안민석

-기본 소득과 관련한 공약이 있는데, 예산은 어느 정도 계획하는가.

-교사 정치 기본권과 면책 특권 제도화하겠다고 했는데, 어떤 내용인가.

- 임태희 현 교육감보다 '내가 더 잘할 수 있다'고 꼽을 수 있는 게 있다면?

- 교육장 공모제 추진, 어떤 방식으로 할 것인가.

- SPR에 대한 설명을 부탁한다.

18일 안민석 경기도 교육감 민주진보 단일후보 기자 공동 인터뷰 장면안민석 경기도 교육감 민주·진보 단일후보가 운동·악기·독서 교육의 중요성을 강조하며 SPR(Sports·Play·Reading) 활성화를 위한 인증 제도를 도입하겠다고 밝혔다. 이 인증서가 대학 입시 인센티브(상점)가 될 수 있도록 하겠다는 계획도 전했다.안 후보는 18일 경기도 교육청 출입기자들과의 인터뷰에서 이같이 밝혔다.교사의 정치 기본권과 관련한 한 기자의 물음에는 정치 기본권보다는 교사 시민권이 더 적당한 용어라는 취지의 견해를 밝히며 "지금처럼 댓글도 달지 못하고 좋아하는 정치인에게 후원금도 주지 못하는 이런 상태를 벗어나야 한다"라고 말했다. 교사에게 정치 견해 표현의 자유 등을 보장해 줘야 한다는 것이다.안 후보는 이날 인터뷰에서 AI시대로의 교육 대전환, 교사권리의 대전환, 무상통학으로의 대전환, 교육기회의 대전환, 교육행정과 일반행정 협치의 대전환 등 5대 핵심 공약을 문서로 정리·배포했다.SPR 교육은 경기AI교육원설립 등과 함께 AI시대로의 교육 대전환에 포함된 공약이다. 이 공약 세부 내용에 논·서술형 평가 확대 등이 있다. 교사 정치 기본권 확대는 '교사 권리 대전환' 공약 세부 항목이다. 교육기회의 대전환 항목에는 교육장 공모제 시행과 학급당 25명 상한제 등이 있다. 또한 안 후보는 교육행정과 일반행정 협치의 대전환을 위해 씨앗교육펀드 조성, 공립형 대안 '신나는 학교' 100개 확대 등을 약속했다.다음은 안 후보와 기자들 주요 일문일답."씨앗 펀드 말씀하시는 것 같은데, 중학교 1학년 입학 신입생에게 100만 원을 지급, 6년 동안 관리하고 불린 다음에 고등학교 졸업할 때 찾도록 하는 게 씨앗 펀드다. 대학교 입학금이나 자기 계발비 등으로 활용할 수 있다고 생각한다. 학생들에게 생생한 경제 금융 교육이 될 것이다. 총 1300억 정도 예상하는데, 교육청이 절반을 대고 도청과 지자체가 절반을 대면 가능하리라 본다.""정치 기본권이라는 용어에 우리 국민들이 가지고 있는 정서적 심리적 부담이 있는 것 같아서, 저는 평소에 정치 기본권이 아닌 교사 시민권이라 이야기한다. 교사들은 당연히 시민권을 가져야 한다. 지금처럼 (정치 관련)댓글도 달지 못하고 좋아하는 정치인에게 후원금도 주지 못하는 이런 정치적 신분에서 벗어나게 해야 한다.이것은 대통령의 후보 시절 공약 사항이다. 이제 국회 결단만 남은 문제다. 당선 즉시 국회, 교사 단체와 함께 이 법을 통과시키도록 노력하겠다. 박정희 독재 정권에서 시작했던 교사 정치권 박탈, 이 야만의 시대를 끝내야한다. 면책 특권은, 교육 활동 중에 발생하는 안전사고에 대해서 교사에게 책임을 묻지 않는다는 취지의 공약이다. 어느 선생님이 아이들을 고의로 사고 나게 하겠나? 선생님들의 수호 천사가 되는 교육감이 될 것이다.""임태희 교육감 4년은 불통과 무능의 시대였다. 아무 일도 하지 않으면 아무 일도 일어나지 않는 것인데, 4년 동안에 무엇을 했는지 1년에 25조 원의 예산을 쓰는데도 무엇이 달라졌는지... AI 기반교수·학습 과정 지원 플랫폼 '하이러닝'을 100만 명 사용했다고 하는데, 실제로는 교사의 88%가 사용하지 않았다고 한다.저는 임태희 후보에게 없는 20-30대 시절 학생들을 가르쳤던 현장 경험이 있다. (이 경험을 발판으로)교사와 학부모, 학생들의 목소리를 정책이 되는 그런 시대를 만들 것이다. 국회와 소통하고 교육부 장관과 소통하고 필요하면 대통령님과도 소통할 수 있는데, 이 또한 제가 잘할 수 있는 일이다. 또한 제게는 타의 추종을 불허하는 추진력도 있다. 한 번 결정 하면 반드시 성과를 내는 추진력이다.""교육장은 그 지역의 교육 사령관이기에, 그 지역 교육을 잘 이해하는 능력과 덕망이 있는 이가 교육장이 돼야 한다. 그런데 현재 과연 그런가? 이게 교육 자치가 안 되는 근본 이유다. 그래서 저는 교육장을 교육감이 임명하지 않고, 그 지역 공동체에게 임용 권한을 주겠다는 것이다. 또 교장 인사권은 교육장에게 주겠다. 가장 열정 있고 가장 유능한 이를 교장으로 모시는 인사 시스템을 연구해서 시작하려 한다.""고등학교 졸업할 때까지 4km를 쉬지 않고 달릴 수 있는 체력을 기르고, 평생 즐거운 삶이 될 수 있도록 악기 하나는 연주할 수 있도록 하겠다는 것이다. 그다음이 독서인데, 독서는 AI 시대에 가장 필수적인 능력이지 않을까? 그래서 최소한 100권의 책을 읽은 독서 이력서를 가지도록 한다는 계획이다. 그다음 SPR 인증서를 만들어 졸업장과 함께 주는 것이고. 여기서 끝이 아니다. 대학 신입생 뽑을 때 이 증서가 인정받도록 하는 것이다. 이런 인증서가 있으면 대학도 신입생 뽑기, 얼마나 좋겠나? SPR을 열심히 하면 사교육이 절반 정도는 줄게 될 것이다."