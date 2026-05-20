정재현

부천FC1995의 역사적인 안방 첫 승리 소식에 조용익 더불어민주당 부천시장 후보의 얼굴이 제대로 망가졌다.조용익 부천시장 후보는 19일 오전 11시경 본인의 페이스북과 유튜브 채널을 통해 '연지곤지로 망가진 모습'을 공개했다.공개된 영상과 사진 속 조 후보는 얼굴 정면 이마에 붉은색 굵은 글씨로 '부천FC1995'라고 적었고, 오른쪽 볼에는 '홈', 왼쪽 볼에는 '첫 승'이라는 문구를 새겼다. 조 후보는 '홈 첫 승 연지곤지' 분장을 한 상태로 공식 회의를 주재하는가 하면, 지역 상가를 방문해 과일쥬스을 구매하기도 했다.한편 1부 리그 승격 이후 유독 안방 승리와 인연이 없던 부천FC1995는 지난 17일 부천종합운동장에서 열린 K리그1 15라운드 홈경기에서 강호 포항스틸러스를 2-0으로 완파하고 그토록 간절했던 역사적인 홈 첫 승리를 기록했다.이날 경기에서는 부천FC1995 이영민 감독의 용병술이 단연 돋보였다. 전반전 골키퍼 김형근의 눈부신 선방쇼로 실점 위기를 넘긴 부천은, 후반전 들어 이영민 감독이 교체 투입한 티아깅요와 이의형이 연속골을 터뜨리는 '신의 한 수'가 적중하며 포항의 추격 의지를 완전히 꺾어놓았다.이로써 6천421명의 홈 팬들 앞에서 3경기 무득점 침묵을 깨고 귀중한 승점 3점을 챙긴 부천은 리그 9위(승점 17)로 도약했다. 기분 좋은 상승세 속에 월드컵 휴식기를 맞이하게 된 부천FC1995 선수단은 조만간 강원도 철원으로 전지훈련을 떠나 전력을 한층 더 보강할 계획이다.