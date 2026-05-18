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전문학 민주당 대전 서구청장 후보(왼쪽)가 경선 경쟁자였던 김종천(오른쪽) 예비후보의 '둔산 국제 의료관광 중심지' 구상을 계승·확장한 공약을 발표했다.전문학 더불어민주당 대전 서구청장 후보가 둔산권을 중심으로 한 '대전형 국제의료·웰니스 허브 조성' 공약을 발표했다.전 후보는 이번 공약이 민주당 경선에서 경쟁했던 김종천 예비후보의 '둔산 국제 의료관광 중심지' 구상을 계승·확장한 것이라며, 민주당 원팀 정신을 바탕으로 서구의 미래 성장 전략을 구체화하겠다고 밝혔다.전 후보는 "코로나19 이후 글로벌 의료관광 시장이 빠르게 회복되고 있다"며 "서구가 대한민국 의료관광의 새로운 거점으로 도약할 결정적 시기"라고 말했다.이어 "이번 공약은 김종천 예비후보가 제안했던 의료관광 비전을 적극 수용하고, 대전이 가진 AI·바이오·과학도시 인프라까지 결합해 더욱 발전시킨 전략"이라며 "좋은 정책을 함께 발전시키는 것이 민주당 원팀 정치의 책임이자 소명"이라고 강조했다.전 후보는 보건복지부와 한국보건산업진흥원 자료를 인용해 2024년 기준 우리나라를 찾은 외국인 환자가 117만 명으로 전년 대비 약 93% 증가했고, 누적 환자 수가 500만 명을 넘어서는 등 의료관광 시장이 빠르게 성장하고 있다고 설명했다.그는 "의료관광은 서구의 미래 먹거리가 될 고부가가치 성장산업"이라며 "서울 강남과 대구가 선도 모델을 만들었다면, 서구는 과학·바이오 역량을 결합한 차별화된 의료관광 모델을 개척해야 한다"고 밝혔다.특히 둔산권에 대해서는 "대학병원을 비롯해 전문병원과 검진센터, 호텔, 백화점, 편리한 교통망이 집적된 충청권 최대의 도심형 메디컬 클러스터"라며 "여기에 대덕특구의 바이오·AI 연구역량을 접목하면 타 지역과 확연히 다른 경쟁력을 확보할 수 있다"고 말했다.전 후보가 제시한 서구형 스마트 의료관광 모델은 기존 미용·성형 중심의 의료관광 프레임에서 벗어나 정밀검진, 안과, 재활, 항노화·웰니스, 디지털 사후관리, AI 기반 의료통역·컨시어지 시스템 등을 유기적으로 결합하는 방식이다.전 후보는 "서구는 안전하게 머물고 소비하며 다시 찾고 싶은 의료관광 도시의 조건을 잘 갖췄다"며 "의료관광은 병원만 성장하는 산업이 아니라 숙박·요식업·뷰티·쇼핑·문화산업까지 함께 성장하는 고부가가치 산업으로, 지역 소상공인과 청년 일자리에도 새로운 기회가 될 것"이라고 밝혔다.이어 "민주당 원팀 정신으로 서구의 미래산업 전략을 반드시 현실로 만들어 둔산권을 대한민국 중부권 의료관광 혁신 플랫폼으로 성장시키겠다"고 강조했다.