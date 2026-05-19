박상준

18일 화정동 선거사무소에서 취재진의 질문을 경청하며 메모하고 있는 이동환 후보.이날 기자회견에서는 최근 제기된 잦은 해외 출장 논란과 경제자유구역 지정 지연 문제에 대한 입장도 나왔다. 이 후보는 해외 출장 논란에 대해 "스스로를 고양시 1호 영업사원으로 자임하며 을의 위치에서 발로 뛰었다"며 실질적 성과를 위한 행보였음을 강변했다.경제자유구역 지정 지연과 관련해서는 중앙정부와 경기도 등 관계 기관의 협조 필요성을 언급했다. 그는 "상급 기관이 정책적 접근이 아닌 정치적·정무적으로 사안을 다루고 있다"며 "경제자유구역 지정을 지연시키고 있는 당사자가 경기도지사인지, 산업부 장관인지, 아니면 대통령인지 묻고 싶다. 108만 고양시민의 염원을 묵살하지 말고 즉각적이고 책임 있는 결단을 내려야 한다"고 말했다이날 발표된 경제 공약을 두고 지역사회에서는 기대와 우려가 함께 나오고 있다. 서거사무소 인근에서 만난 40대 주민 정아무개씨는 "시장이 직접 기업 인허가를 챙기고 혁신 펀드를 조성한다는 것은 침체된 고양시 경제에 활력을 불어넣을 시그널"이라며 기대감을 표했다.50대 상인 최아무개씨는 "경제자유구역 같은 대형 국책 사업은 상급 기관과의 매끄러운 협조가 생명인데, 선거를 앞두고 도지사나 대통령까지 거론하며 대립각을 세우는 것이 과연 고양시에 득이 될지 의문"이라며 사업 장기화를 우려했다.