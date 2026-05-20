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5월 6일 경북도의회 앞에서 난개발·환경오염 방지 및 주민알권리 조례 공약 채택 촉구 기자회견이 열리고 있다.정보공개센터
쓰레기는 도시를 피해 면 단위 농촌으로 몰린다. 주민의 수가 적고 고령화된 지역을 노리는 것이다. 농촌 주민을 보호해야 할 행정은 무기력하거나, 오히려 사업자 편을 들기도 한다.
예를 들어 경상북도에는 광역지자체 차원의 환경영향평가 조례 자체가 없다. 인접 경남에서는 환경영향평가를 받아야 하는 소각시설이 경북에서는 심사 없이 허가가 난다. 그 결과 경북 경주시는 전국 의료폐기물의 15%가 몰리는 지역이 되었다. 경주시에서 발생하는 의료폐기물의 40배에 달하는 양이다. 병원이 몰려 있어 의료폐기물을 많이 발생시키는 서울이나 대구, 인천, 대전, 울산 등 광역 대도시에는 의료폐기물 소각시설이 아예 없다.
전북에서 반복되는 '48톤 꼼수'도 같은 구조다. 환경영향평가 기준을 조금만 비껴가면 정밀 검증 없이 허가가 난다. 전주에서는 하루 84톤의 고형폐기물을 태우는 시설이 '보일러'로 이름을 바꿔 환경영향평가를 피해갔고, 정읍에서는 하루 552톤 규모의 소각시설이 '산업단지 내 화력발전소'로 분류되어 평가를 완전히 면제받았다.
인허가 과정은 대부분 비공개로 진행된다. 관련 위원회에 사업자는 참석하지만 주민은 회의가 열리는지조차 알 수 없고, 회의록은 모든 결정이 굳어진 후에야 공개된다. 알 수 없으면 막을 수 없다. 막을 수 없으면 피해를 감당하는 수밖에 없다. 폐기물 산업은 규제의 허점을 노리고, 시설의 이름을 바꾸고, 주민들에게 알리지 않는 꼼수로 굴러간다. 전국에서 폐기물 시설, 환경오염 시설과 싸우고 있는 주민들은 이러한 꼼수와 싸우고 있다.
처음부터 '꼼수' 차단해야
물론 주민들이 손 놓고 당하고 있는 것만은 아니다. 충남 예산에서는 SK에코플랜트의 대규모 산업폐기물 매립장 계획을 주민들이 끝내 막아냈다. 경남 창녕군에서는 폐기물 시설 입지 제한 규정을 조례에 신설해 주거지 반경 2km 이내에 폐기물 시설이 들어올 경우, 주민 3분의 2 이상의 동의를 받아야 한다는 요건을 만들었다. 전북 익산시는 환경정책위원회 조례를 제정하여 유해 시설 인허가 절차를 거치기 전에 전문가들의 사전 심의를 의무화했다.
하지만 이 성과들이 공통적으로 말해주는 것이 있다. 한 발짝 전진하기 위해 너무 많은 것을 소진해야 한다는 것이다. 소각장 하나, 매립장 하나를 막으려고 마을 전체가 수년을 싸워야 하고, 그 과정에서 공동체가 갈라지고 개인들이 소진된다. 그리고 그 싸움이 끝나면, 같은 싸움이 다른 마을에서 다시 시작된다.
우리 사회에 필요한 것은 일이 벌어진 다음에 싸워서 이기는 것이 아니라 처음부터 '꼼수'가 통하지 않도록 차단하는 것이다. 이를 위해 제도를 개선하고 행정이 움직여야 한다.
공익법률센터 농본, 참여자치지역운동연대, 투명사회를 위한 정보공개센터, 환경운동연합이 주관하고 전국 80개 단체가 참여하는 '난개발·환경오염 방지 및 주민알권리 조례 운동본부'(이하 운동본부)는 6.3 지방선거를 앞두고 '7대 조례' 제정을 요구하고 있다.
조례의 내용은 각지의 주민들이 싸워 얻어낸 성과들을 모은 것이다. 충남 당진시의 사전고지 조례, 전북 익산시의 환경정책위원회 조례, 경남 창녕군의 군계획 조례처럼 이미 어딘가에서 실제로 작동하고 있는 제도들을 표준 모델로 만들어, 아직 싸움이 시작되지 않은 지역에서도 미리 피해를 예방하자는 것이다.
핵심 내용은 이렇다. ▲ 환경 피해 우려 시설 인허가 신청 시 7일 이내 인근 주민에게 직접 고지하는 사전고지 조례 ▲ 환경영향평가 대상 기준을 현행의 50% 이하로 낮춰 '48톤 꼼수'를 막는 환경영향평가 조례 ▲ 위원회 회의와 회의록을 상시 공개하는 투명성 조례 ▲ 이해관계 주민의 위원회 발언권을 보장하는 참여 조례 ▲ 인허가 전 환경정책위원회 사전 심의를 의무화하는 조례 ▲ 폐기물처리시설과 주거지·학교·하천 사이의 이격거리를 의무화하는 입지 조례 ▲ 피해 발생 시 지자체가 예비조사와 건강검진을 지원하는 조례다.
2개 정당은 침묵