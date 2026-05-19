마트산업노조

"가장 중요한 계기이자 목표는 일요일 의무휴업이지요. 양은영 마트노조 이마트지부 대구경북본부장이 대구광역시의회 비례의원으로 출마했어요. 대구는 2023년 2월부터 대형마트 의무휴업일이 주말에서 평일로 바뀐 곳입니다. 가장 앞서 개악이 이루어져서 우리가 집중 투쟁도 했던 곳이죠. 대구는 진보 정치가 발붙이기 쉽지 않은 지역입니다. 그런 대구에서도 조합원들 사이에서 공감대가 있다고 봅니다. 조합원들에게 진보당 당원 하자는 얘기는 어려워도, 우리가 시의회에 진출해야 한다고 하면 공감해 주시는 거죠."

"법에서 정한 '이해당사자'에 마트 노동자, 노동조합은 해당이 안 된다면서 우리를 아예 논의에서 배제한 거잖아요. 그런데 진보당 구청장이 있는 울산 동구에서는 우리 노동조합을 이해당사자로 규정해서, 마트 의무휴업과 관련한 논의에 우리가 참여할 수 있었습니다. 그 결과 동구청장과 울산 동구 내 마트노조 지회장이 협약서를 썼고요.

시의원 한 명만 있어도 할 수 있는 역할도 있어요. 수원은 진보당 시의원이 있었거든요. 그러니까 의회 내 흐름도 미리 알 수 있었고 대응도 훨씬 잘할 수 있었어요."

"마트노조에서 신규 조합원 교육할 때, 정치 얘기를 꼭 하려고 노력했어요. 세상이 왜 우리에게 정치적 관심을 못 두게 하냐? 노동자는 정치하지 말라는 거다. 세상을 바꾸는 주역이 되지 못하게 하는 거다. 이걸 넘어서기 위해 우리도 정치에 관심을 가지고, 정치의 주체가 되어야 한다. 각자 자기 사업장 투쟁에 갇히지 않고 한 걸음 더 나아가려면 결국은 법을, 정치를, 세상을 바꾸어야 한다. 법은 우리가 목소리 내지 않으면 보호해 주지 않는다. 노조로 힘을 모아 정치에 밀접하게 관여하면서 우리 노동자들의 목소리를 내야 한다고 교육하죠."

"처음에는 투표 안 하는 조합원들도 많았어요. 선거 날 마트가 쉬지 않잖아요. 마트노조 포함 비정규직 노동자들은 대부분 일하죠. 심지어 마트는 더 바쁜 날이에요. 선거일이라 장 보러 오는 분들이 많으니까요. 일하다가 잠깐 나가서 투표하고 온다고 하면 보내주지만, 굳이 나가서 투표하지 않는 경우도 많았죠. '난 정치 몰라, 난 정치 관심 없어' 하시는 분들이 많았는데, 노동조합의 노력으로 조금씩 달라지고 있다고 생각해요."

2026.3.31. 기자회견에서 발언하는 김선경 이마트지부 사무국장.서울시의회도 2024년 '유통업 상생협력 및 소상공인 지원과 유통분쟁에 관한 조례'에서 의무휴업일을 공휴일 중에서 지정한다는 내용을 아예 삭제해 '월 2회의 의무휴업일'로 바꿔버렸다. 2023년 서초구가 먼저 일요일 의무휴업을 평일로 바꾼 데 이어, 이후 동대문구, 중구, 관악구에서도 의무휴업일을 평일로 변경했다. 이 과정에서 의회 내에서 어떻게 논의가 이루어졌는지 알기조차 어려웠다. 자연스럽게 '시의원 한 명만 있어도 소식을 알 수 있지 않았을까' 생각하게 됐다고 한다.노동조합 내에서 정치 토론이나 교육이 이루어져야 한다고 하지만, 현실에서 쉽지만은 않은 일이다. 그런데 마트노조는 이번 선거에서 전국적으로 9명이 출마를 앞두고 있다. 특정 정당 후보가 대부분이지만, 정치와 관련된 조합원들의 관심이나 지지가 없다면 쉽게 결정할 수 없는 일일 것이다.노동자 출신 의원이 의회에 진출하는 것이 '노동자 정치세력화'와 같은 말은 아니다. 하지만 조합원들과 선거와 정치를 얘기하며, 정치세력화를 위한 출발점으로 삼을 수 있다.