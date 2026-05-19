민주당대전시당

더불어민주당 대전시당은 19일 국립대전현충원 참배 행사를 통해 6.3지방선거 승리를 다짐했다.더불어민주당 대전광역시당(위원장 박정현)이 6·3 지방선거 공식 선거운동 개시를 앞두고 국립대전현충원을 찾아 순국선열과 호국영령의 뜻을 기리며 선거 승리를 다짐했다.민주당 대전시당은 19일 오전 국립대전현충원에서 참배 행사를 갖고 본격적인 지방선거 체제에 돌입했다.이날 참배에는 허태정 대전시장 후보와 5개 구청장 후보를 비롯한 지방선거 출마자 전원, 박정현 대전시당위원장, 시당 선거대책위원회 상임·공동선대위원장 등이 참석했다.참배는 현충탑을 시작으로 홍범도 장군 묘역, 제2연평해전 전사자 합동묘역, '천안함 46용사 묘역 순으로 진행됐다.현충탑 참배를 마친 허태정 대전시장 후보는 방명록에 "오직 시민만 바라보고 민생을 살리는데 최선을 다하겠습니다"라고 적으며 민생 중심 시정 운영 의지를 밝혔다.허 후보는 "어제 5·18 민주화운동 기념식 참석차 광주에 다녀오며 민주주의를 지키는 것이 얼마나 어렵고 소중한 일인지 다시금 깊이 생각했다"며 "현 정권과 같은 퇴행이 반복되지 않도록 우리가 민주주의를 더욱 튼튼하게 지켜내야 한다"고 말했다.이어 "방명록에 다짐했듯, 앞으로 대전시를 시민들이 더욱 편안하고 행복한 도시, 살기 좋고 경쟁력 있는 도시로 만들 수 있도록 모든 후보가 함께 힘을 모아 노력하자"고 당부했다.