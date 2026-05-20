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'이 아이가 만약 입양되지 않았다면'이라는 상상은 '입양돼서 다행이다'라는 안도감과 함께 시설에 사는 아이들은 왜 시설에 사는가라는 의문으로 이어졌다.챗gpt
내가 시설에 관심을 가지게 된 이유는 입양한 딸아이 때문이었다. 신기하게 나뿐 아니라 입양한 부모들 대부분이 '만약 이 아이가 입양되지 않았다면'이라는 상상을 한 번씩은 하게 된다는 사실을 입양부모들과 교제하면서 알게 되었다. 그 생각 끝에는 늘 시설이 있었다.
입양 부모들의 이런 공통된 정서가 자연스럽게 형성되는 이유가 궁금했다. 나는 입양에 앞서 낳은 아들이 하나 있는데 둘 모두에게 가지는 '자식을 향한 측은지심'은 조금도 차이가 없다는 사실을 아이를 키우면서 알게 되었다.
하지만 낳은 것과 입양한 것은 엄연히 출발이 다르다. 경험해 보니 자식은 분명 기르는 정이 확실한데 출발이 달라서 생기는 마음의 결까지 굳이 무시하고 외면할 이유는 없었다. 그걸 부정하는 건 오히려 아이 생의 정체성을 부정하는 것과 같았다.
'이 아이가 만약 입양되지 않았다면'이라는 상상은 '입양돼서 다행이다'라는 안도감과 함께 시설에 사는 아이들은 왜 시설에 사는가라는 의문으로 이어졌다. 한국 사회의 시설보호율이 가정보호율을 앞서는 구조적 원인이 여러 개 존재하겠지만 거기에는 돈이라는 변수도 크게 작용하지 않을까 하는 강한 의문도 있었다.
서구의 탈시설화, 두 개의 냉정한 '근거' 때문
먼저 보호아동의 탈시설화를 완성한 서구 사례부터 찾아보았다. 영국의 시설보호 비용이 가정 위탁 비용의 4배라는 사실을 공식보고서에 명시한 해는 1961년이었다. 국가가 더 비싸고 해로운 방식을 선택하고 있었다는 자기고백이었다. 영국 탈시설화의 출발점이었다.
그로부터 65년 후인 2026년 한국에는 아직 그런 고백이 없다. 아이 한 명을 시설에 보호하는 비용이 얼마인지, 위탁가정과 비교하면 얼마가 절약되는지 공식 집계한 통계는 아예 없다. 그러니 비교가 없고, 비교가 없으니 이어지는 질문도 없다. 그저 그동안의 관행대로 막강한 시설보호율을 유지하고 있을 뿐이다.
영국을 포함한 서구권 국가들이 20세기 중반부터 탈시설화를 추진한 이유는 무슨 거룩한 이념적 선택만은 아니었다. 두 개의 냉정한 근거로부터였다. 그것은 안에 있을 때의 보호비용과 밖으로 나왔을 때 범죄율로 대표되는 사회적 비용 때문이었다. 아무리 계산기를 두들겨 봐도 시설보호는 아이들에게도 국가에게도 손해만 끼치고 있었다.
영국 국가감사원 2013년 보고서에 따르면, 시설보호 아동 1인당 연간 비용은 지금 환율로 약 2억 5800만~2억 6600만 원에 달한다. 반면 가정위탁은 약 5700만~6500만 원으로 시설과 4.5배 차이가 난다. 유니세프에 따르면 이탈리아의 경우 시설보호 아동(이주민 및 난민) 1인당 하루 비용은 약 17만 원을 넘는다. 가정위탁은 약 3만 9000~6만 3000원이 든다. 시설 한 명의 예산으로 가정 위탁을 4명까지 늘릴 수 있다는 계산이 나온다.
또한 호주 빅토리아주의 아동·가족 비영리단체 '앵그리케어 빅토리아'(딜로이트 액세스 이코노믹스에 의뢰)가 발표한 자료에 따르면 가정 기반 보호를 강화하면 투자 1달러당 1.84달러의 사회적 이익이 발생한다. 시설 출신 아동이 성인이 되어 사회 부적응, 범죄, 의료비 지출로 발생시키는 장기 비용까지 포함한 계산이다. 지금 아끼는 것이 나중에 더 큰 비용이 된다는 뜻이었다.
다음은 범죄율이다. 영국 아동위원회 보고서에 따르면, '가정외 보호' 경험이 있는 아동의 52%가 24세 이전에 범죄 전과를 가진다. '가정외 보호' 경험이 없는 아동 13%의 4배다.
미국에서는 이 현상을 '시설-감옥 파이프라인'이라 부른다. 그룹홈 거주 아동은 가정 위탁 아동보다 사법 시스템과 마주칠 확률이 2.5배 더 높았다. 시설을 퇴소한 청년의 25%가 퇴소 후 2년 이내에 사법 시스템에 연루된다.