김돈곤후보캠프

19일 반박 기자회견을 진행하고 있는 김돈곤 청양군수 후보.반면 김돈곤 청양군수 후보는 19일 기자회견을 열고 "이미 수차례 수사기관과 감사기관의 판단을 통해 혐의없음으로 결론이 난 사안"이라며 의혹을 전면 부인했다.김 후보는 '18억 원 매물설'에 대해 "해당 부지는 약 36억 원의 근저당이 설정된 상태로, 18억 원 매물이라는 주장 자체가 사실과 다르다"고 일축하며, "행정기관은 관련 법령에 따라 적법한 감정평가 절차를 거쳐 매입 가격을 결정했다"고 설명했다. 공시지가보다 감정평가액이 높다는 지적 역시 전문기관의 판단을 부정하는 주장이라고 반박했다.또한 국유지 아스콘 포장 보상 논란에 대해서도 "감정평가 기준에 따라 적법하게 진행되었으며 이미 감사원 조사에서도 이상이 없다고 확인된 부분"이라고 못 박았다.김돈곤 후보는 "업무상 배임 혐의 고발 이후 수사기관이 세 차례나 조사했지만 모두 불법 사항이 없다는 결론이 내려졌다"며 "이미 판단이 끝난 사안을 선거철을 맞아 중대한 의혹인 것처럼 반복적으로 부각하는 왜곡된 정치적 공세를 멈추고 정책과 비전으로 평가받아야 한다"고 강조했다.