용인시민신문

국민의힘 이상일 용인시장 후보 캠프는 학부모 1054명이 지지를 표명했다고 밝혔다현근택 후보 측도 다양한 분야의 지지선언을 알리고 있다. '용인시민 123인'은 현 후보를 두고 용인경전철 주민소송단 공동대표와 소송대리인, 민주연구원 부원장, 수원특례시 부시장 경험 등을 언급하며 "용인의 체급을 높일 해결사"라고 평가했다. 이들은 반도체 국가산단과 용인 반도체클러스터의 안정적 추진을 위해 중앙정부와 국회와 소통할 수 있는 후보라고 밝혔다.환경 분야에서는 '환경을 생각하는 용인시민 100인'이 현 후보를 지지했다. 이들은 기후위기와 환경문제가 더 이상 미래 과제가 아니라며 난개발 방지, 녹지와 생태 보전, 탄소중립, 대중교통과 보행환경 개선 등을 요구했다.공인중개사협회 처인구지회 소속 지지자들은 주거 안정과 지역경제 활성화, 공정한 부동산 거래질서 확립을 이유로 현 후보 지지를 선언했다. 가칭 용인스마트팜협동조합 발기인과 지지자들은 모현 발전과 스마트농업 활성화를 언급하며 현 후보에게 기대를 나타냈다.노동·복지 분야 지지선언도 있었다. 전국공공산업노동조합연맹은 공공노동자 권익 보호와 공공서비스 가치 강화를 이유로 현 후보를 지지했고, 사단법인 새시대노인회 전국중앙회장 및 용인지회 지지자 일동은 어르신 복지 확대와 고령사회 대응 정책 의지를 평가했다.문제는 이 같은 지지선언이 실제 시민 여론을 얼마나 대표하느냐다. 선거 때마다 후보 캠프는 지지 단체와 참여 인원을 앞세워 외연 확장을 강조한다. 그러나 단체 이름이 붙었다고 해서 해당 분야 종사자 전체의 뜻으로 받아들이기는 어렵다. 회원 전체 의사를 묻는 절차가 있었는지, 일부 임원이나 지지자 중심의 선언인지, 단체 이름 사용이 적절했는지 등은 별도로 따져봐야 할 대목이다.