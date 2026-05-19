허태정

허태정 더불어민주당 대전시장 후보가 대전을 '대한민국 첨단경제 중심도시'로 만들겠다며 경제공약을 발표했다.허태정 더불어민주당 대전시장 후보가 대전을 '대한민국 첨단경제 중심도시'로 만들겠다는 경제 비전을 발표했다.허 후보는 19일 오후 자신의 선거사무소에서 기자회견을 열고, 대덕연구개발특구 재창조와 AI 실증 인프라 구축, 대전형 시민성장펀드 1조 원 조성 등을 핵심으로 한 경제공약을 제시했다.허 후보는 이날 "대전은 세계적인 연구 역량을 갖추고 있지만, 그 성과가 시민의 삶과 지역경제 성장으로 충분히 이어지지 못했다"며 "이제는 연구만 하는 도시를 넘어 기술이 기업 경영으로 연결되고, 기업이 일자리를 만들며, 시민의 소득으로 이어지는 첨단산업 경제도시로 전환해야 한다"고 밝혔다.그는 이번 공약을 통해 대전 경제의 패러다임을 '연구 중심 도시'에서 '첨단산업 경제도시'로 바꾸고, 연구개발 성과가 산업과 일자리, 시민 소득으로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다고 강조했다.허 후보는 민선7기 시정 당시 추진했던 바이오메디컬 규제자유특구 지정, 바이오 ICT 융복합 혁신클러스터 조성, 스타트업파크 및 팁스타운 구축 등을 언급하며 "이미 대전의 딥테크 산업 기반은 준비되어 있다"고 평가했다.허 후보가 제시한 4대 핵심 전략은 ▲연구도시에서 첨단산업도시로 전환 ▲개별 성장 산업구조에서 동반성장과 스케일업 산업구조로 전환 ▲서비스업 중심 경제에서 미래형 첨단제조업 중심 경제로 전환 ▲대한민국 AI 실증 인프라 중심도시 대전 도약 등이다.이를 위해 대덕연구개발특구 재창조와 연구개발특구법 개정, 기업 성장 단계별 지원체계 구축, 첨단제조업 기반 강화, AI 실증 인프라 확충 등을 추진하겠다는 계획이다.