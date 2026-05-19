서울중앙지방법원

2026년 1월 14일 새벽 내란우두머리 사건 결심공판(서울중앙지방법원 형사합의25부·재판장 지귀연 부장판사)에서 김용현 전 국방부장관이 최후진술을 하고 있다.민간인인 노상원 전 정보사령관에게 비화폰을 제공한 혐의 등을 받는 김용현 전 국방부 장관이 징역 3년을 선고받았다.김용현 전 장관은 지난 2월 내란중요임무종사 혐의 유죄로 징역 30년을 선고받았는데, 여기에 3년이 늘어난 것이다. 또한 김 전 장관은 내달 일반이적 사건 판결 선고를 기다리고 있는데, 내란특검은 징역 25년을 구형한 바 있다.서울중앙지방법원 형사합의34부(재판장 한성진 부장판사)는 19일 오후 김용현 전 장관 위계공무집행방해·증거인멸교사 사건 선고기일에서 혐의를 모두 유죄로 인정해 징역 3년을 선고했다. 이는 내란특검(특별검사 조은석) 구형(징역 5년)에는 미치지 못하는 것이다.① 위계공무집행방해 공소사실은 김용현 전 장관이 12·3 내란 하루 전날 대통령경호처에 정상적인 업무수행을 위한 비화폰을 요청해 받은 뒤 이를 비상계엄 선포 시 계엄사령부 합동수사본부 제2수사단의 실질적인 단장을 맡아 부정선거 의혹 수사를 맡을 민간인 신분의 노상원 전 사령관에게 전달했다는 것이다.② 내란 이틀 뒤 자신의 개인 비서에게 국방부 장관 공관에 있는 서류를 세절하고 노트북과 휴대전화를 파기하라고 지시했다는 게 증거인멸교사 공소사실이다.재판부는 김 전 장관 혐의를 모두 유죄로 인정하면서 "국방부 장관이라는 직위를 이용해 위계공무방해 범행을 저질렀고, 피고인의 증거인멸교사 범행으로 2024년 12·3 비상계엄 선포를 둘러싼 실체적 진실 발견이 어렵게 되어, 적절한 형사사법권 행사에 지장이 초래됐다"라고 판시했다.한편, 김 전 장관 변호인단은 판결 선고에 불복해 항소를 제기하겠다고 발표했다. 이들은 "이른바 조은석 특검의 제1호 기소 사건으로 기존 내란 등 사건의 공소사실 일부만을 황급히 조합하여 김용현 전 장관에 대하여 구속기간 만료를 막고자 수사도 없이 급조하여 기소한 사건"이라면서 "공소 제기와 동시에 직권으로 구속영장을 발부하며 특검의 불법 인신구속을 연장한 재판부에게 과연 공정한 재판을 할 의지가 있었는지 진지하게 되묻지 않을 수 없다"라고 주장했다.