용인시민신문

경기도 용인시는 윤병희 전 시장 이후 재선 시장이 나오지 않고 있다. 이번 선거에서도 재선 도전과 정권교체 구도가 만들어졌다. 2022년 치러진 제8회 지방선거에서 이상일 현 시장은 55.4%를 득표해 현직인 백군기 시장을 11%포인트 차로 누르고 당선됐다.이 시장은 처인구·기흥구·수지구 3개 구에서 모두 승리한 바 있다. 반면 2018년 제7회 선거에서는 민주당 백군기 후보가 정찬민 전 시장을 누르고 당선됐다. 용인시장 자리를 두 차례 연속 같은 당이 지킨 적이 없는 셈이다.이상일 후보는 5월 6일 선거사무소 개소식에서 삼성전자와 SK하이닉스 투자 계획을 근거로 "천조 개벽 시대를 만들어온 것은 민선 8기 용인"이라며 시정 연속성을 강조했다.지난 14일 출마 기자회견에서는 반도체 프로젝트 지연을 주요 선거 쟁점으로 부각시켰다. 이 후보는 "반도체가 흔들리면 동백신봉선·경강선 연장 등 교통 사업의 경제성도 흔들린다"며 반도체와 교통 현안을 연결했다.현근택 더불어민주당 후보는 5월 11일 선거사무소 개소식에서 "반도체 이전이냐 반대냐 논란은 이미 끝난 문제"라고 일축하며 이재명 대통령·추미애 경기도지사 후보와 '원팀'을 강조했다. 경제자유구역 조성, 이동읍 신도시를 150만 평으로 확대하는 구상도 제시했다.수지·기흥·처인구 생활권과 정치 성향이 갈리는 용인에서 중도층 표심을 어느 후보가 더 끌어안느냐가 승부를 결정지을 것으로 보인다. 특히 기흥구는 2022년 이상일 후보가 6%포인트 차로 백군기 후보를 이겼으나, 민주당 지지세가 강한 지역이어서 표심 향방이 주목된다.