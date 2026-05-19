박정훈

국민의힘 이현재 하남시장 후보가 더불어민주당 강병덕 후보를 향해 하남시 주요 현안을 주제로 한 공개 토론을 제안했다.국민의힘 이현재 하남시장 후보가 더불어민주당 강병덕 후보를 향해 하남시 주요 현안을 주제로 한 공개 토론을 제안했다.이 후보는 19일 입장문을 통해 "교육 정책을 논의하는 토론회에 집권여당 후보가 불참한 것은 아쉽다"며 "시장 후보라면 도시의 미래 비전과 세부 정책을 시민들에게 충분히 설명할 책임이 있다"고 밝혔다.이 후보는 이어 과거 하남시 주요 현안을 언급하며 "행정의 연속성과 정책 추진 경험이 중요하다"고 강조했다.그는 수석대교 추진 과정과 H2 프로젝트, 3호선 신덕풍역 위치 문제, 캠프콜번 개발 지연 등을 사례로 들며 "정책 실패의 피해는 결국 시민들에게 돌아간다"고 주장했다.특히 H2 프로젝트와 관련해 "전임 시절 환경등급 조정 과정에서 행정 절차 문제가 발생해 사업 추진에 차질이 생겼다"며 "현재 사업 무산 책임을 현 시정에 돌리는 것은 사실과 다르다"고 말했다.또 캠프콜번 사업에 대해서도 "장기간 표류하던 사업을 정상화 단계로 끌어올렸다"며 "정치적 구호보다 실제 행정 추진력이 중요하다"고 강조했다.이 후보는 민주당의 '원팀' 기조에 대해서도 비판적인 입장을 보였다. 그는 "과거 주요 정책 결정 당시에도 중앙정부와 지방정부가 모두 같은 정당 소속이었지만 해결되지 못한 현안들이 있었다"며 "중요한 것은 정치적 구도가 아니라 실질적인 문제 해결 능력"이라고 말했다.이어 "하남 발전에는 여야가 따로 있을 수 없다"며 "'하남당'이라는 마음으로 시민과 함께 도시 발전을 추진해야 한다"고 덧붙였다.이 후보는 강병덕 후보에게 공개 토론도 공식 제안했다. 그는 "강 후보가 과거 K-스타월드 사업성과 관련해 공개 토론을 제안한 바 있다"며 "시간과 장소, 사회자 등 어떤 조건도 없이 토론에 응하겠다"고 밝혔다.그러면서 "지역 현안과 하남의 미래를 논의하는 것은 시장 후보의 의무"라며 강 후보 측의 입장 표명을 요청했다.이 후보는 마지막으로 "지난 4년 동안 현장에서 시민들과 직접 소통하며 시정을 챙겨왔다"며 "누가 하남의 미래를 책임질 적임자인지 시민들이 판단해 달라"고 말했다.