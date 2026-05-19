현근택 캠프

현근택 더불어민주당 용인시장 후보가 19일 경기도의회 브리핑룸에서 같은 당 소속 추미애 경기도지사 후보 및 경기 남부권 기초단체장 후보들과 함께 ‘K-반도체 클러스터 구축’과 ‘경기남부 광역철도’ 완성을 위한 합동 공약을 발표했다.현근택 더불어민주당 용인시장 후보가 19일 경기도의회 브리핑룸에서 같은 당 소속 추미애 경기도지사 후보 및 경기 남부권 기초단체장 후보들과 함께 'K-반도체 클러스터 구축'과 '경기남부 광역철도' 완성을 위한 합동 공약을 발표했다.이날 현근택 용인시장 후보는 추미애 경기도지사 후보를 비롯해 이재준(수원)·정명근(화성)·김병욱(성남)·김보라(안성)·최원용(평택)·조용호(오산)·성수석(이천) 등 7개 지방자치단체 후보들과 함께 대한민국 반도체 산업의 미래를 이끌 경기 남부권의 청사진을 제시했다. 설계부터 소재·부품·장비(소부장), 시험평가, 후공정까지 하나의 권역 안에서 모두 아우르는 '완결형 생태계'를 만들겠다는 구상이다.현근택 용인시장 후보는 "전력과 용수, 교통·물류 등 반도체 산업의 생명선을 확실히 확보하겠다"며 "16GW의 전력 공급 방안을 마련하고 하루 107만 톤의 용수 공급도 차질 없이 추진하겠다"고 강조했다.아울러 "경기도 및 8개 지자체가 협력해 도로·철도 등 광역 교통망 확충에도 매진하겠다"고 말하며, 글로벌 반도체 산업을 성공적으로 이끌겠다는 강력한 의지를 내비쳤다.또한 참석자들은 ▲설계·생산, 소부장 역량 강화 ▲경기도판 엔디비아 및 ASML 육성 ▲전문인력 양성 및 산학협력 체계 구축 ▲주민참여형 정책금융 도입 ▲주민 동의를 전제로 한 산업 추진 등을 통해 경기 남부권에서 대한민국 반도체의 비전을 완성하겠다는 굳은 결의를 다졌다.추미애 도지사 후보 역시 "반도체 완결형 생태계를 중심으로 새로운 초격차를 달성하고, 그 성과를 주민과 나누는 '함께 성장하는 대한민국 경제 1번지'를 만들겠다"고 힘을 보탰다.현근택 용인시장 후보와 추미애 경기도지사 후보 및 성남·수원·화성 시장 후보들은 이어 '제5차 국가철도망 구축계획 반영을 위한 '경기남부광역철도' 합동 공약 발표'에 나섰다.현근택 용인시장 후보는 특히 사업의 경제성과 당위성을 역설했다. 현근택 용인시장 후보는 "총연장 약 50.7㎞ 노선의 공동 사전타당성 검토 결과, 비용 대비 편익(B/C) 1.20으로 탁월한 경제성을 확보했다"고 설명했다.이어 "B/C값이 0.7에 불과하고 8조 원 이상이 드는 기존 3호선 연장안에 비해, 신설 노선인 경기남부광역철도는 약 5조 원으로 실현 가능성까지 갖췄다"며 "더 적은 예산으로 더 큰 효과를 내는 입증된 사업을 미루는 것이야말로 가장 큰 낭비"라며 신속한 추진을 촉구했다.