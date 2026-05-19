시민행동 제공

지난해 말 ‘4대강 재자연화 촉구 천막농성 600일 기념 기자회견’에서 세종보철거를원하는시민대책위 강형석 씨가 발언하고 있다.특히 대책위는 조 후보가 대안으로 제시한 '자연성 회복의 원칙을 훼손하지 않는 선에서의 수면적 확대 및 준설 검토' 주장을 비판했다.대책위는 "강의 수면적을 무슨 수로 넓히겠다는 것인가. 강에 포크레인을 밀고 들어가 강바닥 평탄화 작업이라도 하겠다는 말이냐"고 반문하며 "홍수기와 갈수기가 분명한 우리나라 기후 특색을 전혀 모르는 반생태적이고 무지한 발상"이라고 일축했다.대책위는 "홍수기의 거대한 물줄기는 흙과 모래를 조 후보의 입맛대로 고르게 뿌려놓지 않는다"며 "수면적을 일정하게 지속적으로 확보하려면 결국 보를 닫아야만(담수) 가능한 일인데, 이를 자연성 회복이라고 포장하는 것은 앞뒤가 맞지 않는 억지 논리"라고 비판했다.마지막으로 대책위는 "반생태적 시각으로 성장을 도모하고 자연을 훼손하면서 편의와 놀이를 추구하는 시대는 이미 지났다"며 "우리는 온전히 강의 편에 서서 끝까지 싸울 준비가 되어 있다"고 덧붙였다.