▲내포신도시 전경.
충남혁신도시 지정 이후에도 내포신도시는 낮은 일자리 자립도와 부족한 생활 인프라, 정주여건 미비 등으로 성장 정체 우려가 이어지고 있다.충남도
충남혁신도시 지정 이후에도 내포신도시는 낮은 일자리 자립도와 부족한 생활 인프라, 정주여건 미비 등으로 성장 정체 우려가 이어지고 있다.
이에 홍성군수 후보 정책 비교 두 번째로 보도되는 이번 정책 대결의 핵심은 내포신도시를 어떤 방식으로 자족도시로 완성할 것인가다.
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손세희 후보는 내포와 홍성 원도심의 연계 강화와 생활권 통합, 정주형 도시 모델에 집중하는 반면, 박정주 후보는 대학·병원·산단 등 대형 인프라 유치를 통한 성장 전략에 무게를 두고 있는 것으로 분석된다.
두 후보 모두 '일자리와 생활 기반 확충'을 핵심 과제로 제시했지만 접근 방식에서는 뚜렷한 차이를 보였다.
손세희 "내포·원도심 통합 성장… 직주근접 자족도시 완성"
기호1번 더불어민주당 손세희 후보는 내포신도시와 홍성 원도심의 '동반 성장'을 핵심 전략으로 제시했다.
손 후보는 수도권 전철 1호선 홍성역 연장과 내포~원도심 순환버스 체계 개편을 통해 수도권 접근성과 지역 내 이동 편의성을 동시에 높이겠다고 밝혔다.
특히 내포와 원도심을 하나의 생활권으로 연결해 경제·상권·문화 기능이 유기적으로 순환하는 구조를 만들겠다는 구상이다.
또 홍성역을 교통·관광·쇼핑이 결합된 복합 랜드마크로 육성하고, 내포신도시 유휴부지를 문화·생활 플랫폼으로 개발해 체류형 소비도시로 전환하겠다는 청사진도 내놨다.
산업 분야에서는 미래 신산업 국가산단 조성을 통한 기업 유치와 양질의 일자리 창출을 강조했다. 기업 인센티브 확대를 통해 직장과 주거가 가까운 '직주근접형 도시 모델'을 구축하겠다는 전략이다.
이와 함께 야간·휴일 소아응급 진료체계와 24시간 통합돌봄센터를 내포 권역에 우선 배치해 보육·의료 인프라를 강화하겠다고 밝혔다.
손 후보는 "내포의 성장은 곧 홍성 전체의 성장"이라며 "원도심과 신도시의 경계를 허물고 일자리와 인프라가 선순환하는 완성형 자족도시를 만들겠다"고 강조했다.
박정주 "대학·종합병원 유치 총력… 충남 최고 중심도시 조성"
기호2번 국민의힘 박정주 후보는 "도시 성장의 핵심은 생활 인프라와 일자리의 동시 확충"이라며 산업단지 조성과 대형 생활 기반시설 유치에 방점을 찍었다.
박 후보는 국가산업단지와 일반산업단지를 조성해 기업 유치를 확대하고 양질의 일자리를 대폭 늘리겠다고 밝혔다.
특히 대학과 종합병원 유치를 핵심 공약으로 제시하며, 이를 전담할 TF팀을 구성해 행정력을 집중하겠다는 계획을 내놨다.
교통 분야에서는 공공터미널과 광역 교통망 확충을 통해 접근성을 강화하고, 누구나 편리하게 이용할 수 있는 도시 환경을 만들겠다고 설명했다.
박 후보는 "일자리·병원·교통·교육이 완성된 도시를 만들겠다"며 "내포신도시를 충남 최고의 중심도시로 성장시키겠다"고 밝혔다.
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