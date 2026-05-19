기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
26.05.19 13:51최종 업데이트 26.05.19 13:51
원고료로 응원하기
가칭 칠갑산휴게소 비리 진상규명 추진위원회는 18일, 청양군이 추진한 구 칠갑산휴게소 부지 및 건물 매입 과정과 관련해 청양군과 토지주를 검찰에 고발하겠다고 밝혔다.추진위원회

가칭 칠갑산휴게소 비리 진상규명 추진위원회(이하 추진위)가 청양군의 휴게소 부지 매입 과정에 대한 배임 의혹을 제기하며 검찰 고발을 예고했다. 이에 대해 김돈곤 청양군수 후보는 이미 수사와 감사를 통해 무혐의로 결론 난 사안이라며 반박하고 나섰다.

추진위는 18일, 청양군이 추진한 구 칠갑산휴게소 부지 및 건물 매입 과정과 관련해 청양군과 토지주를 검찰에 고발하겠다고 밝혔다.

추진위는 "한때 부동산 시장에서 18억 원대 매물로 알려졌던 칠갑산휴게소를 청양군이 44억 원에 매입한 것은 군민 상식으로 납득하기 어렵다"며 매입가 산정 과정과 감정평가의 적정성에 대한 수사를 촉구했다. 특히 매입 과정에서 당시 현직 군의회 의장과 관련된 토지가 공공사업 부지로 선정된 점을 들어 특혜 의혹을 제기했다.

이와 함께 추진위는 인근 토지 대비 약 5배 높은 개별공시지가 산정과 국유지에 설치된 아스콘 폐기물 보상금 1억 2300만 원에 대해서도 "보상 대상이 아님에도 청양군 예산이 부당하게 지급됐다"며 즉각적인 환수를 요구했다.
19일 반박 기자회견을 진행하고 있는 김돈곤 청양군수 후보.김돈곤후보캠프

반면 김돈곤 청양군수 후보는 19일 기자회견을 열고 "이미 수차례 수사기관과 감사기관의 판단을 통해 혐의없음으로 결론이 난 사안"이라며 의혹을 전면 부인했다.

김 후보는 '18억 원 매물설'에 대해 "해당 부지는 약 36억 원의 근저당이 설정된 상태로, 18억 원 매물이라는 주장 자체가 사실과 다르다"고 일축하며, "행정기관은 관련 법령에 따라 적법한 감정평가 절차를 거쳐 매입 가격을 결정했다"고 설명했다. 공시지가보다 감정평가액이 높다는 지적 역시 전문기관의 판단을 부정하는 주장이라고 반박했다.

또한 국유지 아스콘 포장 보상 논란에 대해서도 "감정평가 기준에 따라 적법하게 진행되었으며 이미 감사원 조사에서도 이상이 없다고 확인된 부분"이라고 못 박았다.

김돈곤 후보는 "업무상 배임 혐의 고발 이후 수사기관이 세 차례나 조사했지만 모두 불법 사항이 없다는 결론이 내려졌다"며 "이미 판단이 끝난 사안을 선거철을 맞아 중대한 의혹인 것처럼 반복적으로 부각하는 왜곡된 정치적 공세를 멈추고 정책과 비전으로 평가받아야 한다"고 강조했다.
덧붙이는 글 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.
#청양군 #칠갑산휴게소 #김돈곤후보 #비리진상규명추진위원회

6.3 지방선거
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
10만인클럽 회원
방관식 (afgm502) 내방
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원

독자의견

다시 보지 않기
목차1668 첫화부터 읽기>
이전글 '문재인 동서' 김한수 전 배재대 부총장, 성광진 후보 지지 선언