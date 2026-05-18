국제신문 유튜브 갈무리

"깔끔하게 의혹이 해소가 되지 않았는데 그걸 묻는 게 어떻게 네거티브입니까? 수사 기관에 나는 안 받았다고 진술했다가 아니라 까르띠에 받았다 안 받았다, 시민들에게 정직하게 답변하셔야 해요. 네 명 보좌관이 기소됐는데 증거인멸 몰랐다 이게 전 후보 입장입니까?" - 박 후보

"박 후보가 참으로 선거가 아무리 급하시더라도 정도를 걸었으면 좋겠다. 논란에는 부산 시민께 한 번 더 정말 죄송하고 송구스럽다고 말씀드린다. 이 토론은 후보님과 저의 시간이 아니다. (중략) 이미 4개월에 걸친 강도 높은 수사결과(무혐의)가 나왔고, 증거인멸 혐의는 검찰의 공소장일 뿐이다. 재판 결과를 지켜보시고..." - 전 후보

"이런 게 음해고, 시세 차익이 40억 100억 엉뚱한 얘기를 하고, 그 가족이 살고 있는 게 별개의 물건인데 합쳐서 말하고 있습니다. 그리고 화랑 매출 오른 게 비지니스를 잘해서 그런 거지, 만약에 구체적 비리가 있으면 말하세요." -박 후보

18일 오전 부산 남구 국립부경대 대연캠퍼스에서 전재수 더불어민주당 후보, 박형준 국민의힘 후보가 참석한 가운데, 국제신문 주최 부산시장 후보자 초청 토론회가 열리고 있다.지난번에 이어 통일교, 엘시티 논란도 피해가지 못했다. 박 후보는 작심한 듯 관련 질문을 꺼내들었다. 그는 "묻지 않을 수 없다. 전 후보가 자신에게 걸려있는 의혹을 제기하면 네거티브라고 한다"라며 까르띠에 시계 답변 요구를 재차 압박했다. 검증의 일환이라는 게 그의 주장이다.전 후보의 해명이 모자란다는 듯 박 후보의 목소리는 "부산시장이 되겠다면서요? 부끄러운 일을 감추고, 거짓말을 하는 시장을 시민들이 원하느냐"라고 커졌다. 결국 사회자가 "열기가 굉장히 뜨거워서 약간 진정할 필요가 있다"라고 중재를 시도하는 상황이 벌어졌다.이런 지적을 흑색선전으로 규정한 전 후보 또한 가만히 있지 않고 민감한 엘시티 등을 끄집어냈다. 전 후보는 "36억에서 100억 가까이 되는 시세 차익 때문에 엘시티 매각 약속을 못 지키고 있단 말이 있다"라며 동시에 시장 재직 시절 박 후보 배우자가 운영하는 화랑의 매출 증가도 문제 삼았다.박 후보의 말을 들은 전 후보는 "수사를 받은 건 비리고, 부산 시민이 시세 차익이 얼마냐 묻는 것은 악의적이라고 한다"라고 상대의 태도를 비꼬았다. 박 후보는 화난 표정을 숨기지 않았다. 화랑 사안에 대해 박 후보는 "대한민국 최고 중 하나로 사업을 잘한 결과"이며 "이 또한 부산경제에 기여했다"라고 발끈했다. 이후 두 후보 사이엔 "흥분하지 말라", "흥분 안 할 수 있느냐"라는 날 선 대화가 오갔다.마무리 발언 시간 2분도 공격이 가시질 않았다. 전 후보는 해수부 이전과 여당으로서 지역 발전을 책임지겠다면서도, 박 후보에게 던진 질의가 시민들이 궁금해하는 정당한 질문이라고 주장했다. 박 후보 역시 "언성이 높아져 불편했다면 죄송하다"라고 고개를 숙였지만, "거짓말을 하면 안 된다. (미국의 대통령) 닉슨도 거짓말 때문에 물러났다"라고 계속 공세를 멈추지 않았다.이날 토론회를 지켜본 시민사회단체는 쓴소리를 대놓고 던졌다. 정치개혁부산공동행동 공동집행위원장인 이성한 건강사회복지연대 사무처장은 "서로 탓만 하는데 시민의 입장에선 전혀 유쾌하지 않다. 벌써 두 번째 토론회인데 비난할 만큼 했다면 이제 그만하겠다 선언한 뒤 정책과 비전만 소개하는 것도 방법"이라고 말했다. 도한영 부산경실련 사무처장도 이에 공감했다. 도 사무처장은 "적극적으로 찬성한다. 흠집내기로는 부산을 발전시킬 수 없다. 되레 정치 불신만 커질 것"이라고 우려했다.