방세환 캠프

국민의힘 방세환 광주시장 후보가 민선8기 시정 성과를 바탕으로 교통 인프라 확충과 자족 기능 강화를 핵심으로 하는 주요 공약을 발표했다.국민의힘 방세환 광주시장 후보가 민선8기 시정 성과를 바탕으로 교통 인프라 확충과 자족 기능 강화를 핵심으로 하는 주요 공약을 발표했다.방 후보는 "지난 4년간의 시정 경험과 추진 성과를 바탕으로 광주시를 수도권 중심의 50만 자족도시로 발전시키겠다"며 재선 비전을 제시했다.방 후보 측은 이번 공약이 ▲4대 핵심축 ▲6대 테마 ▲5권역 균형발전 전략을 중심으로 구성됐다고 설명했다.교통 분야에서는 6대 철도망 구축과 함께 광주 전역을 연결하는 '스파이더웹 도로망' 조성을 핵심 과제로 내세웠다. 이와 함께 AI 기반 스마트 교통체계 도입, 저상버스 확대, 수요응답형 똑버스 확충, 교통안전통합센터 건립 등을 추진하겠다고 밝혔다.도시 성장과 민생경제 분야에서는 소상공인 및 중소기업 지원 확대, 청년혁신타운 조성, 광주역세권 개발, 산업거점 구축, 공공주차장 확충, 청년·신혼부부 주거 지원 확대 등을 주요 공약으로 제시했다.교육·문화·복지 분야에서는 과밀학급 해소를 위한 학교 신설 추진과 자율형 공립고 확대, 스포츠·문화 복합시설 구축, 영상미디어센터 건립, 국공립 장애어린이집 운영 등을 포함했다.친환경 정책으로는 산림복지 거점시설 조성, 생태하천 복원, 종합폐기물처리시설 조기 완공, 탄소중립 기회소득 확대 등을 추진하겠다는 계획이다.방 후보는 민선8기 주요 성과도 함께 제시했다. 광주시는 통합바이오가스화시설 사업비 588억 원 확보를 비롯해 목현천 생태하천 복원사업 320억 원, 탄소중립 목재교육종합센터 130억 원 등 국책사업을 유치했다고 설명했다.또 친환경 전기·수소차 보급 확대와 공원 37개소 확충, 청석공원 파크골프장 양성화 등을 주요 사례로 언급했다.방 후보는 "지난 4년이 변화의 기반을 만드는 시간이었다면 앞으로의 4년은 이를 완성하는 과정이 될 것"이라며 "광주시의 지속적인 성장과 시민 삶의 질 향상에 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.