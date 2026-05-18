울산시의회

신규원전반대 울산범시민대책위원회가 18일 울산시의회 프레스센터에서 ‘신규원전 울산 유치 및 건설 반대 울산시민 서명’ 1차 결과 발표 기자회견을 하고 있다.주변에 16기의 원전이 둘러 싸고 있는 울주군이 또다시 신규원전 유치에 나서자 '신규원전반대 울산범시민대책위원회(아래 대책위)'가 지난 3월 17일부터 '신규원전 울산 유치 및 건설 반대 울산시민 10만인 서명운동'을 시작했다.두 달 동안 대면방식과 온라인 서명을 진행한 결과 5월 17일 기준 총 1만 1830명이 신규원전 울산 유치/건설 반대서명에 동참했다. 대면 서명자 수는 1만 673명, 온라인 서명자 수는 1157명이었다.대책위는 18일 울산시의회 프레스센터에서 이같은 결과를 발표하는 기자회견을 열고 정부에 "신규핵발전소 추가건설 계획을 철회하고 진정한 재생에너지 확대로 기후위기를 극복하는 정책을 수립하라"고 촉구했다.또한 울산 단체장들에게 "신규원전 유치 반대 활동에 앞장서라"고 요구했다.대책위는 "우리는 오늘 1만 1830명의 신규원전 유치 및 건설 반대 울산시민 서명 1차 결과를 발표하고 나서 이 내용을 대통령실과 기후에너지환경부, 울주군과 울산시, 한국수력원자력에도 전달한다"며 "아울러 2차 서명운동을 전개하여 신규원전 건설 추진을 막아내는 데 총력을 기울일 것"이라며 이같이 밝혔다.대책위는 우선 정부를 향해 "이재명 대통령과 김성환 기후에너지환경부 장관을 중심으로 현 정부는 신규핵발전소 추가건설 계획을 철회하고 진정한 재생에너지 확대로 기후위기를 극복하는 정책을 수립하라"고 촉구했다.그 이유로 "우리나라는 핵연료인 우라늄을 채굴할 수 없으며 우라늄 농축도 할 수 없으므로 100% 핵연료를 수입에 의존하고 있으며 핵연료 수송에 막대한 탄소를 배출한다"며 "핵발전소는 필연적으로 가동과 동시에 기체와 액체의 방사성물질을 배출하여 주민 건강에 피해를 준다"고 지적했다또 "핵발전소를 영구정지해도 고리1호기를 보듯이 사용후핵연료의 방사능 양을 일정 정도 줄이는데 10년의 기간을 기다려야 하고, 발전소를 해체하는 과정에 방사능에 오염된 설비와 콘크리트 등 핵폐기물을 대량으로 발생시키며 탄소배출도 필연적으로 따라간다"는 점을 들었다.특히 대책위는 "사용후핵연료인 고준위핵폐기물 처분장을 선정해야 하고, 처분장을 건설하더라도 그 보관 기간이 10만 년 이상이므로 핵발전은 지구상에서 가장 비싸고 '전체 주기'로 볼 때 가장 탄소 배출량이 많은 발전원"이라고 반대 이유를 들었다.대책위는 또한 "이번 지방선거에 출마하는 울주군수 후보와 울산시장 후보 등에게 촉구한다"며 "후보자들은 1만여 울산 유권자들의 '신규원전 유치 및 건설 반대' 목소리를 받아안고 신규원전 울산 유치를 막는 일에 앞장서라"고 요구했다.이어 "핵발전소 건설은 울주군민 만의 문제가 아니라 100만 울산시민의 안전과 긴밀하게 연결돼 있다"며 "지방선거 이후에도 우리는 2차 서명운동을 전개하면서 '신규원전 울산 유치'를 반드시 막아내겟다"고 천명했다.신규원전반대 울산범시민대책위 소속 활동가들은 각자 자신이 소속된 단체의 고유 업무를 하면서도 따로 시간을 내서 서명운동을 전개했다.이들은 "불특정 다수가 지나다니는 길거리, 벚꽃축제장, 체육행사장, 노동절 집회장 등을 다니면서 한 명 한 명 서명을 받았다"며 "또 민주노총울산본부를 중심으로 전국금속노동조합 울산지부, 전국금속노동조합 현대중공업지부, 마트산업노동조합 울산지부, 전국공공운수노동조합 울산본부, 전국화학섬유노동조합 울산본부 등의 조합원 서명을 받았다"고 밝혔다.특히 "서명을 받으면서 많은 울산시민의 목소리를 들었는데, 흔쾌히 서명에 동참하는 시민이 있는가 하면 '원전이 없으면 전기는 뭘로 쓰냐'는 질문도 많이 들었다"며 "이 질문을 하는 시민들은 주로 핵발전이 우리나라 전력 생산량의 90% 정도를 담당한다고 잘못된 정보를 가지고 있었다"고 말했다.이어 "또 데이터센터가 들어오면 전력량이 엄청나게 늘어나서 '원전이 필요하다'는 인식도 확인할 수 있었다"며 "우리는 시민들에게 올바른 정보를 제공해야 핵발전이 필요하지 않다는 층이 더욱 늘어날 것이라고 판단한다"고 밝혔다.그러면서 "한국전력거래소가 공개한 2026년 5월 기준 우리나라 '에너지원별 발전설비 용량'을 보면 LNG 29%, 유연탄/무연탄 25.8%, 신재생 23.6%, , 원자력 16.5% 등의 순이다"며 "발전량 기준으로 보면 원자력 31.7%, LNG 20.7%, 신재생 8.9% 등의 순이며, 설비가 가장 많은 LNG발전은 가동률이 4분의 1 정도이며 대부분 멈춰 있는 등 전력 설비가 남는다"고 설명했다.이어 "특히 전력 공급예비율을 보면, 1년 중 가장 낮을 때가 10% 수준이며 평일 낮시간대 30~40%, 휴일에는 80%대까지 전기가 남는다"며 "정부가 재생에너지를 2030년까지 100기가와트(GW)로 늘리겠다고 약속한 마당에 2.8GW에 불과하면서 핵폐기물과 위험을 동반하고 건설 기간이 13년이나 걸리는 핵발전소를 추가로 건설할 이유가 없는 것"이라고 지적했다.