있다"며 "서로 협력해서 선(善)을 이룰 수 있다"고 덧붙였다. 정치가 주민의 목소리를 모아 제도와 행정을 움직이는 '공익의 통로'가 될 수 있다는 점을 현장에서 몸소 체감했다는 설명이다.
김 후보는 올해 개혁신당에 입당했다. 처음에는 무소속 출마까지 고민했지만, 주변의 조언을 듣고 이준석 대표에게 직접 연락해 출마 의사를 밝혔다고 전했다. 이후 지난 2월 단수공천을 확정 지었다. 김 후보는 이 과정을 두고 "속전속결이었다"며 미소를 지었다.
김 후보가 강조하는 최고의 강점은 '마을 속 촘촘한 접점'이다. 주민자치회와 학부모회장, 학교운영위원장, 아파트 공동체 활동 등을 통해 언제나 주민들의 생활 가장 가까운 곳에 있었다. "저도 주민"이라는 그의 말처럼, 김 후보가 내세우는 정치는 주민 위에서 군림하는 정치가 아니라 주민과 함께 하는 '생활정치'다.