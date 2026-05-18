울산시의회

김종훈 울산시쟝 후보가 18일 시의회 프레스센터에서 재재럴 호소하고 있다진보당 김종훈 후보는 이날 같은 장소에서 기자회견을 열고 "민주 진보 단일후보로 저 김종훈을 선택해달라"고 호소했다. 김종훈 후보는 "낡은 지방정치의 표본인 울산시 행정을 이번엔 반드시 바꿔야 한다는 것이 울산 시민들의 여망이지만 반면, 김두겸 시장은 현역 시장이기도 하고 울산은 보수 정치의 뿌리가 깊은 곳이기도 하다"고 전제했다. 이어 "부울경 보수 결집에서 보여주듯, 울산에서도 본선거가 시작되면 매우 공세적인 선거가 진행될 것"이라며 "이 공세에 맞서 이기려면, 검증된 사람, 이겨본 사람이 필요한다"고 밝혔다.그러면서 "저는 울산 동구에서 시민의 선택으로 울산시의원, 두 번의 구청장과 국회의원에 당선됐다"며 "저를 향한 검증의 칼날이 매서웠지만, 그때마다 시민의 힘을 모아 승리를 만들어왔다"며 그 배경을 설명했다.김 후보는 "선거는 구호만으로는 이길 수 없고 바람만으로도 부족하다"며 "행정 능력이 검증된 후보, 소통과 협치의 후보, 본선에서 이길 후보 저 김종훈을 선택해 달라"고 호소했다.김상욱 민주당 울산시장 후보는 이날 광주에서 5.18 행사에 참여했다. 김상욱 후보는 자신의 유튜브 방송을 통해 "오늘 새벽 선거 기간임에도 불구하고 망설임 없이 울산을 출발해서 광주로 향한다"며 "오늘의 우리 그리고 미래의 우리가 80년 5월 광주와 함께함을 알기 때문"이라고 밝혔다.김 후보는 "꼭 1년 전 2025년 5월 18일 저는 광주 민주화 성지 앞에 서서 '선배 민주 열사들의 뜻을 이어가겠다'고 다짐하며 그 자리에서 더불어민주당에 입당했다"며 "그 다짐이 오늘도 제 가슴 깊이 살아 있다"고 덧붙였다.이어 "그러나 전두환과 윤석열의 망명에서 여전히 벗어나지 못한 반민주, 반시민의 무리들이 있음을 우리는 잊지 말아야 한다"며 "어떤 어려움과 도전 앞에서도 시민주권, 민주의 뜻을 지켜가겠다"고 밝혔다.