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이동환 국민의힘 고양특례시장 후보가 18일 오전 덕양구 화정동에 위치한 선거사무소에서 경제 공약 발표 기자회견을 진행하고 있다.박상준
국민의힘 이동환 고양특례시장 후보가 18일 시장 직속 '고용혁신본부' 신설과 대규모 기업 유치 방안을 핵심으로 한 경제 공약을 발표했다.
이 후보는 이날 경기도 고양시 덕양구 화정동 선거사무소에서 기자회견을 열고 "고양시를 자족도시로 완성하기 위해 30만 개의 양질의 일자리를 만들겠다"고 밝혔다.
"기업 유치부터 인허가까지 시장이 직접 챙기겠다"
이 후보는 이날 기자회견에서 기업 친화적 행정 혁신을 주요 공약으로 제시했다. 그는 "기업 유치부터 인허가, 규제 해소까지 시장이 직접 챙기는 '원스톱 하이패스 행정'을 도입하겠다"고 말했다.
이어 "시 예산을 마중물로 활용해 민간 벤처자본을 유치하고, 1000억 원 규모의 '고양 혁신 펀드'를 조성하겠다"며 "혁신기업 투자 기반을 확대해 양질의 일자리를 만들겠다"고 밝혔다. 또한 투자유치 촉진 조례 개정을 통한 토지매입비 및 고용보조금 지원, 예산 통폐합을 통한 일자리 핵심 사업 집중 지원 방안도 함께 제시했다.
이 후보는 이 후보는 경제자유구역 조기 완성을 필수 과제로 꼽았다. 대곡역세권을 한국형 AI밸리 지식융합단지 및 물류·비즈니스 거점으로 조성하고, 일산테크노밸리를 한강뷰 국가첨단 전략산업단지로 구축해 조기 분양하겠다는 계획을 밝혔다. 고양 방송영상밸리에 대해서는 "K-콘텐츠 핵심 기업단지로 육성하겠다"고 덧붙였다.
해외 출장 논란엔 "고양시 1호 영업사원"