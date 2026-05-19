남소연

경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 김용남 더불어민주당 후보(왼쪽)와 조국 조국혁신당 후보(오른쪽).- 또 오차범위 내 접전이다. 19일 공표된 경기 평택을 국회의원 재선거 여론조사 결과는 변함없었다. 수치 자체만 놓고 보면 더불어민주당 김용남 후보가 대체로 1위를 달리고 있지만, 모두 오차범위 안 싸움이다. 조사에 따라 조국혁신당 조국 후보가 선두를 차지한 경우도 있었지만, 역시 오차범위 안이었다.- 가장 늦게 출사표를 낸 김용남 후보의 공천 확정일은 4월 27일, 이후 지금까지 총 9번의 평택을 여론조사가 실시됐지만 결과는 계속 비슷했다. 김용남 7승, 조국 2승. 하지만 두 사람의 격차는 모두 오차범위 안이었다.- 만약 두 사람 중 한 명으로 단일화가 이뤄진다면, 누구든 유의동 후보를 압도한다. '누가 정말 단일 후보로 적합한가'를 놓고도 지지층의 의견이 팽팽하게 갈리는 상황.1) 한국갤럽-경인일보* 5월 16~17일 성인 500명 무선전화면접. 표본오차 ±4.4%p(95% 신뢰수준).