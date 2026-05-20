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26.05.20 10:19최종 업데이트 26.05.20 10:19
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지난 18일과 19일, 더불어민주당 민경선 고양시장 후보 선거사무소에서는 상인연합회 회장단과 고양시한의사회 관계자들이 참여한 연쇄 정책 간담회가 열렸다.

"타 시·군에 없는 규제 탓에 공모사업도 포기"

19일 오후, 민경선 후보 선거사무실에서 열린 고양시 상인연합회 회장단 간담회에 참석한 상인 대표들의 얼굴에는 오랜 경기 침체와 현행 행정에 대한 답답함이 그대로 묻어 났다.

민경선 고양시장 후보가 신원동상가연합회 상인들과 만났다.고양e뉴스

상인연합회 대표들이 이구동성으로 지적한 가장 큰 장벽은 '높은 자부담 비율'이었다. 한 상인 대표는 "고양시가 타 시·군에는 없는 '공모사업 자부담 30%'를 일방적으로 요구하고 있다"라며 "정부나 경기도에서 좋은 취지의 지원사업을 내려보내도, 당장 수중에 돈이 없는 소상공인들은 신청조차 하기 어려운 실정"이라고 털어놓았다.

전통시장과 상점가 구역 확대를 가로막는 까다로운 소유주 동의 절차 등 불합리한 조례를 간소화해달라는 건의도 이어졌다. 현행 행정이 현장의 서민들에게는 오히려 '든든한 버팀목'이 아닌 '규제의 벽'으로 작용하고 있다는 지적이었다.

이에 민경선 후보는 기존의 '공무원 중심 행정'에서 탈피하겠다는 선언과 함께 3대 정책 대안을 제시했다.

민 후보는 우선 "새로운 고양시정이 출범하면 정책 시정 자문 기구에 상인연합회가 추천하는 소상공인 전문가를 직접 참여시키겠다"고 밝혔다. 공무원들의 행정적 시각에만 의존하지 않고, 현장 상인 대표가 정책 설계 단계부터 동참하여 실효성 있는 세부 정책을 완성하겠다는 구상이다.

이어 과도한 자부담 비율에 대해서는 "현장의 불합리한 규제를 과감하게 개선해, 고양시 소상공인들이 국·도비 지원 혜택에서 소외당하는 일이 없도록 매칭 구조를 전면 혁신하겠다"고 약속했다. 그는 "고양시가 장사하기 힘든 곳이라는 오명을 반드시 벗겨내겠다"고 덧붙이기도 했다.

"통합돌봄에 한의계도 고르게 참여해야"

이에 앞서 지난 18일에 열린 고양시한의사회와의 보건 의료 정책 간담회에서는 복지와 의료 인프라를 둘러싼 논의가 오갔다.

한의사회 측은 과거 이재준 전 고양시장 시절 시작되어 정부 포상까지 받았던 '어르신 주치의 사업'과 재택 의료 서비스를 언급했다. 한의사회 관계자들은 "시민들의 만족도가 매우 높았던 사업인 만큼, 향후 통합 돌봄 인프라 확대 과정에서 한의계의 참여 기회가 더욱 공정하게 확대되어야 한다"고 건의했다.

민경선 고양시장 후보(왼쪽 네 번째)와 고양시한의사회 관계자들이 간담회를 마친 후 기념 촬영을 했다.고양e뉴스

민경선 후보는 "의료계 내부의 갈등을 조정하고 중재하는 것 또한 시장의 핵심 책무"라며 "어느 한쪽에 치우치지 않고 공정하고 균형감 있게 중심을 잡겠다"고 말했다.

특히 민 후보는 이 자리에서 '분기별 생중계 타운홀 미팅'을 제안했다. 그는 "향후 분기별로 한방, 양방, 약사협회 등이 모두 참여하는 정례 협의체를 추진하고, 이 과정을 시민들에게 SNS로 생중계하여 공론화 과정을 거치겠다"고 밝혔다. 아울러 "국립암센터 등 고양시의 우수한 의료 인프라를 연계해 고양특례시를 '의료·바이오 산업의 메카'로 조성하겠다"고 약속했다.
#민경선 #고양시장후보 #소상공인규제 #고양시한의사회 #지방선거현장

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