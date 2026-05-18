김선영

생업으로 인해 선뜻 손을 잡지 못하는 시장 상인들에게 이 대표가 먼저 다가가 격의 없이 악수를 청하는 모습도 눈에 띄었다.이어진 유 후보의 선거사무소 개소식에는 이준석 대표와 천하람 원내대표를 비롯한 당 지도부와 관계자, 지지자들이 대거 집결했다. 지역 정가에서는 당 지도부가 일제히 서산을 찾은 것 자체만으로도 유 후보에게 큰 힘이 실린 것으로 보고 있다.축사에 나선 이준석 대표는 "이제는 좌도 우도 아닌, 앞으로 나아가는 정치가 필요하다"며 "서산의 미래를 이끌 준비된 유관곤 후보의 공약을 주변에 널리 알리고 설득해 달라"고 당부했다.천하람 원내대표 역시 "고(故) 정주영 회장의 뚝심처럼 서산을 이끌 인물은 유관곤 후보뿐"이라며 "오는 6월 3일 기적이 일어날 것을 믿는다. 주변에 적극적으로 유 후보를 알려달라"고 지지를 호소했다.