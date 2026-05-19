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녹조와 뻘로 죽어가던 강은 세종보를 개방하면서 하루가 다르게 살아나고 있다. 개방 후 강은 바닥의 뻘을 쓸어내리며 정화해 나갔고 강줄기 군데군데 하얀 모래톱을 만들었다.강형석 제공
6.3 세종시장 선거를 앞두고 조상호 더불어민주당 후보를 지지해 왔던 진보·환경 단체가 반발하고 있다. 이들은 세종보에 대한 조 후보의 입장이 선회했다고 주장하고 있다.
지난 15일 조 후보는 <뉴스피치>와의 통화에서 "현 단계에서 보의 철거는 유보되어야 하며 시민 공감대가 충족된 이후에 해체 시기를 결정해야 한다", "자연성 회복의 원칙을 훼손하지 않는 선에서 수면이 넓은 강의 풍경을 조성할 필요가 있다"는 입장을 밝힌 바 있다(관련 기사 : "현 시점에서 세종보 해체 반대" 조상호 민주당 후보... 지역사회 혼란
).
세종보철거를원하는시민대책위원회(아래 대책위)는 18일 성명서를 발표해 최근 방송 토론회와 언론 인터뷰를 통해 '세종보 철거 유보 및 조건부 유지'를 밝힌 조상호 후보를 비판했다.
대책위는 성명에서 "조상호 후보는 민주당 내 후보경선 과정에서 공식·비공식적으로 세종보 해체를 찬성한다는 입장을 분명히 밝혔고, 이에 고민 없이 조 후보를 지지했다"며 "그러나 최근 방송 토론회를 통해 세종보에 대한 입장이 바뀐 것을 확인했으며, 토론회 이후 발언을 보충 설명한 내용은 더욱 실망스럽다"고 성토했다.
이어 조 후보의 행보를 "구시대적 후보들의 입장과 다른 것이 없고 최민호 국민의힘 후보의 인식과 맞닿아 있다"고 규정했다. 대책위는 "무릇 지도자란 자신의 소신과 전망을 가지고 시민들을 설득·소통하며 정책을 실행하고 그 결과에 책임을 져야 한다"며 "소신 없이 그저 시민들의 여론만 살피며 눈치만 보다가 표심에 따라 입장을 바꾸는 리더를 시민들은 원하지 않는다"고 날을 세웠다.