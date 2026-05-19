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26.05.19 11:39최종 업데이트 26.05.19 11:39
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이동환 국민의힘 고양특례시장 후보가 18일 오전 덕양구 화정동에 위치한 선거사무소에서 경제 공약 발표 기자회견을 진행하고 있다.박상준

국민의힘 이동환 고양특례시장 후보가 18일 시장 직속 '고용혁신본부' 신설과 대규모 기업 유치 방안을 핵심으로 한 경제 공약을 발표했다.

이 후보는 이날 경기도 고양시 덕양구 화정동 선거사무소에서 기자회견을 열고 "고양시를 자족도시로 완성하기 위해 30만 개의 양질의 일자리를 만들겠다"고 밝혔다.

"기업 유치부터 인허가까지 시장이 직접 챙기겠다"

이 후보는 이날 기자회견에서 기업 친화적 행정 혁신을 주요 공약으로 제시했다. 그는 "기업 유치부터 인허가, 규제 해소까지 시장이 직접 챙기는 '원스톱 하이패스 행정'을 도입하겠다"고 말했다.

이어 "시 예산을 마중물로 활용해 민간 벤처자본을 유치하고, 1000억 원 규모의 '고양 혁신 펀드'를 조성하겠다"며 "혁신기업 투자 기반을 확대해 양질의 일자리를 만들겠다"고 밝혔다. 또한 투자유치 촉진 조례 개정을 통한 토지매입비 및 고용보조금 지원, 예산 통폐합을 통한 일자리 핵심 사업 집중 지원 방안도 함께 제시했다.

이 후보는 이 후보는 경제자유구역 조기 완성을 필수 과제로 꼽았다. 대곡역세권을 한국형 AI밸리 지식융합단지 및 물류·비즈니스 거점으로 조성하고, 일산테크노밸리를 한강뷰 국가첨단 전략산업단지로 구축해 조기 분양하겠다는 계획을 밝혔다. 고양 방송영상밸리에 대해서는 "K-콘텐츠 핵심 기업단지로 육성하겠다"고 덧붙였다.

해외 출장 논란엔 "고양시 1호 영업사원"

18일 화정동 선거사무소에서 취재진의 질문을 경청하며 메모하고 있는 이동환 후보.박상준

이날 기자회견에서는 최근 제기된 잦은 해외 출장 논란과 경제자유구역 지정 지연 문제에 대한 입장도 나왔다. 이 후보는 해외 출장 논란에 대해 "스스로를 고양시 1호 영업사원으로 자임하며 을의 위치에서 발로 뛰었다"며 실질적 성과를 위한 행보였음을 강변했다.

경제자유구역 지정 지연과 관련해서는 중앙정부와 경기도 등 관계 기관의 협조 필요성을 언급했다. 그는 "상급 기관이 정책적 접근이 아닌 정치적·정무적으로 사안을 다루고 있다"며 "경제자유구역 지정을 지연시키고 있는 당사자가 경기도지사인지, 산업부 장관인지, 아니면 대통령인지 묻고 싶다. 108만 고양시민의 염원을 묵살하지 말고 즉각적이고 책임 있는 결단을 내려야 한다"고 말했다

이날 발표된 경제 공약을 두고 지역사회에서는 기대와 우려가 함께 나오고 있다. 서거사무소 인근에서 만난 40대 주민 정아무개씨는 "시장이 직접 기업 인허가를 챙기고 혁신 펀드를 조성한다는 것은 침체된 고양시 경제에 활력을 불어넣을 시그널"이라며 기대감을 표했다.

50대 상인 최아무개씨는 "경제자유구역 같은 대형 국책 사업은 상급 기관과의 매끄러운 협조가 생명인데, 선거를 앞두고 도지사나 대통령까지 거론하며 대립각을 세우는 것이 과연 고양시에 득이 될지 의문"이라며 사업 장기화를 우려했다.
#이동환 #고양특례시장후보 #일자리창출 #경제자유구역 #고용혁신본부

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