김보성

신호등 연대로 불리는 부산과 울산, 경남의 노동당, 녹색당, 정의당이 19일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 6.3 지방선거 연대와 가덕도신공항 관련 대전환을 촉구하는 기자회견을 열고 있다.부산에서 2명 밖에 없는 신호등연대 기초의원 후보 중 한 명인 김상희 후보는 "국민의힘과 더불어민주당이 개발 공약을 남발하고 있다. 천문학적인 그 활주로가 오늘밤 잠 못 이루는 우리 청년들의 주거 불안을 해결해 주느냐"라고 말했다.이들 사이로 100여 일이 넘게 부산시청 광장에서 신공항 백지화를 외치며 천막농성 중인 환경운동가도 마이크를 잡았다. 김헌성 가덕도신공항반대시민행동 집행위원은 국토교통부의 자료 등에 근거해 공항 공사에 막대한 예산이 소요될 것이라고 우려했다. 그는 "약 15조 8천억 원이 투입될 것이며 주변 도시 연계, 도로망 공사, 부등침하 유지보수비까지 고려하면 약 35조가 넘게 들어갈 수 있다"라고 예상했다.김 위원은 "내년 3월 본공사 가능성에 시간이 없다"라며 "현재 서울행정법원 기본계획 취소소송과 전재수·박형준 후보 선거사무소 앞 기자회견 등 법정 안팎에서 저지를 위해 끝까지 싸우겠다"라고 관심을 당부했다. 이날 공지에 따르면, 시민행동은 19일 부산 여야 후보 캠프를 찾아 가덕도신공항 안전성 관련 입장을 묻는 질의서를 전달한다.기자회견문에서는 ▲조선업 전환수당 등 정의로운 산업전환 5조 원 ▲월 1만 원 부울경 무제한 교통 등 3.3조 원 ▲청년·1인 가구 공공임대주택 28000호 공급 5.6조 원 등 가덕신공항 예산으로 쓸 수 있는 주요 예시도 공개됐다. 이를 함께 읽은 참석자들은 "이 예산으로 시민의 삶과 지구의 미래를 되돌리는 기후정치 전환도 시작하겠다"라며 "활주로 대신 사람의 온기를 선택해달라"라고 유권자들의 지지를 호소했다.