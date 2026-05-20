조정훈

임성무 대구시교육감 후보가 15일 대구시선관위를 찾아 후보 등록을 마쳤다.이와 관련, 임 후보는 "우리는 수수료 낭비에 불과한 전시행정성 예산을 줄이고, 이를 각 학교 기본교육비로 전환해 교육의 질을 높일 것"이라면서 "불통교육과 전시행정이 아니라, 현장의 목소리에 귀 기울이고 교육주체들과 함께 미래를 만들어가는 교육이 필요하다"라고 밝혔다. 그러면서 "꽉 막힌 대구교육, 이제는 바꿔야 한다. 선수 자질이 안된다면 교체가 답"이라고 주장했다.이에 대해 대구교육청 관계자는 <오마이뉴스>에 "2024년 대구교육청 조사에서는 IB에 대한 교사 만족도가 90%가 넘었고, IB 운영비만이 아니라 미래학교 운영비 등도 거의 같은 액수를 지원하기 때문에 '형평성에 어긋난다'라는 지적에 대해서도 동의하기 어렵다"라면서 "IB 운영학교가 IBO에 주는 돈은 로열티가 아니라 컨설팅 비용이며 시스템 사용권"이라고 반박했다. 그러면서 "교육청은 기초학력과 돌봄확대 등에도 이미 충분히 지원을 하고 있다"라고도 했다.