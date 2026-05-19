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신호등 연대로 불리는 부산과 울산, 경남의 노동당, 녹색당, 정의당이 19일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 6.3 지방선거 연대와 가덕도신공항 관련 대전환을 촉구하는 기자회견을 열고 있다.김보성
노동당·녹색당·정의당 등 원외 진보 3당이 6.3 부울경 지방선거에서 적극적인 연대를 다짐했다. 당의 세 가지 색깔을 아우르는, 이른바 신호등연대인데 첫 목소리로는 거대 양당의 정책과는 뚜렷하게 대비되는 "가덕도신공항 예산 대전환"을 촉구했다.
"더불어민주당, 국민의힘 성장정치에만 매달려"
노동당 울산시당의 이장우 울산 동구 구청장 후보, 김상희 부산진구 기초의원(전포 1·2) 후보와 박민자 정의당 울산시당 비례대표 후보, 김재남 민주노총 부산본부장 등은 19일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 공동 기자회견을 열었다. 현장에는 부산과 울산, 경남(창원)의 노동·녹색·정의당 당원 등 20여 명이 모였다.
이들은 "거대 양당으로만 시선이 쏠린 것도 모자라 토목과 건설 중심의 낡은 성장정치에 매달리는 상황"을 강하게 규탄했다. 부울경의 당면한 문제로는 가덕도신공항 건설을 내세웠다. 지난달 교통영향평가 공모와 이주 대책까지 추진되면서 올해 말 착공과 내년 공사가 예상되지만, 이를 멈추고 전환에 나서야 한다는 주장이다.
이들 후보는 주민들의 직접적 삶 개선에 예산을 투입하자고 역제안했다. 이장호 후보는 "울산의 교통불편이 이만저만이 아닌데도 이를 해결하기보다 신공항에 엄청난 혈세를 쏟아붓는 게 안타깝다"라고 목청을 키웠다. 박미자 비례대표 후보는 "거대한 콘크리트 활주로는 노동자의 고용도, 독박 돌봄도 해결해 주지 못한다"라고 꼬집었다.