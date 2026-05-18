김돈곤후보캠프

김돈곤 청양군수 후보가 청양시장·정산시장 상인회와 손잡고 전통시장 활성화와 골목경제 회복을 위한 정책협약을 체결했다.더불어민주당 김돈곤 청양군수 후보가 청양시장·정산시장 상인회와 손잡고 전통시장 활성화와 골목경제 회복을 위한 정책협약을 체결했다.김 후보와 청양시장상인회·정산시장상인회는 18일 오후 정책협약식을 하고 전통시장을 지역경제의 핵심 거점으로 육성하고 침체된 골목상권에 활력을 불어넣기 위한 공동 협력에 나서기로 했다.이번 협약은 전통시장을 단순한 상업 공간이 아니라 지역의 역사와 문화, 공동체가 살아 숨 쉬는 생활 경제 중심 축으로 육성하자는 데 뜻을 모은 것이 특징이다.협약에 따르면 양측은 우선 장기 공실 점포 증가 문제 해결에 협력하기로 했다.청년창업 공간 조성과 특화 먹거리 점포 육성, 로컬푸드 판매장 운영, 문화·체험형 상가 도입 등을 단계적으로 추진해 시장 상권 회복과 유동인구 확대에 나선다는 계획이다.또 전통시장 인근 공한지와 유휴부지를 활용한 임시 공영주차장 및 고객 편의공간 조성, 장날 공동주차 공간 확보, 시장 접근 동선 개선 등을 통해 시장 이용 편의성을 높이기로 했다.청양고추 등 지역 농특산물을 활용한 대표 먹거리 개발과 특화시장 육성 방안도 포함됐다. 양측은 청양시장과 정산시장의 차별화된 경쟁력을 확보하고 '다시 찾고 싶은 전통시장 브랜드'를 구축하는 데 공동 노력하기로 했다.이와 함께 시장 내 정기 문화행사와 소비촉진 이벤트, 지역축제 연계 프로그램 등을 확대해 방문객 유입을 늘리고 시장 활력을 높인다는 구상도 제시했다.특히 지역화폐 활성화와 지역 내 소비 촉진 정책 확대를 통해 전통시장과 골목상권 중심의 지역경제 선순환 구조를 만드는 데 협력하기로 했다.김돈곤 후보는 "전통시장은 단순히 물건을 사고파는 공간이 아니라 사람의 정과 지역경제가 함께 살아 움직이는 삶의 현장"이라며 "시장 상인들과 함께 현장의 목소리를 군정에 적극 반영하고 실질적인 지원 정책으로 이어질 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.