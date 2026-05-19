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현근택 더불어민주당 용인시장 후보가 19일 경기도의회 브리핑룸에서 같은 당 소속 추미애 경기도지사 후보 및 경기 남부권 기초단체장 후보들과 함께 ‘K-반도체 클러스터 구축’과 ‘경기남부 광역철도’ 완성을 위한 합동 공약을 발표했다.현근택 캠프
현근택 더불어민주당 용인시장 후보가 19일 경기도의회 브리핑룸에서 같은 당 소속 추미애 경기도지사 후보 및 경기 남부권 기초단체장 후보들과 함께 'K-반도체 클러스터 구축'과 '경기남부 광역철도' 완성을 위한 합동 공약을 발표했다.
이날 현근택 용인시장 후보는 추미애 경기도지사 후보를 비롯해 이재준(수원)·정명근(화성)·김병욱(성남)·김보라(안성)·최원용(평택)·조용호(오산)·성수석(이천) 등 7개 지방자치단체 후보들과 함께 대한민국 반도체 산업의 미래를 이끌 경기 남부권의 청사진을 제시했다. 설계부터 소재·부품·장비(소부장), 시험평가, 후공정까지 하나의 권역 안에서 모두 아우르는 '완결형 생태계'를 만들겠다는 구상이다.
현근택 용인시장 후보는 "전력과 용수, 교통·물류 등 반도체 산업의 생명선을 확실히 확보하겠다"며 "16GW의 전력 공급 방안을 마련하고 하루 107만 톤의 용수 공급도 차질 없이 추진하겠다"고 강조했다.
아울러 "경기도 및 8개 지자체가 협력해 도로·철도 등 광역 교통망 확충에도 매진하겠다"고 말하며, 글로벌 반도체 산업을 성공적으로 이끌겠다는 강력한 의지를 내비쳤다.
또한 참석자들은 ▲설계·생산, 소부장 역량 강화 ▲경기도판 엔디비아 및 ASML 육성 ▲전문인력 양성 및 산학협력 체계 구축 ▲주민참여형 정책금융 도입 ▲주민 동의를 전제로 한 산업 추진 등을 통해 경기 남부권에서 대한민국 반도체의 비전을 완성하겠다는 굳은 결의를 다졌다.
추미애 도지사 후보 역시 "반도체 완결형 생태계를 중심으로 새로운 초격차를 달성하고, 그 성과를 주민과 나누는 '함께 성장하는 대한민국 경제 1번지'를 만들겠다"고 힘을 보탰다.
현근택 용인시장 후보와 추미애 경기도지사 후보 및 성남·수원·화성 시장 후보들은 이어 '제5차 국가철도망 구축계획 반영을 위한 '경기남부광역철도' 합동 공약 발표'에 나섰다.
현근택 용인시장 후보는 특히 사업의 경제성과 당위성을 역설했다. 현근택 용인시장 후보는 "총연장 약 50.7㎞ 노선의 공동 사전타당성 검토 결과, 비용 대비 편익(B/C) 1.20으로 탁월한 경제성을 확보했다"고 설명했다.
이어 "B/C값이 0.7에 불과하고 8조 원 이상이 드는 기존 3호선 연장안에 비해, 신설 노선인 경기남부광역철도는 약 5조 원으로 실현 가능성까지 갖췄다"며 "더 적은 예산으로 더 큰 효과를 내는 입증된 사업을 미루는 것이야말로 가장 큰 낭비"라며 신속한 추진을 촉구했다.
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