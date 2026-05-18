이광재 캠프

더불어민주당 이광재 하남갑 국회의원 보궐선거 후보가 18일 하남시 초중고학부모연합회와 공공형어린이집연합회를 잇따라 만나 교육·보육 현안을 논의하고 AI 시대에 대응하는 교육 정책 구상을 제시했다.더불어민주당 이광재 하남갑 국회의원 보궐선거 후보가 18일 하남시 초중고학부모연합회와 공공형어린이집연합회를 잇따라 만나 교육·보육 현안을 논의하고 AI 시대에 대응하는 교육 정책 구상을 제시했다.이 후보는 이날 학부모연합회 간담회에서 △EBS 자기주도학습센터 유치 △초중고 도서관 디지털 학습 인프라 확대 △판교 연계 체험학습 및 진로교육 △체육교육 협력 모델 구축 등을 주요 교육 비전으로 제시했다.이 후보는 "유치원부터 초중고까지 하남 교육의 방향을 다시 설계해야 할 시점"이라며 "AI 시대에 어떤 인간다운 인간을 길러낼 것인지 고민하는 정책 지원 체계를 만들겠다"고 말했다.특히 디지털 학습 환경과 관련해 "EBS 자기주도학습센터를 하남에 유치하고, EBS의 교육 데이터를 AI 기반으로 분석해 학생별 맞춤형 학습을 지원할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.또 "현재 가정마다 다양한 AI 기반 학습 도구를 개별적으로 사용하면서 비용 부담도 커지고 있다"며 "아파트 단지와 학교 도서관 등에 디지털 학습 인프라를 구축해 학생들이 무료로 활용할 수 있도록 해야 한다"고 설명했다.판교 기업과 연계한 진로·체험 교육 구상도 언급했다. 이 후보는 "하남의 지식산업센터와 판교 기업들을 연결해 미래 산업과 교육이 만나는 접점을 만들겠다"며 "이런 연계가 미래형 교육 모델이 될 수 있다"고 말했다.체육교육 강화 필요성도 강조했다. 이 후보는 "AI 시대일수록 신체 활동과 체육교육의 중요성이 커진다"며 "국민체육진흥공단, 한국체육대학교, 하남시 체육계와 협력해 전문 체육인들이 참여하는 체육교육 모델을 구축하겠다"고 밝혔다.이어 열린 공공형어린이집연합회 간담회에는 강병덕 하남시장 후보도 함께 참석해 보육 현장의 애로사항을 청취했다.간담회에서는 △보육교사 처우 개선 △운영비 현실화 △신도시 보육 수요 대응 △유보통합 과정의 현장 부담 등이 주요 의제로 논의됐다.참석자들은 장기근속수당 확대와 대체교사 지원, 행정업무 경감, 급식·간식비 현실화, 영아반 부족 문제 해결 등을 요청했다.이 후보는 "공공형 어린이집이 지역 공공보육의 중요한 축을 담당하고 있는 만큼 안정적인 제도 기반 마련이 필요하다"며 "차액보육료 지원 문제는 중앙정부와 지방정부가 함께 책임질 수 있도록 법률 개선 방안을 검토하겠다"고 밝혔다.또 "강병덕 후보와 함께 아이 키우기 좋은 하남, 보육교사가 존중받는 하남을 만들겠다"고 말했다.