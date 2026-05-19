뉴스피치

지난 4월 29일 뉴스피치 물음표 인터뷰에 응한 박윤경 후보국민의힘 박윤경 세종시의원 후보가 '모두를 행복하게 만드는 시의원'이라는 기치를 내걸고 세종시의 심장부인 보람동에서 본격적인 출격을 알렸다. 〈뉴스피치 물음표〉가 만난 박 후보는 보람동 주민자치회장과 세종시 주민자치연합회장 등을 지내며 오랜 현장 활동이 몸에 밴 특유의 소통 능력과 친화력을 풍겼다.박 후보의 이력에서 단연 돋보이는 것은 깊이 있는 문화예술적 배경이다. 그는 판소리의 거목 고 박동진 명창의 친조카로, 예술인 가문의 유산을 이어받아 대학과 대학원에서 문화예술경영을 전공하고 박사 과정을 수료한 정통 전문가다.그러나 그의 시선은 화려한 무대보다 늘 소외된 곳을 향해 있었다. 대전에서 23년간 음악학원을 운영할 당시에도 소외계층 청소년들에게 무료 음악 교육을 제공하며 '타인을 이롭게 하는 삶'을 실천해 왔다.2015년 세종시와 인연을 맺은 그는 2019년 보람동 지역사회보장협의체 봉사를 시작으로 주민자치 영역에서 뼈가 굵은 현장 전문가로 성장했다. '3생이 하나 데이 축제', '상생형 문화거리 조성' 등 굵직한 사업을 성공시킨 그는 "주민의 세금으로 지어진 복합커뮤니티센터를 주민이 주인으로서 가장 이롭게 활용할 수 있는 구조를 짜는 데 온 힘을 쏟았다"며 현장 행정의 중요성을 회상했다.박 후보는 시의원 도전의 이유로 '실천력'을 꼽았다. 그는 "현장에서 만난 주민들은 아이들의 안전한 통학로, 어르신들의 쉼터, 활력 넘치는 거리처럼 매일 피부로 체감하는 일상적인 변화를 바라고 계셨다"며 "복잡한 행정 절차와 예산 문제에 가로막힌 주민들의 답답함을 해결하기 위해 주민과 행정을 유기적으로 연결하는 '실천가'로서의 정치가 필요하다고 느꼈다"고 설명했다.특히 박 후보는 최민호 세종시장직 인수위원회 문화체육관광분과 간사로 활동하며 시의 거시적 정책 방향 수립에 기여한 바 있으며, '빛 축제 시민 추진단' 및 '해양수산부 부산 이전 반대 운동' 등 다양한 지역 운동에 참여하며 제도권 정치의 중요성을 체득했다.그는 이처럼 현장에서 축적된 리더십을 바탕으로 이제 국민의힘 간판을 달고 본선 무대에서 본격적인 시험대에 서게 됐다. "말이 아닌 확실한 결과로 주민의 삶을 바꾸는 정치를 증명해 보이겠다"는 포부가 단단하다.