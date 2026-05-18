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18일 오전 부산 남구 국립부경대 대연캠퍼스에서 열린 국제신문 주최 에서 더불어민주당 전재수 후보와 국민의힘 박형준 후보가 토론 시작 전 손을 맞잡고 있다. 이날 토론회도 서로 공격이 끊이지 않았다.18일 <국제신문> 초청 부산시장 후보자 토론회가 끝난 뒤 국민의힘 박형준 후보 캠프가 법적 대응에 나서겠다고 밝혔다. 엘시티 등에 대한 의혹 공세가 비판 수준을 넘어 명백한 후보자 비방에 해당한다는 주장이다.박 후보 캠프는 전재수 더불어민주당 후보 측에서 조직적으로 의혹을 살포하고 있다며 크게 두 가지를 예시로 들었다. 첫 번째 퐁피두 미술관 부산분관 유치 과정에서 박 후보 배우자 운영 화랑의 전속 작가가 공무출장에 동행했다는 것과 고가의 해운대 엘시티(LCT) 아파트를 팔지 않고 있는 게 부동산 이익과 관련 있다는 지적 등이다.이를 놓고 박 후보 측은 "(전속 작가 동행 건은) 악의적 조작"이라며 "배우자의 출입국 기록을 확인한 결과, 해당 일자에 출국 사실조차 없다"라고 반박했다. 해당 작가가 파리에 거주하고 있어 잠깐 들른 적이 있으나, 이른바 공식 출장 인원에 포함된 게 아니라는 해명이다.도덕성 검증의 성격을 갖고 있지만, 엘시티 언급에는 노골적으로 불쾌함을 표시했다. 전 후보가 이날 토론회에서 엘시티 시세차익 때문에 매각하지 않는 게 아니냐고 질문했는데, 박 후보 측은 "미실현 자산을 특혜로 둔갑시켰다"라고 반발했다. 엘시티 공공미술품 납품 의혹 제기에 대해서도 이미 종결된 사건이라고 선을 그었다.지난 문재인 정부 당시 수사가 끝난 사안을 "재탕·삼탕 하는 건 허위사실 공표"라는 것이 박 후보 측 설명이다. 캠프는 "관련 발언, 보도자료, SNS 게시물, 유튜브 콘텐츠 등 일체의 자료를 수집 완료했다"라며 이후 형사고발 등 법적 조처를 압박했다.민주당의 전 후보가 초반 여론조사 우위를 점하면서 이번 부산시장 선거는 어느 때보다 공방이 치열하다. 박 시장이 주로 상대의 통일교 까르띠에 시계를 받았느냐와 보좌진 증거인멸 혐의 논란을 문제 삼는 상황이었는데, 전 후보도 엘시티 등으로 받아치면서 토론회마다 논쟁이 번지고 있다.전 후보는 검경 합수본 수사 무혐의로 끝난 통일교 사안을 박 후보가 물고 늘어지고 있다고 본다. 박 후보와 국민의힘이 비판을 퍼붓고 있는 증거인멸 혐의에 대해선 이번에 직접 입장을 밝히기도 했다. 그는 "검찰의 공소장일 뿐"이라며 "재판 결과를 지켜봐야 한다"고 맞대응했다.