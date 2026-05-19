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답변을 준비하는 진보당 기호 5번 송영주 후보.진보당 송영주 후보는 자본의 '지역 내 선순환'을 파고들었다. 송 후보는 "자족도시는 고양 안에서 일하고 벌어 소비하고 다시 투자되는 도시여야 한다"며 "공공은행을 설립해 소상공인을 지원하고, 고양형 일자리 보장제로 돌봄과 환경 분야의 공공 일자리를 책임지겠다"고 힘주어 말했다.날 선 정책 공방이 오가던 중, 이종훈 박사의 '깜짝 질문'이 팽팽했던 긴장감을 허물었다. 배우자의 출마 반대를 어떻게 극복했냐는 질문에 인간적인 고뇌가 쏟아져 나왔다.민경선 후보는 "아내가 예전에 한 번만 떨어져도 정치하지 말라고 했는데 지난 시장 선거에서 낙선했다"며 "이번 출마를 두고 부부싸움도 많이 했다. 정치를 하느라 개인 생활도 없고 늘 아내에게 미안하고 고맙다"며 눈시울을 붉혔다.신현철 후보 역시 "시장 선거라 아내가 걱정을 많이 하면서도 '시장이 되면 꼭 힘든 분들을 도우라'고 당부했다"고 털어놨다.반면 송영주 후보는 "노동조합 활동을 하며 만난 부부라 오히려 적극적인 지지와 응원을 보내주고 있다"고 밝혀 객석의 미소를 자아냈다.