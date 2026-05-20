김순주 후보

선거운동을 하면서도 쓰레기를 정리하고 있는 개혁신당 김순주 후보 사진 = 김순주 후보 제공김 후보가 정의하는 시의원은 "주민과 행정을 잇는 연결자"다. 그는 "주민들의 요구를 행정과 긴밀히 협조해 수렴하고 풀어내는 일"이라며 자신을 마을의 퍼실리테이터(조력자)라고 소개했다. 그에 걸맞게 김 후보가 내놓은 지역 공약들은 철저히 '생활밀착형'에 초점이 맞춰져 있다.해밀·산울동 지역에 대해서는 출퇴근길 교통 체증 해소와 어린이 교통 안전을 최우선 과제로 꼽았다. 구체적으로는 ▲ 은하수교차로 병목 완화 ▲ 평생교육원 인근 조치원 방면 연결도로 개설 ▲ 세종캠퍼스고 주변 차량 동선 개선 ▲ 어린이보호구역 안전 관리 ▲ 해밀초 사거리 X자 횡단보도 설치 등을 약속했다.김 후보는 학부모회장 출신답게 공유 전동킥보드 문제를 강하게 제기했다. 그는 "아이들이 전동킥보드를 위험하게 이용하거나, 아무 곳에나 방치되는 문제를 심각하게 보고 있다"며 "당장 퇴출이 어렵다면 최소한 방치 관리 시스템 구축과 과태료 부과 등 실효성 있는 대책이 시급하다"고 주장했다.교육과 생활편의 인프라 구축도 중요한 축이다. 김 후보는 해밀고와 캠퍼스고를 포함해 지역 내 교육 수요가 급증하고 있는 만큼, 공교육뿐만 아니라 학원, 예체능, 입시, 돌봄 등 다양한 교육 기반 시설이 함께 갖춰져야 한다고 보았다. 그는 "공적인 교육만큼이나 주민들은 아이 키우기 좋은 환경, 탄탄한 교육 인프라를 갈망한다"며 해밀·산울동이 교육과 생활편의가 조화롭게 성장하는 생활권이 되어야 한다고 강조했다.농촌 지역인 연기·연동면에 대해서는 '정주여건 개선'에 방점을 찍었다. 김 후보는 면지역 중에는 여전히 도시가스가 공급되지 않는 곳이 많다며, 도로·교량·안전펜스 설치와 보행로 정비, 신호등 보강 등 기초적인 생활 안전 인프라 확충이 시급하다고 진단했다. 이와 함께 ▲ 보통리 미호천변 파크골프장 신규 조성 ▲ 연기면 컨벤션센터 신속 추진 ▲연동초 특성화를 통한 외부 인구 유입 유도 ▲ 지역 관광·문화자원을 특화한 인프라 조성 등을 공약으로 제시했다.김 후보는 세종시 전체를 아우르는 거대 담론보다, 제4선거구 주민들이 매일 피부로 겪는 불편함을 지우는 데 집중하겠다고 공언했다. 그는 "생활을 살피고 현장을 지키며, 주민 곁에서 끝까지 문제를 해결하겠다"며 "아무리 작은 불편이라도 결코 놓치지 않겠다"고 다짐했다.인터뷰 말미, 김 후보는 자신을 가장 잘 설명하는 단어로 '찐마을 주민'을 꼽았다. 공동육아에서 시작해 작은도서관과 주민자치, 학부모 활동을 거쳐 시의원에 도전하는 김순주 후보. 그가 말한 '찐마을 주민'의 생활정치가 해밀·산울의 생활 불편과 연기·연동의 정주여건 개선으로 이어질 수 있을지 주목된다.