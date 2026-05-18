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26.05.18 13:59최종 업데이트 26.05.18 13:59
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6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 용인시장 선거 분위기가 달아오르고 있다. 중앙선거관리위원회 일정상 후보자 등록은 5월 14~15일, 선거기간 개시일은 5월 21일이며 사전투표는 5월 29~30일 진행된다. 본격 선거운동을 앞둔 시점에서 더불어민주당 현근택 후보와 국민의힘 이상일 후보 측은 각종 시민·직능단체의 지지선언 보도자료를 잇달아 내며 지지세 확산을 적극 알리고 있다.

더불어민주당 현근택 용인시장 후보(사진 앞줄 오른쪽에서 세번째) 캠프는 사단법인 새시대노인회 전국중앙회장 및 용인지회 지지자 공식 지지를 선언했다고 밝혔다용인시민신문

두 후보 캠프가 내놓은 보도자료의 흐름은 닮아 있다. 특정 정책 분야나 직능을 앞세운 단체가 후보 선거사무소를 찾아 지지를 선언하고, 후보는 이에 감사와 정책 의지를 밝히는 방식이다. 선거를 앞두고 후보의 확장성, 현장 지지, 세 결집을 보여주기 위한 전형적인 선거 홍보 방식이다.

이상일 후보 측은 5월 들어 지지선언 자료를 집중적으로 배포했다. 용인지역 예비역장교회 대표들은 이 후보를 "용인 반도체클러스터 프로젝트와 플랫폼시티 개발, 교통시설 확충 등 3대 프로젝트를 민선9기에서도 해낼 적임자"라고 평가하며 지지를 밝혔다.

이어 용인지역 112개 초·중·고교 학부모 1054명이 이 후보 지지를 선언했다는 자료도 나왔다. 이들은 지난 4년간 교육 현장의 변화와 학교 방문, 학부모 간담회, 통학환경 개선 등을 지지 이유로 들었다. 이 후보 측은 1000명이 넘는 학부모가 특정 후보 지지를 선언한 것은 이례적이라고 의미를 부여했다.

건설 분야 단체와 노동조합의 지지선언도 이어졌다. 용인시 건설기계연합회 회원들은 반도체클러스터 조성과 지역 건설경기 활성화에 기여했다는 점을 들어 이 후보 지지를 밝혔고, 한국노총건설연맹 경기남부지부 동부지회 조합원들도 지역경제와 건설경기 활성화, 노조 존중 등을 이유로 이 후보 지지를 선언했다.

국민의힘 이상일 용인시장 후보 캠프는 학부모 1054명이 지지를 표명했다고 밝혔다용인시민신문

현근택 후보 측도 다양한 분야의 지지선언을 알리고 있다. '용인시민 123인'은 현 후보를 두고 용인경전철 주민소송단 공동대표와 소송대리인, 민주연구원 부원장, 수원특례시 부시장 경험 등을 언급하며 "용인의 체급을 높일 해결사"라고 평가했다. 이들은 반도체 국가산단과 용인 반도체클러스터의 안정적 추진을 위해 중앙정부와 국회와 소통할 수 있는 후보라고 밝혔다.

환경 분야에서는 '환경을 생각하는 용인시민 100인'이 현 후보를 지지했다. 이들은 기후위기와 환경문제가 더 이상 미래 과제가 아니라며 난개발 방지, 녹지와 생태 보전, 탄소중립, 대중교통과 보행환경 개선 등을 요구했다.

공인중개사협회 처인구지회 소속 지지자들은 주거 안정과 지역경제 활성화, 공정한 부동산 거래질서 확립을 이유로 현 후보 지지를 선언했다. 가칭 용인스마트팜협동조합 발기인과 지지자들은 모현 발전과 스마트농업 활성화를 언급하며 현 후보에게 기대를 나타냈다.

노동·복지 분야 지지선언도 있었다. 전국공공산업노동조합연맹은 공공노동자 권익 보호와 공공서비스 가치 강화를 이유로 현 후보를 지지했고, 사단법인 새시대노인회 전국중앙회장 및 용인지회 지지자 일동은 어르신 복지 확대와 고령사회 대응 정책 의지를 평가했다.

문제는 이 같은 지지선언이 실제 시민 여론을 얼마나 대표하느냐다. 선거 때마다 후보 캠프는 지지 단체와 참여 인원을 앞세워 외연 확장을 강조한다. 그러나 단체 이름이 붙었다고 해서 해당 분야 종사자 전체의 뜻으로 받아들이기는 어렵다. 회원 전체 의사를 묻는 절차가 있었는지, 일부 임원이나 지지자 중심의 선언인지, 단체 이름 사용이 적절했는지 등은 별도로 따져봐야 할 대목이다.

29일 10시 21대 대통령선거 사전투표소가 설치된 신갈동 주민센터를 찾은 유권자들이 투표를 하고 있다.(자료사진)용인시민신문

두 자녀를 둔 한 학부모는 "대표성도 분명하지 않은 단체가 마치 학부모 전체나 특정 분야를 대표하는 듯 이름을 올리는 것은 유권자에게 오해를 줄 수 있다"며 "평소 어떤 활동을 하는 단체인지도 잘 알려지지 않은 경우가 많아 큰 의미를 두기 어렵다"고 말했다.

수지구에서 만난 한 직장인도 "선거를 앞둔 후보 입장에서 지지세를 보여주려는 것은 이해하지만, 과도하게 이어지면 오히려 반감이 생길 수 있다"며 "유권자는 누가 지지했는지보다 후보가 어떤 정책을 내놓고 어떻게 실현할 것인지를 더 보고 싶어 한다"고 말했다.

지지선언은 선거운동 과정에서 후보의 정치적 기반과 정책 연대 가능성을 보여주는 수단이 될 수 있다. 특히 교육, 노동, 환경, 건설, 농업, 노인복지 등 분야별 현안이 담긴 선언이라면 후보가 어떤 목소리에 귀 기울이고 있는지를 보여주는 자료가 되기도 한다.
덧붙이는 글 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.
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