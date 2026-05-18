이상일 캠프

국민의힘 이상일 용인시장 후보가 18일 선거사무실에서 사단법인 한국장애인부모회 용인시지부와 정책 간담회를 열고 장애인 가족 지원 정책과 돌봄 인프라 확대 방안 등을 논의했다.국민의힘 이상일 용인시장 후보가 18일 선거사무실에서 사단법인 한국장애인부모회 용인시지부와 정책 간담회를 열고 장애인 가족 지원 정책과 돌봄 인프라 확대 방안 등을 논의했다.이번 간담회는 용인 지역 장애인과 가족들이 겪는 돌봄·교육·복지 분야의 어려움을 공유하고, 발달장애인을 포함한 장애인 지원 체계 개선 방향을 모색하기 위해 마련됐다.이날 한국장애인부모회 용인시지부는 ▲ 장애인가족지원센터 운영 체계 마련 ▲ 장애인 체육관 건립 ▲ 발달장애인지원센터 조성 ▲ 특수학교 신설 및 특수교실 확대 ▲ 장애인 개인예산제 시범 도입 ▲ 활동지원 서비스 확대 등 정책 과제를 전달했다.이상일 후보는 간담회에서 "발달장애인을 둔 부모들이 평생 돌봄 부담 속에서 큰 어려움을 겪고 있다는 점을 잘 알고 있다"며 "장애인과 가족들이 보다 안정적으로 생활할 수 있도록 시의 역할을 강화해야 한다"고 말했다.특히 장애인 돌봄과 교육 인프라 확대 필요성을 강조했다. 이 후보는 "교통 접근성이 좋은 지역에 특수어린이집과 특수학교, 돌봄시설 등을 연계한 형태의 돌봄타운 조성을 검토할 필요가 있다"며 "장애 유형과 연령에 맞는 체계적인 교육과 돌봄 환경을 마련하는 방안을 연구하겠다"고 밝혔다.이어 "민선9기 시장으로 다시 선택받게 되면 세수 여건 등을 고려해 관련 사업을 적극 추진하겠다"며 "예산은 가장 어려운 시민들에게 우선적으로 쓰여야 한다는 생각을 갖고 있다"고 말했다.교육 분야와 관련해서는 특수학교와 장애아전용 어린이집 신설 추진, 일반학교 내 특수교실 확대 등을 교육청과 협의하겠다는 입장도 밝혔다.또 "장애 학생과 비장애 학생이 함께 성장할 수 있는 포용적 교육 환경 조성이 중요하다"고 덧붙였다.장애인 체육시설과 관련해서는 "반다비 체육관 건립 사업은 국비 확보까지 이뤄졌지만 시의회 과정에서 추진되지 못했다"며 "필요한 장애인 체육 인프라는 지속적으로 검토하겠다"고 말했다.간담회에 참석한 유향금 한국장애인부모회 용인시지부장은 "장애인 가족들의 현실적인 어려움과 현장의 목소리에 귀 기울여 준 데 감사드린다"며 "오늘 제안된 정책들이 실제 시정에 반영돼 장애인 가족들이 희망을 가질 수 있는 용인이 되기를 기대한다"고 말했다.이상일 후보는 "오늘 제안된 의견들을 면밀히 검토해 장애인과 비장애인이 함께 살아가는 포용도시 용인을 만드는 데 반영하겠다"며 "당선된다면 다시 현장 간담회를 열어 지속적으로 소통하겠다"고 밝혔다.