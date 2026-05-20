스레드

김선민 국민의힘 거제시장 후보의 스레드 계정이 지난 19일 오전에 남긴 댓글과 관련 프로필.김선민 국민의힘 거제시장 후보가 '5·18 탱크데이' 마케팅으로 비판받은 스타벅스코리아를 옹호하는 취지의 게시글을 올렸다가 이후 공식 사과했다.김 후보는 전날(19일) 오후 <오마이뉴스>에 사과문을 전달하며 "대한민국 민주주의를 위해 헌신해 오신 5·18 민주화운동 희생자와 유가족, 관련 단체 여러분께 사죄의 말씀을 드린다"고 밝혔다. 김 후보는 전날 오전 국민의힘 충북도당 스레드 계정의 "내일 스벅(스타벅스) 들렸다가 출근해야지 굿나잇"이라는 게시글에 "가서 샌드위치 먹어야징"이라는 댓글을 남긴 바 있다.해당 댓글은 5·18민주화운동 기념일을 폄훼한 마케팅을 벌여 국민적 지탄을 받는 스타벅스코리아를 되레 감싸고 응원하는 셈이어서 강한 비판이 이어졌다. 다만 김 후보는 "해당 댓글이 캠프 스레드 홍보를 돕던 자원봉사자가 별도의 계정을 통해 남긴 것이었다"고 진화에 나섰다. 이어 "해당 봉사자는 5·18과 관련된 의미를 인식하지 못한 채 일상적인 SNS 활동이었다고 해명했다"면서도 "이번 일을 엄중히 받아들여 관련 SNS 운영 체계를 전면 재점검하고 내부 교육과 관리를 강화하겠다"고 전했다.한편, 김 후보의 사과문은 SNS에 공개되지 않았으며 일부 기자들에게만 전달된 것으로 확인됐다.6.3 지방선거를 앞두고 일부 국민의힘 후보들의 극우 성향 행보가 잇따라 드러나면서 우려가 커지고 있다. 원 게시글을 올린 국민의힘 충북도당도 전날 <오마이뉴스> 보도가 나가자 스레드 계정을 통해 사과문을 올렸다. 국민의힘 충북도당은 "부적절한 게시물로 인해 유가족분들과 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 고개 숙여 사과드린다"며 "이번 일을 엄중하게 받아들이고 있고 유사 사례가 반복되지 않도록 각별히 유의하겠다"고 밝혔다.