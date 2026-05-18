박석철

사회대전환 울산연대회의, 노동당·정의당 울산시당이 18일 울산시의회 프레스센터에서 민주-진보 단일화를 비판하는 기자회견을 하고 있다지난 15일 민주당과 진보당이 울산시장과 기초단체장, 광역의원을 연계하는 '민주-진보 단일화' 합의를 발표했다. 하지만 이를 두고 진보진영 내에서 반발이 확산되고 있다.이번 단일화의 핵심은 더불어민주당이 다소 유리한 '울산시장 후보 여론조사 단일화'를 진보당이 받아들인 대신, 동구청장 선거는 민주당 후보가 사퇴하고 진보당 후보로 단일화하는 게 주요 내용인데, 이럴 경우 동구청장에 출마한 노동당 이장우 후보에게 영향이 미칠 수 있는 것도 반발의 한 요인이다.이에 사회대전환 울산연대회의, 노동당·정의당 울산시당은 18일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "후보단일화로 민주주의와 진보정치가 훼손됐다"며 "유권자를 기만하는 정치거래일 뿐"이라고 비판했다. 노동당 이장우 동구청장 후보도 참석했다.이들은 "중앙당이 직접 나서서 명분으로 내세운 내란세력 청산이 참으로 궁색하다"며 "울산의 광역·기초단체와 부산 연제구의 기초단체를 민주당과 진보당의 공동 지방정부로 구성하는 것이 내란세력 청산인가, 그렇다면 나머지 전국 16개 광역단체와 220개 기초단체까지 선거연대와 후보단일화를 안 하면, 내란세력 청산과 낡은 지방정치 혁신에 반하는 것 아닌가"라고 지적했다.이들은 "당리당략으로 주고받으며 대내외 명분용 단일화 방식을 합의한 것을 두고 거창하게 포장할 것 없다"며 "스스로 보수정당이라고 규정하는 더불어민주당은 친자본 보수정당이며, 진보정당이라는 진보당은 결국 집권 여당 보수정치에 대한 지지로 귀결될 선거연대로, 자신도 일부로서 몸담은 노동자-민중 진영의 진보정치 기반과 노동자 정치세력화 운동을 파괴하고 있다"라고 주장했다.특히 이들은 "정당정치와 공당의 책임을 부정하는 단일화 방식을 두고 비판의 목소리가 크다. 단일화 여론조사에서 정당은 빼고 후보 이름만 넣기로 한 것"이라며 "선관위에 이미 후보 등록을 마치고, 투표용지 인쇄도 시작된 상황에서 유권자를 기만하는 정치공학만 남게 되었다"고 지적했다.또한 노동당·정의당 등은 2년전 총선 당시를 거론했다. 이들은 "진보당은 2024년 총선에서 민주당의 위성정당으로 국회의원 자리를 나눠 먹으며, 독자적인 노동자 진보정치를 추구하는 민주노총을 혼란과 분열로 몰아넣으며 신의를 저버렸다"며 "당시 울산 동구에서는 노동당, 정의당과 단일후보를 합의 해놓고 다시 민주당과 단일화하는 무책임한 '이중 단일화'로 신의를 내팽개쳤다"고 지적했다.그러면서 "올해 6.3 지방선거에서 울산 동구는 2년 전 총선의 3파전 구도가 다시 재연되었다"며 "민주당 후보가 진보당 후보로 바뀌었지만, 2024년에는 이중 단일화로, 2026년에는 정치 거래로 오직 당리당략과 정치공학에만 혈안이 된 진보당의 행태는 똑같다. 어떠한 성찰도 없이 신의와 책임을 저버린 진보당을 강력히 규탄한다"고 밝혔다.이와 함께 이들은 "국민의힘 울산 정치인들은 윤석열 내란을 옹호했고, 탄핵과 구속 후에도 불법 계엄의 집권 여당으로서 진심 어린 반성과 사과조차 없다"며 "국민의힘은 대기업 자본을 대변하는 재벌정치로 노동자·시민을 위한 행정과 의회정치를 외면해 왔다"고 비판했다.이어 "따라서 6.3 지방선거는 국민의힘을 철저하게 심판하고, 더 많은 평등과 더 깊은 민주주의, 더 넓은 공공성을 향해 우리 사회와 지방정부의 대전환을 이루는 과정이어야 한다"고 덧붙였다.그러면서 "'신호등 연대(당 색깔 상징)'로 함께 하는 노동당·녹색당·정의당과 사회대전환 울산연대회의가 전략적으로 집중하는 동구청장 선거에서 기호 6번 이장우로 힘을 모아달라"며 "이노동자·주민들과 함께 36년 동안 동구를 바꿔온 생활밀착형 의료·돌봄·노동 정책전문가 이장우 후보가 동구청장의 적임자"라며 지지를 호소했다.또 "기울어진 울산시의회를 기후 위기와 불평등 해소, 노동·돌봄·탈핵의 가치로 바로 잡을 정의당 비례대표 기호 7번 박민자 후보를 선택해 달라"며 "시민 중심의 진보적 정책으로 보수 양당정치를 견제할 박민자 후보가 울산시의회에 꼭 필요하다"고 강조했다.