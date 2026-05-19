오마이뉴스 장재완

대전교육감 선거 출마를 준비해왔던 문재인 전 대통령의 동서 김한수(사진 오른쪽) 전 배재대 부총장이 성광진(왼쪽) 대전교육감 후보 지지를 선언했다.김 전 부총장은 이날 기자회견문에서 "지난해 교육감 출마를 준비하며 많은 분과 대전교육에 대해 대화를 나누었다"며 "이제 제 길을 멈추고 그 시간을 돌아보니, 저와 같은 방향을 바라보는 사람, 저와 같은 결을 지닌 대전교육감 후보는 성광진 후보라고 생각했다"고 밝혔다.그는 현재 대전교육은 학령인구 감소와 인공지능 시대, 심화되는 교육격차라는 거대한 전환의 시기를 지나고 있다고 진단한 뒤 "이러한 상황에서 과거의 방식과 익숙한 행정으로는 아무것도 바꿀 수 없다"며 "교육은 단순히 행정의 문제가 아니라 교육철학의 문제이며 방향의 문제"라고 강조했다.김 전 부총장은 "관리보다 방향을 먼저 정해야 한다"며 "지금 필요한 것은 아이를 중심에 두는 기준, 그리고 교실을 교실답게 만드는 방향"이라고 말했다. 그러면서 "경쟁보다 방향이 먼저라고 판단했기 때문에 한 걸음 물러서기로 했고, 그 방향 앞에서 선택은 분명해졌다"고 설명했다.김 전 부총장이 성 후보를 지지하는 핵심 이유로 든 것은 '현장성'과 '실천력'이다. 그는 "성광진 후보는 교육을 관리해 온 사람이 아니라, 교육을 바꿔 온 사람"이라며 "32년 교단을 지켜온 교사, 네 차례 해직과 복직 속에서도 교육의 공공성을 지켜온 사람, 학교급식과 장애학생 교육권 확대 등 현실의 변화를 만들어 온 사람"이라고 평가했다.또한 그는 "더 이상 변화를 미룰 수는 없다"며 "이제 책임 있게 전환을 시작할 선택을 해야 한다"고 밝혔다.