개혁신당

이준석 개혁신당 당대표와 조응천 경기도지사 후보, 전성균 화성시장 후보가 18일 삼성전자 화성캠퍼스를 방문해 반도체 산업 경쟁력 강화와 기업 지원 필요성을 강조했다.이준석 개혁신당 당대표와 조응천 경기도지사 후보, 전성균 화성시장 후보가 18일 삼성전자 화성캠퍼스를 방문해 반도체 산업 경쟁력 강화와 기업 지원 필요성을 강조했다.이날 방문은 단순한 기업 현장 일정이라기보다 최근 삼성전자 노사 갈등과 반도체 산업 위기론 속에서 '기업 경쟁력'을 정치 의제로 끌어올리는 모습에 가까웠다.이준석 대표는 "삼성을 떠올리면 '초격차'라는 단어가 먼저 생각난다"며 "어떤 경우에도 회사 내부 갈등 때문에 경쟁력이 잠식되는 상황은 발생하면 안 된다"고 말했다.이어 "노사가 회사 경쟁력 유지라는 대원칙 아래 원만하게 교섭하기를 기대한다"며 "개혁신당도 삼성전자 화성캠퍼스 경쟁력이 유지되는 방향을 응원하겠다"고 밝혔다.조응천 개혁신당 경기도지사 후보는 "삼성과 대한민국 신화가 계속 이어질지, 정체와 굴절의 길로 갈지 갈림길에 서 있다"며 "기업 활동에 필요한 지역을 정치 논리로 억제하면 기업은 지방이 아니라 해외로 탈출한다"고 말했다. 그러면서 "경기도를 세계 반도체 수도로 만들기 위해 도정 역량을 삼성과 함께 쏟아붓겠다"고 강조했다.전성균 화성시장 후보는 화성의 도시 경쟁력 문제를 함께 꺼냈다. 그는 "화성은 이미 대한민국 반도체 산업 중심 도시지만 시민이 체감하는 교통·교육·생활 인프라는 산업 규모를 따라가지 못하고 있다"며 "반도체 산업 성과를 단기 현금 살포로 소비할 것이 아니라 시민 삶으로 연결해야 한다"고 주장했다. 이어 "반도체 인재들이 결국 살고 싶어 하는 도시를 만드는 것이 중요하다"며 "교육·교통·정주환경을 함께 바꾸겠다"고 말했다.개혁신당은 이날 방문에서 '국회-경기도-화성시 원팀' 구상도 함께 강조했다. 전성균 후보 측은 "국회의 이준석, 경기도의 조응천, 화성시의 전성균이 함께 움직일 때 산업 경쟁력과 도시 성장 모두 실질적 성과를 낼 수 있다"고 밝혔다.