제천인터넷뉴스 최태식

철도기관사 출신인 민주당 김홍철 충북도의원 제천 제1선거구 후보가 ‘충북종단열차 확대’와 ‘반값열차’ 공약을 내놨다.철도기관사 출신인 더불어민주당 김홍철 충북도의원 제천 제1선거구 후보가 '충북종단열차 확대'와 '반값열차' 공약을 내놨다. 여기에 신용한 충북도지사 후보까지 공개 지원에 나섰다.신용한 충북도지사 후보는 18일 제천지역 민주당 후보들과 출근길 인사를 마친 뒤, 김홍철 후보 선거사무소를 전격 방문했다. 지역 정가에서는 선거구 조정으로 공천이 늦게 확정된 김 후보를 격려하고 힘을 실어주기 위한 행보로 해석하고 있다.이 자리에서 김 후보는 자신의 기관사 경력을 바탕으로 영동~청주~충주~제천~단양을 연결하는 충북종단열차 운행 확대 필요성을 강조했다.이에 대해 신 후보는 청주·청주공항·오송과 북부권을 연결하는 광역교통망 강화와 교통복지 확대 차원에서 적극 검토하겠다는 뜻을 밝혔다.앞서 김 후보는 철도 공약으로 제천~청주 충북종단열차 운행 횟수를 현재 하루 2회에서 4회 이상으로 확대하는 방안을 제시한 바 있다. 또 충북선과 중앙선을 이용하는 시민들에게 이용 금액 일부를 지역화폐 '모아'로 환급하는 이른바 '반값열차' 개념도 내놓았다.이와 함께 ▲ 제천역 이용 시민 24시간 무료주차 ▲ 충북선 고속화사업 지자체 부담 확대 ▲ 철도 이용환경 개선 등도 주요 공약으로 제시하며 "철도가 곧 지역 경쟁력"이라고 강조하고 있다.김 후보 측 관계자는 "이번 방문은 단순한 격려를 넘어 정책과 조직력을 갖춘 후보에게 힘을 실어주는 상징적 의미가 있다"며 "북부권 교통복지 확대와 철도 중심 도시 제천의 경쟁력 강화를 위해 노력하겠다"고 밝혔다.한편, 충북도의원선거 제천시 제1선거구에는 김홍철 후보와 국민의힘 김꽃임 후보가 출마했다.