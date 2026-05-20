고양e뉴스

정책좌담회에 참석한 세 명의 고양시장 후보들. 좌측부터 진보당 송영주 후보, 개혁신당 신현철 후보(세번째), 더불어민주당 민경선 후보(네번째)가 사회자의 질의에 답변하고 있다.주최 측인 사회복지연대는 지난해부터 현장 종사자들과 치열하게 논의해 정책 제안을 정리했고, 이를 바탕으로 한 '3대 핵심 정책'을 각 후보 캠프에 사전 전달했다고 밝혔다. 현장에서 지켜본 세 후보의 기조발언과 질의응답은 대체로 이 핵심 정책이 가진 문제의식에 깊이 공감하는 방향으로 전개됐다.참석 후보들은 열악한 사회복지 분야의 처우와 행정의 한계를 꼬집으며, 사회복지 정책보좌관 제도 도입, 사회복지사 처우 개선, 공무원 전문성 강화 그리고 정례적인 소통체계 구축에 대해 적극적인 의지를 보였다.또한, 기자가 주목한 지점은 4만 명이 넘는 고양시 장애인 인구 규모에 비해 복지 인프라가 절대적으로 부족하다는 현실 지적이었다. 세 후보 모두 이 부분에 깊이 공감하며, 장애인콜택시 확대와 권역별 복지시설 확충의 시급성에 대해 입을 모았다.큰 틀에서의 공감 속에서도 각 후보가 방점을 찍은 정책적 해법은 조금씩 결을 달리했다. 기자의 수첩에 기록된 후보별 핵심 철학은 다음과 같다.