이장우

이장우 국민의힘 대전시장 후보.이장우 국민의힘 대전시장 후보 선거대책위원회가 이른바 '대전 야구장 스카이박스 사유화' 의혹 보도에 대해 "사실과 다른 허위 보도이자 선거개입성 흑색선전"이라며 강하게 반발했다.이 후보 선대위는 19일 입장문을 내고 "일부 언론이 보도한 '이장우 시장 대전 야구장 스카이박스 사유화' 의혹 기사는 사실과 다른 허위 보도로, 특정 후보에게 악의적 이미지를 덧씌우려는 전형적인 선거개입성 흑색선전 보도"라며 "강한 유감을 표하며 모든 법적 책임을 묻겠다"고 밝혔다.앞서 <디트뉴스24>는 이 후보가 시장 재임 시절 대전한화생명볼파크 스카이박스 시즌권을 사실상 제공받아 사용했다는 의혹을 제기했다. 이에 대해 이 후보 선대위는 해당 사안의 핵심은 한화이글스 구단과 대전사랑시민협의회 사이의 계약 관계일 뿐, 이 후보 개인과 직접 연결할 근거가 없다고 반박했다.선대위는 "해당 기사에서 '이장우 시장은 스카이박스 야구 직관 특혜를 나눠주는 특권을 누렸다'고 특정하고 있다"며 "기사에 드러난 핵심 사실관계는 분명히 한화이글스 구단과 대전사랑시민협의회 간 계약 관계"라고 주장했다.이어 "양 기관이 법률 검토를 거쳐 계약을 체결했다고 하면서도 왜 지방선거 후보인 이장우 후보 개인에게 의혹을 덧씌우는지 납득하기 어렵다"며 "기사 어디에도 이장우 후보가 직접 표를 취득하거나 사적으로 사용했다는 객관적 근거가 없다. 있다면 명확히 밝혀야 할 것"이라고 밝혔다.또한 선대위는 언론 보도가 반론권을 충분히 보장하지 않은 채 추측성 표현과 자극적인 문구를 사용했다고 비판했다.선대위는 "반론권조차 충분히 보장하지 않은 채 추측성 표현과 자극적인 문구를 동원해 흑색선전을 펼친 것은 언론의 책임 있는 자세라고 보기 어렵다"며 "특히 이장우 후보가 개인적으로 표를 확보해 사적 관계자들에게 나눠준 것처럼 묘사한 부분은 매우 악의적"이라고 주장했다.선대위는 대전사랑시민협의회와 이 후보를 연결하는 것 자체가 정치적 프레임이라는 주장도 폈다. 선대위는 "대전사랑시민협의회의 일을 이장우 후보와 연관시키는 것은 프레임 덧씌우기"라며 "대전사랑시민협의회는 대전지역의 다양한 민간 사회기관과 봉사단체들이 참여하는 대표적 사회공헌 조직"이라고 밝혔다.이어 "이를 개인 사유화 프레임으로 몰아가는 것은 지나친 왜곡이며 의도적 정치공세라는 의구심을 떨칠 수 없다"고 덧붙였다.또 "기사에서는 '사회공헌적 목적 운영이 아니었다'는 취지의 주장도 제기했지만, 그렇다면 대전사랑시민협의회가 사회공헌 목적이 아닌 방식으로 운영했다는 구체적 근거부터 제시해야 한다"며 "근거 없는 의혹 제기로 지역 봉사단체 전체의 명예를 훼손해서는 안 된다"고 강조했다.이 후보 선대위는 이번 의혹 제기를 공익적 문제 제기가 아닌 선거를 앞둔 정치적 목적의 보도로 규정했다.선대위는 "이는 공익적 문제 제기가 아니라, 민간기업과 시민단체 간 계약 사안을 지방선거와 연결해 이장우 후보의 명예를 실추시키고 낙선을 유도하려는 정치적 목적의 보도라는 의심을 지울 수 없다"고 밝혔다.끝으로 "선거를 앞두고 확인되지 않은 추측성 보도와 악의적 프레임으로 유권자의 판단을 흐리는 행위를 강력 규탄한다"며 "기사 작성자와 언론사를 대상으로 민·형사상의 책임을 반드시 물을 것"이라고 밝혔다.한편, 이번 의혹은 민선8기 대전시가 대전한화생명볼파크 최고급 관람석인 15인용 스카이박스를 2년간 무상 사용해 왔다는 <디트뉴스24>의 단독 보도를 통해 불거졌다.보도에 따르면 한화이글스 구단은 지난해부터 올해까지 대전사랑시민협의회를 통해 대전시에 스카이박스 1곳을 무상 지원했으며, 구단은 당초 대전시에 직접 제공하려 했으나 시가 법률 검토를 거쳐 협의회를 거치는 방식으로 운영한 것으로 알려졌다.해당 스카이박스 시즌권 금액은 올해 기준 연간 9400만 원으로, 구단이 무상 제공을 약속한 기간은 2025시즌부터 2029시즌까지 약 5년인 것으로 전해졌다.보도는 또 제보자의 말을 인용해 시장 비서실이 이용 예정 기관·단체를 확정해 협의회에 전달하면 협의회가 시즌권 표를 배부하는 방식으로 운영됐으며, 이용자 대부분은 지역 민간단체와 관변단체, 기업체, 공공기관, 언론 등이었다고 전했다.아울러 스카이박스 28번방이 사실상 비공개로 운영됐고, 협의회와 구단이 기부금 영수증을 발행하지 않았으며, 이용자 선정과 관련한 내부 결재나 기안 문서도 남기지 않았다는 의혹도 함께 제기됐다.이에 대해 대전사랑시민협의회 관계자는 "새마을회나 자유총연맹 등 지역에서 봉사하시는 분들이 많다. 관람 단체는 이런 봉사단체나 소외계층 위주로 선정하고 있다"며 "시에 이용 대장을 반기별로 보고한다"고 해명했다.전직 대전시장 비서실 관계자도 "스카이박스를 비서실이 직접 관리하거나 하지는 않았다"며 "모든 일정을 조율하고 핸들링한 것도 아니었다"고 의혹을 부인했다.