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26.05.19 13:42최종 업데이트 26.05.19 13:42
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대전교육감 선거 출마를 준비해왔던 문재인 전 대통령의 동서 김한수(사진 오른쪽) 전 배재대 부총장이 성광진(왼쪽) 대전교육감 후보 지지를 선언했다.오마이뉴스 장재완

대전교육감 출마를 준비하다 뜻을 접은 김한수 전 배재대학교 부총장이 성광진 대전시교육감 후보 지지를 선언했다. 문재인 전 대통령의 동서로 잘 알려진 김 전 부총장은 "대전교육 3.0 대전환을 이끌 적임자는 성광진 후보"라고 지지를 선언하며 "멈춰버린 대전교육을 다시 뛰게 할 후보, 대전교육의 방향을 잡아 줄 후보는 성광진"이라고 강조했다.

김 전 부총장은 성광진 후보와 함께 19일 대전시의회 기자실에서 기자회견을 열고 "제 길을 멈춘 후 많은 분이 저 김한수의 교육철학에 가장 부합하는 교육감 후보가 누구냐고 물으셨다"며 "저는 오늘 자신 있게 성광진이라고 말씀드리겠다"고 말했다.

이번 지지선언은 앞서 성광진 후보 지지를 밝힌 강재구 건양대 교수, 김영진 대전대 교수, 윤정병 전 대전서부교육장에 이어, 교육감 출마자로 거론됐던 김 전 부총장까지 성 후보 지지 대열에 합류했다는 점에서 의미가 있다는 것이 성 후보 캠프의 설명이다. 캠프 측은 "현장을 가장 잘 아는 준비된 교육전문가에게 힘을 모아야 한다는 공감대가 확산되고 있다"고 평가했다.

"저와 같은 방향을 바라보는 사람, 같은 결을 지닌 후보는 성광진 후보"

대전교육감 선거 출마를 준비해왔던 문재인 전 대통령의 동서 김한수(사진 오른쪽) 전 배재대 부총장이 성광진(왼쪽) 대전교육감 후보 지지를 선언했다.오마이뉴스 장재완

김 전 부총장은 이날 기자회견문에서 "지난해 교육감 출마를 준비하며 많은 분과 대전교육에 대해 대화를 나누었다"며 "이제 제 길을 멈추고 그 시간을 돌아보니, 저와 같은 방향을 바라보는 사람, 저와 같은 결을 지닌 대전교육감 후보는 성광진 후보라고 생각했다"고 밝혔다.

그는 현재 대전교육은 학령인구 감소와 인공지능 시대, 심화되는 교육격차라는 거대한 전환의 시기를 지나고 있다고 진단한 뒤 "이러한 상황에서 과거의 방식과 익숙한 행정으로는 아무것도 바꿀 수 없다"며 "교육은 단순히 행정의 문제가 아니라 교육철학의 문제이며 방향의 문제"라고 강조했다.

김 전 부총장은 "관리보다 방향을 먼저 정해야 한다"며 "지금 필요한 것은 아이를 중심에 두는 기준, 그리고 교실을 교실답게 만드는 방향"이라고 말했다. 그러면서 "경쟁보다 방향이 먼저라고 판단했기 때문에 한 걸음 물러서기로 했고, 그 방향 앞에서 선택은 분명해졌다"고 설명했다.

김 전 부총장이 성 후보를 지지하는 핵심 이유로 든 것은 '현장성'과 '실천력'이다. 그는 "성광진 후보는 교육을 관리해 온 사람이 아니라, 교육을 바꿔 온 사람"이라며 "32년 교단을 지켜온 교사, 네 차례 해직과 복직 속에서도 교육의 공공성을 지켜온 사람, 학교급식과 장애학생 교육권 확대 등 현실의 변화를 만들어 온 사람"이라고 평가했다.

또한 그는 "더 이상 변화를 미룰 수는 없다"며 "이제 책임 있게 전환을 시작할 선택을 해야 한다"고 밝혔다.

"'교실을 교실답게'라는 약속, 현실에서 이어갈 수 있는 사람"

대전교육감 선거 출마를 준비해왔던 문재인 전 대통령의 동서 김한수 전 배재대 부총장이 성광진 대전교육감 후보 지지를 선언했다.오마이뉴스 장재완

그러면서 "성광진 후보는 AI 시대에 맞는 교육 전환, 아이 한 명 한 명의 가능성을 존중하는 교육, 공교육의 책임을 분명히 하는 방향을 구체적으로 준비해 온 후보"라며 "무엇보다 제가 강조해 온 '교실을 교실답게'라는 약속을 현실에서 이어갈 수 있는 사람"이라고 말했다.

끝으로 김 전 부총장은 "저 김한수의 선택은 분명하다"며 "이 선택은 단순한 지지가 아니라, 대전교육의 방향을 결정하는 책임 있는 결단"이라고 밝혔다.

이에 대해 성광진 후보는 "김한수 전 부총장님의 지지는 지금의 대전교육을 더 이상 과거의 방식에 머물게 해서는 안 된다는 교육계의 절실한 요구라고 생각한다"고 밝혔다.

성 후보는 이어 "아이 한 명 한 명을 끝까지 책임지는 공교육, 교사가 수업에 집중할 수 있는 학교, 그리고 AI 시대에 맞는 미래교육으로 대전교육의 방향을 바꾸겠다"며 "기초학력과 교육격차, 돌봄과 교권, 학교 안전까지 이제는 교육청이 끝까지 책임지는 구조로 전환해야 한다"고 강조했다.

그러면서 그는 "시민과 함께 현장의 목소리를 담아내고, 멈춰 있던 대전교육을 다시 뛰게 만들겠다"고 덧붙였다.
#성광진 #김한수 #대전교육감 #지지선언 #문재인동서

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