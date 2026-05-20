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시설 중심의 보호관행을 바꿔야 한다그럼 우리나라는 왜 가장 비싼 비용을 지불하면서 가장 최후의 방식을 선택하는가. 이유는 하나가 아니다. 구조적으로 여러 겹으로 얽혀있다. 첫째는 '정부이양사업'이라는 굴레다. 2005년 중앙정부는 지방분권이라는 명목으로 아동복지사업의 상당 부분을 지자체로 넘겼다.장애인 거주시설과 노인 시설 예산은 2013년 중앙정부로 환원됐지만 아동양육시설 운명비는 지금도 지방 사무다. 재정자립도가 낮은 지자체일수록 아동복지 예산 확보가 어려워진다. 어떤 지자체의 아이인가에 따라 보호의 질이 달라진다.다음은 시설 법인의 구조적 이해관계다. 과거 국가가 아동보호 인프라를 직접 구축하지 못했던 시절 민간 법인에 전적으로 의존하면서 시설 중심 인프라가 공고해졌다. 법인들은 수십년간 굳어진 운영시스템과 종사자를 보유하고 있다. 아동의 가정형 보호 전환시 시설 폐쇄와 인력 감축에 대한 구조적 저항이 발생한다. 이는 법인의 탐욕보다는 시스템이 만들어낸 결과다.마지막으로 뿌리 깊은 공무원의 업무 구조에 있다. 기본적으로 우리나라 공무원 조직은 2년을 기준으로 하는 순환근무가 원칙이다. 업무의 전문성과 장기적 연관성을 기대하기 어렵다. 그런 구조하에 거의 70년 가까이 시설보호 중심의 업무 관행이 구조화되어 있다.담당 공무원에게 가장 익숙한 보호아동의 보호업무는 시설에 거는 전화 한 통으로 손쉽게 마무리되었다. 그러기를 수십 년을 이어오다 2020년 아동보호전담요원제가 도입되면서 조금씩 변화의 양상을 보이고 있지만 여전히 시설보호 중심의 업무 관행에서 벗어나지 못하고 있다.그럼에도 2023년 기준 전국 아동양육시설 243개소의 정원 충족률은 66.4%였다. 정원의 1/3이 넘게 시설이 비어 있지만 빈 자리에도 운영비와 인건비와 육중한 건물 유지관리비는 지출된다. 아이는 줄었지만 고정된 시설 인프라는 줄어들지 않는다.그 예산이 전문위탁 가정 양산이나 위탁 수당 현실화에 사용되었다면 아이들의 가정보호율은 지금보다 훨씬 높아졌을 것이다. 이를 현실화해야 한다. 시설 중심의 보호관행을 바꾸기 위한 정부의 실질적인 변화가 가시화 되어야 한다.영국과 미국과 호주의 탈시설 성공요인은 세 가지다. 비용을 투명하게 비교 공개했다. 그 중 가장 저렴하면서 효율적인 보호 유형이 무엇인지를 직관적으로 파악했다.다음으로는 위탁부모를 봉사자가 아닌 전문직으로 인정하고 처우를 현실화했다. 전체 위탁가정의 90% 정도가 혈연위탁가정으로 운영되는 한국의 위탁제도는 10%의 비혈연위탁 가정의 선의에 의존하고 있다. 마지막으로 예산을 가정형 보호 지원으로 재분배하는 정책적 결단을 내렸다.한국이라고 다를 바 없다. 우리도 통계를 공표하고, 국내입양을 활성화하는 한편 위탁가정의 처우를 개선하고, 가정형 보호에 예산과 정책을 집중해야 한다. 아동보호 사업을 지방에서 중앙으로 다시 환원하고 아이들이 어디에 있든 어디서 살든 똑같은 지원과 돌봄을 받아야 한다.우리나라가 경제선진국이 되었다고 자랑만 할 게 아니다. 가능한 모든 아이들이 원가정에서 안전하게 자랄 수 있도록 최선을 다해야 한다. 그럼에도 그럴수 없는 형편의 아이들은 새로운 가정 안에서 자랄 수 있도록 도와야 한다. 그것은 우리가 국제사회에 한 약속이다. 이는 문명국가로서 아이들에 대한 그것도 부모 없는 아이들에 대한 최소한의 예의다.20년 전 나는 입양으로 딸을 얻었고 한순간에 엄마가 사라져 버렸던 내 딸은 새로운 엄마의 품에 안겼다. 그 딸이 이젠 세월이 흘러 이른 직장 생활을 하는 어엿한 어른으로 자랐다. 지금도 가끔씩 엄마가 딸의 침대로 가서 서로 끌어안고 잠든 모습을 보노라면 나는 또 긴 안도의 한숨을 짓는다.그 긴 한숨의 가치가 얼마인지 나는 알 수 없다. 하지만 나는 그 안도의 한숨 속에 담긴 사랑만큼은 결코 돈으로 계산될 수 없는 성질이라는 것을 안다. 그건 분명 돈과는 차원이 다른, 한 사람의 모든 생을 관통하는 삶의 정수다.