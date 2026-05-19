이장우

이장우 국민의힘 대전시장 후보가 공약을 발표하고 있다.이장우 국민의힘 대전시장 후보가 5개 구 전역에 파크골프장을 신설·확장하고, 갑천·유등천·대전천 등 3대 하천을 중심으로 러닝코스를 개발하는 생활체육 인프라 확충 공약을 발표했다.이 후보는 19일 오전 서구 둔산동 자신의 선거 캠프에서 공약발표 기자회견을 열어 "민선9기에는 시민 건강과 생활체육을 도시 경쟁력의 핵심으로 삼아 전국에서 찾아오는 건강특별시 대전을 완성하겠다"며 파크골프장 확충과 '명품 러닝크루 대전' 프로젝트를 추진하겠다고 밝혔다.우선 유성구 성북동 일원에는 약 48만㎡ 규모의 거점형 메가 파크골프단지를 조성한다. 이 사업은 총 90홀 규모로 추진되며, 클럽하우스와 산림레포츠 시설, 운동시설, 휴양·편의시설 등을 갖춘 전국적 명품 생활체육 공간으로 조성한다는 구상이다.이와 함께 동구 용운동, 중구 중촌동, 대덕구 목상동, 유성구 구즉동·탑립동, 서구 기성·가수원 및 둔산권역 등 5개 구 전역에 생활권 파크골프장을 신설하거나 확장해 전체 324홀 규모의 파크골프 인프라를 구축하겠다고 밝혔다.러닝 인프라도 함께 확충한다. 이 후보는 갑천·유등천·대전천 등 3대 하천을 중심으로 러닝코스를 체계적으로 개발하고, 한밭수목원과 엑스포광장, 대청호오백리길 등을 연계한 대전형 러닝 네트워크를 단계적으로 조성하겠다고 밝혔다.특히 갑천역 러너스테이션과 엑스포광장 시범사업을 시작으로 물품보관함, 탈의실, 샤워시설 등 개방형 편의시설을 확충하고, LED 유도등과 로고젝터, 가로등 설치를 확대해 야간에도 안전하게 운동할 수 있는 환경을 만들겠다는 계획이다.