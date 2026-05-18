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유관곤 개혁신당 서산시장 후보김선영
한편 이날 이준석 대표와 유 후보가 현장 유세를 벌이던 시간, 국민의힘 이완섭 서산시장 후보가 유 후보 캠프를 방문한 것으로 알려지면서 지역 정가 일각에서는 '단일화 가능성'이 조심스럽게 고개를 들었다.
이에 대해 유 후보 캠프 측은 즉각 선을 그었다. 캠프 관계자는 "단일화 논의는 전혀 사실이 아니다"라며 "유 후보는 개혁신당의 정식 공천을 받은 후보로서 끝까지 선거를 완주한다는 입장에 변함이 없다"고 일축했다. 이어 "이번 선거를 통해 양당 정치에 실망한 시민들에게 명확한 대안을 제시하고, 정책과 공약으로 당당히 평가받겠다"고 덧붙였다.
개혁신당 지도부의 전폭적인 지원으로 유 후보가 제3정당 후보로서의 존재감을 키운 가운데, 그의 완주 의지가 향후 서산시장 선거 구도에 어떤 변수로 작용할지 귀추가 주목된다.
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