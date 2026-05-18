정상신

정상신 대전교육감 후보.정상신 대전시교육감 후보가 아이들의 창의적 문제해결 능력을 키우기 위한 '더 좋은 대전 미래교육생태계 조성' 공약을 발표했다.정 후보는 18일 선거사무소에서 정책 발표회를 열고, 아동과 청소년이 스스로 원하는 것을 시도하고 창의적 역량을 키울 수 있는 '가칭 대전 창의체험관' 건립과 지역 전체를 잇는 교육 네트워크 구축 계획을 제시했다.정 후보는 "AI가 고도화되는 시대일수록 기술을 유연하게 활용하면서도 자기중심을 지키는 '자기다움'을 갖춘 인재가 필요하다"며 "학교와 학원에서 경험하기 어려운 창의적 배움 활동을 제공하는 혁신적인 물리적 환경을 대전 전역에 조성하겠다"고 밝혔다.정 후보가 제시한 대전 창의체험관은 단순한 체험시설이 아니라, 아이들이 직접 만들고 실험하고 실패하며 배우는 '프로젝트형 방과후 마을학교' 성격의 공간이다.이곳에는 철물점과 전파사, 목공소 기능을 갖춘 창의작업장, 어린이 전용 작업실, 청소년들이 자유롭게 소통할 수 있는 공유주방과 청소년 카페 등이 들어설 예정이다.또 인간과 기술, 디지털과 아날로그, 테크와 아트를 결합한 융합형 프로젝트를 운영해 아이들이 실패를 두려워하지 않고 자율적으로 창작하며 휴식할 수 있는 환경을 제공하겠다는 구상이다.창의체험관을 직접 방문하기 어려운 지역을 위해서는 '찾아가는 창의학습 프로그램'을 병행해 지역 간 교육 격차를 줄이겠다는 계획도 포함됐다.정 후보는 창의체험관을 중심으로 대전 전역의 교육 자원을 연결하는 '지속가능한 미래교육생태계' 비전도 함께 제시했다. 중앙 운영센터 역할을 하는 허브센터를 중심으로 권역별 거점센터, 학교와 돌봄시설 등 협력기관을 촘촘하게 연결하는 하이브리드 교육망을 구축하겠다는 것이다.이를 통해 현재 분절적으로 운영되는 교육사업의 효율성을 높이고 예산 낭비를 줄이는 한편, 지역사회 전체가 아이들의 성장을 돕는 미래교육 네트워크를 완성하겠다고 설명했다.정 후보는 교사와 교육활동가들이 단순한 지식 전달자가 아니라 학생의 배움을 돕는 '학습 촉진자'로 성장할 수 있도록 전문 연수와 디지털 기술 활용 프로젝트 지원도 강화하겠다고 밝혔다.그는 "모든 아이는 태어날 때부터 창의적"이라며 "교육의 역할은 아이들을 규격화된 틀에 가두고 가르치는 것이 아니라, 아이들이 스스로 생각하는 방법을 배울 수 있도록 돕는 촉진과 격려여야 한다"고 말했다.아울러 "대전 창의체험관은 아이들이 공간의 주인이 되어 스스로의 가능성을 발견하는 장소가 될 것"이라며 "결과보다 과정을 중시하는 창의 환경의 저변을 넓혀, 대전의 아이들이 세상이 아무리 변해도 흔들리지 않는 단단한 자아를 가진 인재로 성장하도록 돕겠다"고 강조했다.정 후보는 공약 이행을 위한 단계별 로드맵도 제시했다. 2027년에는 창의체험관 조성 계획 수립과 '대전시 미래교육 활성화 지원 조례' 제정을 추진하고, 2028년에는 미래교육 비전 선포식과 창의체험관 시설 완비를 진행한다는 계획이다.이어 2029년에는 창의학습 중심 교육사업을 전면 운영하고, 창의체험관 운영 성과를 바탕으로 공립 대안학교 유치까지 추진하겠다고 밝혔다.