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26.05.19 13:03최종 업데이트 26.05.19 13:03
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6·3 지방선거가 10여 일 앞으로 다가온 가운데, 시장 선거는 반도체 클러스터 수호론과 정권 교체론이 맞붙고 있다. 경기도의원 11개 선거구에서는 8년 전과 4년 전 뒤집혔던 선거 결과가 이번에 또다시 바뀔지 관심이 쏠린다.

용인시민신문

경기도 용인시는 윤병희 전 시장 이후 재선 시장이 나오지 않고 있다. 이번 선거에서도 재선 도전과 정권교체 구도가 만들어졌다. 2022년 치러진 제8회 지방선거에서 이상일 현 시장은 55.4%를 득표해 현직인 백군기 시장을 11%포인트 차로 누르고 당선됐다.

이 시장은 처인구·기흥구·수지구 3개 구에서 모두 승리한 바 있다. 반면 2018년 제7회 선거에서는 민주당 백군기 후보가 정찬민 전 시장을 누르고 당선됐다. 용인시장 자리를 두 차례 연속 같은 당이 지킨 적이 없는 셈이다.

이상일 후보는 5월 6일 선거사무소 개소식에서 삼성전자와 SK하이닉스 투자 계획을 근거로 "천조 개벽 시대를 만들어온 것은 민선 8기 용인"이라며 시정 연속성을 강조했다.

지난 14일 출마 기자회견에서는 반도체 프로젝트 지연을 주요 선거 쟁점으로 부각시켰다. 이 후보는 "반도체가 흔들리면 동백신봉선·경강선 연장 등 교통 사업의 경제성도 흔들린다"며 반도체와 교통 현안을 연결했다.

현근택 더불어민주당 후보는 5월 11일 선거사무소 개소식에서 "반도체 이전이냐 반대냐 논란은 이미 끝난 문제"라고 일축하며 이재명 대통령·추미애 경기도지사 후보와 '원팀'을 강조했다. 경제자유구역 조성, 이동읍 신도시를 150만 평으로 확대하는 구상도 제시했다.

수지·기흥·처인구 생활권과 정치 성향이 갈리는 용인에서 중도층 표심을 어느 후보가 더 끌어안느냐가 승부를 결정지을 것으로 보인다. 특히 기흥구는 2022년 이상일 후보가 6%포인트 차로 백군기 후보를 이겼으나, 민주당 지지세가 강한 지역이어서 표심 향방이 주목된다.

민주 싹쓸이→국힘 8:2 역전 도의원 선거 이번엔?

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경기도의원 선거는 직전 두 번의 선거에서 극적인 반전이 이어졌다. 2018년 제7회 지방선거에서 더불어민주당은 용인시 8개 경기도의원 선거구를 모두 가져갔다. 특히 남종섭 후보는 70.9%라는 역대 최고 득표율로 당선됐으며, 이영희 후보는 당시 61.4%를 득표한 지석환 후보에게 큰 표 차로 패배했다.

그러나 4년 뒤 치러진 2022년 선거에서는 국민의힘이 도의원 선거에서 8대 2로 압승했다. 민주당은 남종섭·전자영 후보 2명만 당선되는 데 그쳤다.

이번 선거는 경기도의원 선거구가 10곳에서 11곳으로 늘어났다. 3선거구 남종섭 후보는 단독으로 등록해 무투표 당선이 확정됐다. 2018년 이영희 후보에게 패했던 더불어민주당 엄교섭 후보는 11선거구에서 4년 만에 도의원 탈환에 나선다. 상대는 현역 시의원인 기주옥 국민의힘 후보다.

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5선거구는 4년 만에 재대결이 성사됐다. 2022년 선거에서 채명신 더불어민주당 후보와 정하용 국민의힘 후보는 모두 신인으로 맞붙었다. 당시 정 후보가 승리하며 도의원이 됐고, 이번에는 채명신 후보가 설욕전에 나선다. 2018년 패배 후 2022년 선거에서 당선된 이영희 국민의힘 후보는 1선거구에서 재선에 도전한다.

6선거구에서는 2022년 7선거구에서 당선된 김선희 국민의힘 후보가 재선에 도전한다. 상대는 더불어민주당 류정원 후보로 정치 신인이다. 7선거구에서는 2018년 6선거구에서 66.5%를 득표해 당선된 바 있는 김용찬 더불어민주당 후보가 4년의 공백을 깨고 복귀에 도전한다. 상대는 국민의힘 유채현 후보다.

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8선거구에서는 제8대 용인시의회 전반기 의장을 지낸 이건한 더불어민주당 후보가 도의원에 처음으로 도전한다. 국민의힘에서는 용인시학원연합회를 이끄는 이경호 후보가 나서고 있다.

9선거구에서는 2018년 8선거구에서 70%에 육박하는 높은 지지율로 당선됐던 고찬석 더불어민주당 후보가 2022년 패배 이후 재도전에 나서는 가운데, 국민의힘 신현정 후보가 현재 의석 수성을 노리고 있다.

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2022년 8석을 가져간 국민의힘은 더불어민주당 지지율보다 낮은 상태인 데다 이재명 대통령의 국정지지도가 높아 이번 선거가 쉽지 않을 것으로 예측하고 있다. 후보 개인의 경쟁력이 중앙정치 바람을 이겨낼 수 있을지 관심이 쏠린다.
덧붙이는 글 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.
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6.3 지방선거
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