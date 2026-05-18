김동이

더불어민주당 강철민 후보 캠프의 김기두 공동선대위원장이 지난 18일 태안군청 브리핑룸에서 기자회견을 하고 있다.먼저 이날 기자회견에 나선 김기두 공동선대위원장은 "선거는 국민의 뜻을 묻는 가장 공정한 절차여야 한다"며 "최근 제기되는 제3자 기부행위 의혹은 군민들의 공정선거에 대한 신뢰를 흔들고 있다"고 밝혔다.김 위원장은 "공직선거법은 후보자 본인은 물론 제3자를 통한 우회적 금품 제공과 향응 제공 행위까지 엄격히 금지하고 있다"며 "이는 돈과 조직이 민심을 왜곡하는 것을 막기 위한 최소한의 법적 장치"라고 강조했다. 이어 "이러한 의혹들이 지역사회에 광범위하게 퍼지고 있음에도 아직까지 명확한 진상규명과 책임 있는 조치가 이뤄지지 않고 있다"고 우려를 표했다.이에 김 위원장은 ▲제기된 공직선거법상 제3자 기부행위 의혹에 대한 신속하고 철저한 수사 ▲관련자들의 금전 흐름 및 개입 여부 공개 ▲법 위반 확인 시 지위 고하 없는 엄정 처벌 ▲향후 유사 불법행위 재발 방지를 위한 예방 및 감시 강화 등을 공식 촉구했다.김 위원장은 "선거의 공정성은 특정 정당이나 특정 후보만의 문제가 아니라 민주주의를 지키기 위한 공동의 원칙"이라며 "불법과 편법이 용인되는 순간 민심은 왜곡되고 지역의 미래 또한 흔들릴 수밖에 없다"고 말했다. 이어 "수사기관은 군민의 눈높이에서 철저하고 공정한 수사로 답해야 할 것"이라고 밝혔다.기자회견 이후 진행된 질의에서 기자가 '제3자 기부행위 의혹에 대해 캠프 측에서 확인한 게 있는지'를 묻자 "해당 인터넷매체에서 녹취록을 공개했고, 캠프에서는 수사권이 없기 때문에 확인하지 못했다. 다만, (윤 후보를) 지지(하는)모임(을)한 건 팩트고, 식사도 100여 명 가까이 했다는 여러 의혹이 불거지고 있다"면서 "수사를 하다보면 누가 식비를 계산했고 누구를 위해서 계산했는지 인과관계가 밝혀질 것이다. 이는 사법당국에서 밝혀져야 할 사안"이라고 선관위에 처저한 조사를 촉구했다.