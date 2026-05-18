유성호

▲ 정원오 “GTX 삼성역 철근 누락 축소·은폐 태도 자체가 안전 불감증” ⓒ 유성호

"매번 이런 식인데, 왜 매번 싱크홀 사고와 침수 사고가 나고, 이런 문제들이 왜 (반복돼) 일어나는지 오세훈 후보는 꼭 돌아보시길 바란다. 안전 문제에서는 아무리 지나치게 해도 지나친 게 아니라는 점을 오 후보가 꼭 다시 새겨보시길 바란다."

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 18일 오후 서울 중구 서울시청 앞에서 기자회견을 열어 청년·신혼부부 3대 주거안정 대책을 발표했다. 이날 정 후보는 강남구 영동대호 GTX-A 삼성역 공사 현장 철근 누락 문제에 대해 "안전 문제를 축소하고 감추려는 태도 자체가 안전 불감증이다"라며 “싱크홀 사고와 침수 사고가 반복되는 이유를 돌아봐야 한다"라고 말했다.그러나 정 후보는 관련 질문에 "철근 괴담이라니, 안전 문제를 자꾸 이렇게 피하고 감추는 (오 후보) 태도가 나중에 사고로 이어진다고 생각한다"라며 "시민 안전을 위해선 아주 작은 일이라도 투명하게 공개해야 한다"라고 강조했다. '괴담 유포'라는 상대 측 주장에 반박하는 정 후보의 목소리는 높아져 있다.한편 정 후보는 이날 월 20만 원 청년 월세 지원 대폭 확대(현 연 2만 명→5만 명), 신혼부부를 위한 실속형 분양주택 공급 등 청년·신혼부부 3대 주거 안정 대책을 발표했다. 오 후보도 전날 "사회의 성장 과실을 청년들에게 배분하자는 철학"이라며 부모의 지원 없이도 청년들이 서울에서 자기 집을 마련할 수 있도록 집값의 20%만 부담하는 무주택 청년을 위한 '서울내집' 공약을 발표했다.