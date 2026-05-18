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오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 18일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 부동산정책 평가 세미나에 참석한 뒤 기자들의 질문에 답하고 있다.남소연
"점입가경이고 억지다. 참 어이가 없다. 지지율 변동 추이가 느껴지고 가파른 역전이 예고되는 상황이라는 위기의식 탓 아닌가." (오세훈 국민의힘 후보)
"전형적인 안전 불감증의 대표적인 사례다. 한강버스 사고 때도 별문제 없다고 하면 또 사고가 나곤 했는데, (오세훈 후보는) 매번 이런 식이다." (정원오 더불어민주당 후보)
GTX-A 공사 관련 '철근 누락' 논란을 둘러싸고 서울시장 유력 후보들의 공방이 재점화됐다. 삼성역 GTX 철근 누락 사실이 뒤늦게 알려지며, 캠프 간 이미 한 차례 설전을 주고받은 바 있다(관련 기사: 삼성역 '철근 누락' 쟁점 부상... 오세훈 "쫓기니까 억까" vs. 정원오 "오세훈 책임" https://omn.kr/2i8og
).
오 후보는 18일 국회 의원회관에서 열린 행사 직후 기자들과 만나 해당 사안을 두고 "매뉴얼대로 처리된 일을, 억지로 (정 후보 측이) 은폐 의혹으로 몰아가는 어이없는 상황"이라고 반박했다. 이어 "(이미) 국가철도공단에 지난해 11월, 12월 세 차례나 보고됐다. 어떻게 더이상 정부에 알리느냐"라며 보고 은폐 의혹을 전면 부인했다.
특히 오 후보는 "국토교통부가 선거를 며칠 앞두고 이런 정보를 이용할 수 있도록 민주당에 전달한 거 아닌가 하는 의혹도 생겨난다, 그렇다면 이건 관권선거"라며 의혹을 제기했다.
반면 정 후보는 오 후보를 향한 공세 수위를 높이며 책임 소재를 따져 물었다. 같은 날 서울시청 앞에서 기자들과 만나 "제가 (삼성역) 현장에 갔을 때 현장 소장에게 정확하게 물었는데, 감리 단계에서 문제를 발견하지 못한 게 명백한 잘못"이라며 서울시 책임을 강조했다.
또 오 후보 측의 '보고 완료' 주장에 대해서도 "400페이지 정도 보고서에 2~3줄 언급된 수준이 보고인가. 그건 사후면피용"이라며 "이런 중대한 사안이라면 단독 보고 또는 대면 보고가 있었어야 한다"라고 반박했다.
이와 관련해 오 후보는 이날 오전 본인 페이스북에 "존재하지도, 발생하지도 않은 안전상 위험을 조작해서 국민 불안을 키우는 괴담 정치"라고 정 후보를 겨냥했다. 같은 날 이창근 대변인도 "정 후보는 허위사실 유포와 괴담 정치로 '오세훈 죽이기'에만 매달리고 있다"라고 논평했다.