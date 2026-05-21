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친구 A가 차린 '정치연구소'는 사실상 '원한해결사무소'가 됐다.챗gpt
친구 A가 있다. 같은 직장에서 만난 그는 꽤 오랫동안 '지역에서 하는 진보 정치'에 뜻을 두고 있었다. 그는 몇 해 전 고향으로 돌아가 이른바 '지역 활동'이라는 것을 시작했다.
흔히들 아는 지역 활동이라는 것이 지역의 명망가들과 인맥을 쌓거나, 라이온스 클럽이나 로타리 클럽의 회장 이취임식에 참석하고, 동네에서 가장 오래된 산악회와 조기축구회에 나가고, 지역구 의원님이나 군수님(혹은 그들의 수족 같은 보좌관들)의 경조사를 챙기며 그들과 밥 먹고 술 마시는 일이다. 실제로 많은 신진 지역 정치인들이 그런 활동을 한다.
다소 비뚤어지게 말했지만, 그런 일들은 사실 꽤 의미 있는 일이다. 그런 명망가들과 그런 명망가들이 속한 모임에서 지역의 대소사가 결정되는 일이 잦고, 주요한 정보 또는 긴밀한 이야기들이 오간다. 이른바 오피니언 리더 그룹과 결속이 생기고, 그들과 교류 하며 지역 발전의 큰 그림을 그리거나 정책적 비전을 만들기도 한다.
그런데 간간이 소식을 건너 들은 A의 지역 활동은 그런 활동들과는 사뭇 멀어 보였다. A는 라이온스 클럽이나 로타리 클럽 대신에 지역의 비정규직 노동조합을 만나러 다녔다. 군수님이나 의원님들 경조사는 하나도 안 챙기는 것 같았지만, 동네 호프집에서 만난 형님과 누님들의 대소사는 뻔질나게도 챙기는 것 같았다. 다행히 지역의 러닝 크루 같은 것을 하는 것처럼 보이긴 했는데, 인맥을 쌓기보다는 자기 러닝 기록 단축에 더 열중인 것처럼 보였다(하긴 지역에서 방귀깨나 뀐다는 어르신들은 러닝 크루보다는 산악회와 조기축구회에 모이는 법이다).
A는 지난해 사무소를 하나 개소했다. 무슨 무슨 정치연구소라는 이름을 달고 있었지만, 그이의 올라오는 이야기들을 보면, 정치 연구보다는 각종 민원을 해결하고 골치 아픈 온갖 일들에 대한 하소연을 들어주는 곳이었다. 차라리 '원한해결사무소'가 더 적절한 이름이 아니겠냐고 놀리기도 했다. 코로나와 불경기로 문을 닫은 공장 사장님의 경매로 넘어간 아파트 문제, 취업 지원 센터 활용 방안, 연체된 핸드폰값 이야기 같은 게 그 사무소에서 오가고 있었다. '정치'를 하겠다고 했지만 사실 우리가 흔히 아는 말로 그것은 '정치'보다는 '오지랖'에 가깝다. 마을 제일의 오지라퍼.
그게 나랑 무슨 상관인가
정치를 하겠다고 나섰다가 가산을 탕진하고 가세가 기운 이야기는 클리셰다. 여기저기 국회의원 지역사무소를 기웃거리고, 구의원 공천을 찾아 떠도는 정치 낭인의 이야기도 숱하다. 우리는 그런 사람들을 보거나 그런 사람들의 이야기를 들을 때마다 혀를 차면서 '정치병이 들면 약도 없다'라는 고금의 진리를 되새긴다.
우리 같은 장삼이사들에게 '정치'란 강건너에서 일어나는 나라님들의 일이거나, 협잡꾼과 모리배의 일 둘 중의 하나다. 오죽하면 여기저기서 눈치를 보고 이간질을 일삼는 사람들에게 '정치질'을 한다는 표현을 쓸까. 오늘날 정치라는 말은 혐오나 줄 세우기의 다른 이름처럼 쓰인다.
얼마 전 이 지면에 쓴 다른 칼럼에는 지방의회고 국회고 의원이 너무 많으니 다 잘라버려야 한다는 댓글이 많이 달렸다. 정치인들이란 어차피 나의 삶과는 상관없이 그저 자기 잇속이나 자기 정파의 잇속만을 챙기는 족속들이란 불신이 끝까지 치달았을 때 나올 수 있는 말이다. 사실 지금의 정치인들은 (특히 지역의 유지들과 결탁해 지역 이권이나 챙기는데 급급한 정치인들은) 그런 말을 들어도 싼 사람들이 많다. 그런데 과연 정치란 그런 것일까. '정치적'이라는 것은 어떤 의미일까.