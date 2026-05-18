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김두겸 올산시쟝 후보가 18일 시의회 프레스센터에서 공약발표 기자회견얼 하고 있다울산시의회
김두겸 국민의힘 울산광역시장 후보가 18일 "울산의 미래 성장축으로 '에너지 산업'을 강화하겠다"고 밝혔다.
몇 시간 뒤 김종훈 진보당 울산광역시장 후보는 "김두겸과 맞서 울산 보수 공세를 뚫고 본선에서 승리할 사람은 김종훈"이라고 밝히는 등 본선을 향한 선거전이 치열하게 전개됐다.
우선, 김두겸 후보는 이날 울산시의회 프레스센터에서 공약 발표 기자회견을 열고 "에너지는 곧 국가 경쟁력이자 산업의 근간"이라며 "울산을 대한민국 에너지 전환의 중심이자 세계를 선도하는 에너지 도시로 만들겠다"고 밝혔다.
김 후보는 "친환경 분산에너지 선도 거점을 구축하고, 전력 수요와 공급 특성을 반영한 차등요금제 도입을 추진하겠다"며 "이를 통해 기업 경쟁력을 높이고, 에너지 효율성을 극대화하겠다"고 밝혔다. 또한 "울산을 청정수소 산업의 핵심 거점으로 육성하겠다"며 "수소 생산부터 저장·활용까지 이어지는 전 주기 산업 기반을 구축하고, 원자력 혁신 클러스터 조성을 통해 차세대 에너지 기술 확보와 원전 기업 육성에도 나서겠다"고 공약했다.
김두겸 후보는 또 "부유식 해상풍력 발전단지 조성을 적극 지원하는 한편, 첨단 이차전지 테스트베드를 구축해 에너지 저장 기술 경쟁력을 확보하겠다"며 "특히 암모니아 연료 기반 선박 시대를 대비해 벙커링 핵심 기자재와 안전 기준 개발, 실증 사업까지 추진하며 해양 에너지 산업의 주도권을 선점하겠다"고 밝혔다.
이어 "북극항로 시대를 대비한 거점 항만을 구축해 울산을 동북아 에너지·물류 허브로 성장시키고, 에너지 산업과 해양 물류가 결합된 새로운 성장 모델을 완성하겠다"고 뱕혔다.
김 후보는 "울산은 석유화학 산업을 기반으로 이미 세계적인 에너지 인프라를 갖춘 도시"라며 "이제는 수소와 친환경 에너지까지 더해 '에너지 산업의 수도'로 도약할 준비가 되어 있다"고 말했다.
그러면서 "에너지 전환은 선택이 아니라 필수로, 울산이 그 변화를 주도할 때 새로운 일자리와 산업 기회가 동시에 창출될 것"이라며 "에너지로 다시 도약하는 울산, 세계가 주목하는 도시로 반드시 만들겠다"고 강조했다.
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